Συμβαίνει τώρα:
18.05.2026 | 18:45
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στη Μερσίνη με τέσσερις νεκρούς
Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Μαΐου 2026, 19:46

Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Στράτος Ιωακείμ
Η Ελλάδα θα εκλέξει, αν δεν υπάρξει εκλογικός αιφνιδιασμός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νέα κυβέρνηση το 2027. Ο οίκος Moody’s, έχοντας ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές στην Ελλάδα, αναλύει την τρέχουσα οικονομική κατάσταση εστιάζοντας στις προκλήσεις που αναδύονται από την εκλογική αναμέτρηση και παρουσιάζει τα πιθανότερα σενάρια.

Η ανάλυση της Moody’s εξετάζει το μέλλον της ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα των επερχόμενων εκλογών

Η έκθεση παρέχει εξειδικευμένες προβλέψεις και δεδομένα που βοηθούν στην κατανόηση του κλίματος που επικρατεί εστιάζοντας σε μακροοικονομικά μοντέλα, οικονομικές προβλέψεις και ανάλυση κινδύνου. Οι αναλυτές τονίζουν κάτι που δεν αμφισβητείται από σχεδόν κανέναν: οι περίοδοι πριν από τις κάλπες παραδοσιακά «παγώνουν» τις επενδύσεις και την επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Εκλογές και αυτοδυναμία

Ένα μεγάλο θέμα που θίγει η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις και το κοινό τους εύρημα: Ότι είναι σχεδόν απίθανο κάποιο κόμμα να εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

Στο άκουσμα και μόνο ενός τέτοιου ενδεχομένου οι ξένοι επενδυτές και οι οίκοι αξιολόγησης τείνουν να προτιμούν την προβλεψιμότητα χτυπώντας «καμπανάκια» εκτιμώντας πως η οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο όπου η πολιτική σταθερότητα μπορεί να αποδειχθεί εξίσου κρίσιμη με τους δημοσιονομικούς δείκτες και την πορεία της ανάπτυξης.

Κάτι ανάλογο κάνει και η έκθεση της Moody’s, εμμέσως. Όμως, η ιδέα ότι η αυτοδυναμία είναι ο μοναδικός δρόμος για τη σταθερότητα -ένα αφήγημα βαθιά ριζωμένο- δεν αποτελεί θέσφατο.

Τα τέσσερα σενάρια για την επερχόμενη εκλογική μάχη στην Ελλάδα

Η Moody’s Analytics χαρτογραφεί την πορεία της οικονομίας μέσα από τέσσερα πιθανά πολιτικά σενάρια:

Εκλογές το 2027

Οι κάλπες στήνονται στο τέλος της τετραετίας. Η πολιτική αβεβαιότητα θα κορυφωθεί ομαλά καθώς πλησιάζουμε προς το 2027, επηρεάζοντας προσωρινά τις επενδύσεις, αλλά η οικονομία αναμένεται να απορροφήσει τους κραδασμούς αν προκύψει γρήγορα κυβερνητικό σχήμα.

Πρόωρες εκλογές εντός του 2026 

Η κυβέρνηση, υπό το βάρος της δημοσκοπικής φθοράς, αποφασίζει να επισπεύσει τις διαδικασίες για το φθινόπωρο του 2026. Αυτό θα προκαλέσει μια πρόσκαιρη αύξηση της αβεβαιότητας. Ωστόσο, αν ο σχηματισμός κυβέρνησης ολοκληρωθεί γρήγορα, οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ θα είναι απόλυτα διαχειρίσιμες.

