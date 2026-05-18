# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του Κέβιν Γουόρς
Διεθνής Οικονομία 18 Μαΐου 2026, 03:00

Πώς βλέπει την ανεξαρτησία της Fed ο νέος πρόεδρος της, Κέβιν Γουόρς

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Με ψήφους 54 έναντι 45 ο Κέβιν Γουόρς θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ και θα γίνει ο πρόεδρος της Federal Reserve, της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο, η ανεξαρτησία της οποίας έχει δεχθεί πολλαπλές και επίμονες επιθέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ως ήταν αναμενόμενο δέχθηκε πολλές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ακρόασης του ενώπιω της Γερουσίας. Επανέλαβε πολλές φορές ότι δεν έχει δεσμευτεί στον Τραμπ να μειώσει τα επιτόκια και ότι δεν θα το έπραττε αν του το ζητούσε.

Ωστόσο οι απαντήσεις του δεν φαίνεται να έχουν πείσει την κορυφαία Δημοκρατική στον τραπεζικό τομέα, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, που τον έχει χαρακτηρίσει «μαριονέτα» του Τραμπ και τον έχει επικρίνει επειδή αρνήθηκε να πει ότι ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές του 2020 κατά την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού του.

Ο Γουόρς απέφυγε τις πιο αιχμηρές ερωτήσεις σχετικά με την ανεξαρτησία. Επικαλέστηκε το επιχείρημα των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων για να αποφύγει να λάβει θέση σχετικά με την προσπάθεια του Τραμπ να απολύσει τη διοικητή της Fed Λίσα Κουκ ή σχετικά με την ποινική έρευνα, που έχει πλέον σταματήσει, για τον Πάουελ και το κατασκευαστικό έργο της Fed.

«Ωδή στην ανεξαρτησία»

Για να κατανοήσει πώς εξελίχθηκαν οι θέσεις του Γουόρς αναφορικά με τη σχέση της Ουάσιγκτον με τη Fed, η The Wall Street Journal εξέτασε όλες τις διαθέσιμες δηλώσεις —σχεδόν 150 ομιλίες, καταθέσεις και άρθρα του— από το 2006 έως το 2026. Η εφημερίδα εξέτασε επίσημες δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων ομιλιών και πρακτικών της Fed, καθώς και δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όπως τα Bloomberg TV, CNBC, Fox Business και άλλα κανάλια.

Πριν από δεκαέξι χρόνια, ο Κέβιν Γουόρς στάθηκε μπροστά σε μια ομάδα οικονομολόγων στη Νέα Υόρκη και εκφώνησε μια ομιλία με τίτλο «Ωδή στην ανεξαρτησία».

Ήταν το 2010 και η κεντρική τράπεζα είχε αναγκαστεί να στηρίξει την οικονομία μετά τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Ο Γουόρς ανησυχούσε ότι όσο περισσότερο παρεμβαίνει η Fed, τόσο πιο εύκολο θα γινόταν για τους εκλεγμένους αξιωματούχους να αποφεύγουν να λαμβάνουν οι ίδιοι δύσκολες οικονομικές αποφάσεις.

«Η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας είναι πολύτιμη. Μπορεί να θεωρείται δεδομένη σε περιόδους ευνοϊκών συνθηκών, αλλά δοκιμάζεται όταν τα πράγματα δυσκολεύουν» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γουόρς παραιτήθηκε από τη Fed τον επόμενο χρόνο και, έκτοτε, ασκεί κριτική στις ενέργειες της κεντρικής τράπεζας. Πέρυσι, πριν ο Πρόεδρος Τραμπ τον ορίσει υποψήφιο για την προεδρία της, ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης είχε εκφράσει την άποψη ότι η Fed και η κυβέρνηση έπρεπε να συντονίζονται καλύτερα.

Ο νεότερος διοικητής της Fed

Ο Γουόρς εντάχθηκε στη Fed το 2006, μετά από θητεία στην κυβέρνηση Μπους και στη Morgan Stanley. Ήταν ο νεότερος διοικητής της Fed στην ιστορία. Σε ένα διοικητικό συμβούλιο που συνήθως κυριαρχείται από οικονομολόγους με διδακτορικό, ο Γουόρς έφερε ένα διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων στενές σχέσεις στη Wall Street και στο Καπιτώλιο.

Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-09, η Fed ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Ο ισολογισμός της διογκώθηκε. Ο Γουόρς άρχισε να ανησυχεί ότι η κεντρική τράπεζα έκανε υπερβολικά πολλά για να στηρίξει την οικονομία και κινδύνευε να γίνει όργανο των πολιτικών.

Τον Μάρτιο του 2011 παραιτήθηκε από τη θέση του στην Fed. Από τότε, συνέχισε να προβάλλει ορισμένα από τα ίδια επιχειρήματα, αλλά με πιο ευθεία γλώσσα και λιγότερους θεσμικούς περιορισμούς ως προς το τι μπορούσε να δηλώσει δημοσίως.

Το 2017, ο Τραμπ πραγματοποίησε συνέντευξη με τον Γουόρς για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, προτού τελικά επιλέξει τον Τζέρομ Πάουελ. Ωστόσο, ο πρόεδρος σύντομα απογοητεύτηκε από την επιλογή του. Ο Τραμπ ήθελε χαμηλότερα επιτόκια ενώ η κεντρική τράπεζα συνέχισε να τα αυξάνει.

Ο Γουάρς επανέλαβε ορισμένες από τις επικρίσεις του Τραμπ με πιο μετριοπαθείς όρους. Συγκεκριμένα, υποστήριξε στα τέλη του 2018 ότι η Fed θα έπρεπε να σταματήσει τη «διπλή επίθεσή» της, που συνίστατο στην αύξηση των επιτοκίων και τη μείωση του χαρτοφυλακίου της, μια θέση που επιβεβαιώθηκε εβδομάδες αργότερα, όταν η Fed άλλαξε πορεία.

Το 2021, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επανέλεξε τον Πάουελ για δεύτερη θητεία ως πρόεδρο της Fed.

Στις αρχές του 2025, ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και πάλι υποστήριζε τη μείωση των επιτοκίων. Αξιωματούχοι της Fed υπογράμμισαν ότι οι επιθετικές νέες δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ ενδέχεται να περιορίσουν τη δυνατότητά τους να προχωρήσουν σε μειώσεις.

Ο Γουάρς είχε διαφορετική άποψη αν η Fed είχε διατηρήσει την αξιοπιστία της, οι αυξήσεις των τιμών που προκλήθηκαν από τους δασμούς δεν θα είχαν εδραιωθεί στην οικονομία. Το πραγματικό πρόβλημα, όπως είπε, δεν ήταν οι πολιτικές του προέδρου, αλλά το ίδιο το ιστορικό της Fed.

Πηγή: ot.gr

Wall Street
Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Κίνα 18.05.26

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές
Το τίμημα 18.05.26

Πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος

Σύνταξη
Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
«Δεν υπάρχει ταμπού» 17.05.26

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Σύνταξη
Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Κίνδυνος 17.05.26

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Τεχνητή νοημοσύνη 17.05.26

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση
Μεγάλη η απειλή 17.05.26

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν αξιοπρεπή κατοικία, ενώ οι παραγκουπόλεις απειλούν να μετατραπούν στο νέο πρόσωπο των πόλεων του μέλλοντος

Γεώργιος Μαζιάς
«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες
Βάζει πλάτη η ΕΕ 17.05.26

Οι επιχειρήσεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (treasury management) έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την προστασία των κοινοτικών πόρων διευκρίνισε ο αρμόδιος Επίτροπος.

Γιώργος Μαζιάς
Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
«Μην αυτοκτονήσετε» 18.05.26

Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
Κόστος ζωής 18.05.26

Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός 18.05.26

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο - Η βιωσιμότητα, οι ασάφειες και το ερώτημα αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη

Κώστας Ντελέζος
Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Κόσμος 18.05.26

Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ευρώπη: Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;
Περιβάλλον 18.05.26

Η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μείωση των εκπομπών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με όπλα»
Η εκπροσώπηση  18.05.26

Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Παρασκήνιο 18.05.26

Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

Σύνταξη
Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Κίνα 18.05.26

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Σύνταξη
Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Σύνταξη
Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Κόσμος 18.05.26

Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Νατάσα Σινιώρη
Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια
Πότε ξεκινούν οι διακοπές 18.05.26

Ημερομηνίες εξετάσεων και λήξης των μαθημάτων. Τι ισχύει για δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια. Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.

Σύνταξη
Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή
Πόλεμος στη Γάζα 18.05.26

Κάτι που φαίνεται να είναι στρατιωτικό πλοίο έχει εντοπιστεί κοντά στον στολίσκο. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σύνταξη
Λίβανος: Ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώνεται σε ισραηλινή επίθεση
Μέση Ανατολή 18.05.26

Κατευθυνόμενος πύραυλος χτύπησε το σπίτι τα μεσάνυχτα. Τα θύματα αναγνωρίστηκαν ως ο Ουαέλ Αμπντί Χάλι και η κόρη του, Ρίμα. Αυτή ήταν η πέμπτη φονική επίθεση σε μία μόνο ημέρα.

Σύνταξη
Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social
Όπλο Truth Social 18.05.26

Οι αναρτήσεις Τραμπ τον παρουσιάζουν έτοιμο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά και να κάνει διαστημικό πόλεμο. Σε άλλη, το Ιράν καλυμμένο από μια αμερικανική σημαία δέχεται επίθεση από πολλά μέτωπα.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές
Το τίμημα 18.05.26

Πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος

Σύνταξη
Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται πολύ πιθανόν για ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, διευθυντής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων στην Λιθουανία.

Σύνταξη
Κύπρος: Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό – «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»
Κύπρος 18.05.26

Μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Παραδοσιακών Χορών «Ρωμιοσύνη» χόρεψαν, στο πλαίσιο της επετείου, στο αμφιθέατρο της παραλίας της πόλης, ενώ έγινε μνεία και αποδόθηκε φόρος τιμής στα θύματα του ποντιακού ελληνισμού

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά ισχυρότερες μονάδες πρώτης γραμμής για την αποτροπή πολέμου
Κατά «αιώνιου εχθρού» 18.05.26

Οι δυνάμεις που θα ενισχυθούν στη Βόρεια Κορέας είναι αυτές στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, καθώς και άλλες μεγάλες μονάδες, για την «πιο ολοκληρωμένη αποτροπή του πολέμου»

Σύνταξη
Τα πουλέν του Δημητριάδη και επικεφαλής του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Ομάδας Αλήθειας ψηλά σε σταυρούς στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ
16ο Συνέδριο 18.05.26

Σε περίοπτη θέση εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας τα πρωτοπαλίκαρα του Γρηγόρη Δημητριάδη και λατρεμένοι υπουργών, όπως του Αδωνη Γεωργιάδη, οι Κίμων Μπένος και Κωνσταντίνος Δογάνης, που ηγούνται της Ομάδας Αλήθειας.

Σύνταξη
Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ
Μέση Ανατολή 18.05.26

Το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου δήλωσε ότι θα λάβει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας του και της ασφάλειάς του.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Οι τρεις σε κοινοτική κουζίνα
Μέση Ανατολή 18.05.26

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, με επιχείρημα τα πλήγματα κατά της Χαμάς. Επιθέσεις κατά αμάχων καταγγέλλουν γιατροί.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