Εκλογικό αδιέξοδο το 2027

Οι εκλογές γίνονται κανονικά το 2027, αλλά το αποτέλεσμα οδηγεί σε πλήρες πολιτικό αδιέξοδο. Η αδυναμία σχηματισμού συμμαχικής κυβέρνησης θα παρατείνει την αβεβαιότητα, παγώνοντας μεγάλα επενδυτικά projects και υπονομεύοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Πρόωρες κάλπες το 2026 και ακυβερνησία

Συνδυασμός εκλογικού αιφνιδιασμού μέσα στους επόμενους μήνες με μια μακρά αλυσίδα ατελέσφορων εκλογικών αναμετρήσεων. Ο οίκος σημειώνει ότι αυτό το σενάριο δεν έχει κοντινό ιστορικό προηγούμενο για τη χώρα και θα προκαλούσε δομική διάβρωση της εμπιστοσύνης των αγορών, πλήττοντας άμεσα την αναπτυξιακή τροχιά της Ελλάδας.

Ένα γεγονός, δύο αναγνώσεις

Η Moody’s, στην ειδική έκθεση για την ελληνική οικονομία, με τίτλο «Greece Outlook: Elections, Uncertainty, and Economic Fragility» σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, η ανάπτυξη της οικονομίας ξεπερνά σταθερά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης από το 2021, ενώ το δημόσιο χρέος έχει υποχωρήσει στο 148% του ΑΕΠ το 2025, από το ιστορικό υψηλό του 206% το 2020.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η δεκαετής κρίση άφησε βαθιά σημάδια στην ελληνική οικονομία. Το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ παραμένει από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξακολουθεί να βρίσκεται 7,3% κάτω από τα επίπεδα προ κρίσης του 2008. Το 2025, το ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν μόλις οριακά υψηλότερο από εκείνο της Λετονίας και της Βουλγαρίας, ενώ την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα βρέθηκε πίσω από την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία και την Κροατία.

Ο οίκος διαπιστώνει ότι το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα παραμένει ταραχώδες. Από το δυστύχημα των Τεμπών το 2023 μέχρι και τις πρόσφατες αντιπαραθέσεις με Ευρωπαίους εισαγγελείς η κυβέρνηση έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής για λάθος λόγους.

Τονίζει μεταξύ άλλων ότι η πολιτική αβεβαιότητα επιδρά στην οικονομία μέσα από πολλά κανάλια αλλά πάντα, στις εκλογικές αναμετρήσεις τελικός κριτής είναι ο λαός που καλείται να δείξει και την τελική κατεύθυνση.

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

ΣΕΤΕ: Νέα πρόεδρος η Αγάπη Σμπώκου

Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά
Η έκθεση Inflation Monitor - Παρατηρητήριο Πληθωρισμού, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), αποκαλύπτει ένα δυσοίωνο τοπίο για ελληνικά νοικοκυριά.

Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Το ξεπούλημα των ομολογιακών τίτλων από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη θα συζητηθεί στη συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7

Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Ακρίβεια: Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα – Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel
Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο - Η βιωσιμότητα, οι ασάφειες και το ερώτημα αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη

Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά
Η έκθεση Inflation Monitor - Παρατηρητήριο Πληθωρισμού, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), αποκαλύπτει ένα δυσοίωνο τοπίο για ελληνικά νοικοκυριά.

ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Τους κατηγορεί ότι διακινούν fake news και αρνούνται να δουν ότι το Ιράν έχει χάσει τον πόλεμο.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud

«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για να απαντήσει στις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά επιτιθέμενος στην κυβέρνηση

Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν και οι παίκτες της το… γλέντησαν σε ελληνικό club του Μάντσεστερ, σπάζοντας πιάτα

«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας
Όπως υποστήριξε ο έμπειρος ιατροδικαστής τα τραύματα στη σορό του πρώην υπουργού ήταν καθοριστικά - «Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας» αποκάλυψε ο κ. Καλόγρηας

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία
Εικοσιτρείς αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από Ευρώπη και Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως έναν μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας

Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά
Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Τα τέσσερα σημαντικά λάθη του Λανουά, καθώς οι ξένοι διαιτητές που έφερε είχαν φάλτσα, ενώ κάποιες επιλογές του συζητήθηκαν πριν καν σφυρίξουν

Ευθεία επίθεση του Άνταμ ΜακΚέι στους προνομιούχους Δημοκρατικούς
Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

ΕΛ.ΑΣ.: Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για το Final Four – Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιλαμβάνει το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

