Ακρίβεια: Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα – Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Μαΐου 2026, 09:00

Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
«Κολλημένη» πάνω από τα δύο ευρώ η τιμή της αμόλυβδης. Η διεθνής γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την εκτίναξη του πετρελαίου Brent έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Η εγχώρια αγορά αντιδρά άμεσα στις διεθνείς πιέσεις, με τις τιμές, όπως όλα δείχνουν, να μην έχουν πιάσει «ταβάνι».

Η αμόλυβδη βενζίνη σταθεροποιείται πάνω από το ψυχολογικό όριο των δύο ευρώ. Το κύμα ακρίβειας πυροδοτεί ανοδική πορεία του πληθωρισμού, η πραγματική κατανάλωση μειώνεται αισθητά και δεν διαφαίνεται άμεση εκτόνωση της κρίσης

Οι μέσες τιμές πανελλαδικά έχουν σταθεροποιηθεί σε απαγορευτικά επίπεδα, ενώ οι αποκλίσεις ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια ή τα νησιά είναι χαοτικές.

«Πετάει» η τιμή στα καύσιμα

Εκπρόσωποι των πρατηριούχων και παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για νέα άμεση επιβάρυνση των τιμών τις επόμενες μέρες, κάνοντας πλέον το σενάριο για επιστροφή της αμόλυβδης κάτω από τα 2 ευρώ να μοιάζει εξαιρετικά μακρινό.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Καυσίμων, η τιμή διυλιστηρίου έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 8 λεπτά το τελευταίο διάστημα μαζί με τον ΦΠΑ, ενώ η εικόνα στις διεθνείς αγορές παραμένει ιδιαίτερα πιεστική.

«Θα περάσουν πάνω από έξι μήνες για να δούμε τιμές στο πετρέλαιο όπως αυτές πριν από τον πόλεμο» δήλωσε (ΕΡΤnews) ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων. Παράλληλα εκτίμησε ότι τις επόμενες ημέρες οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ προειδοποίησε ότι η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο.

Ο ίδιος εμφανίστηκε απαισιόδοξος για αποκλιμάκωση των τιμών το επόμενο διάστημα. «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δύσκολα θα δούμε τη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η διεθνής τιμή του πετρελαίου, λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, παραμένει σε έντονα ανοδική τροχιά.

«Δεν πρόκειται να φτάσουμε σύντομα στις τιμές πριν από τον πόλεμο και αν συμβεί αυτό θα περάσουν πάνω από έξι μήνες», δήλωσε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις στα καταναλωτικά αγαθά θα διαρκέσουν ακόμη περισσότερο. «Για να δούμε αποκλιμάκωση στα καταναλωτικά αγαθά θα χρειαστεί πάνω από ένας χρόνος», υπογράμμισε.

Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός

Τα καύσιμα αποτελούν βασικό τροφοδότη του πληθωρισμού, ο οποίος παρουσιάζει σημαντική έξαρση, συμπαρασύροντας τις τιμές σε βασικά αγαθά, τρόφιμα και υπηρεσίες.

Οι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη δει το πραγματικό κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο και σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων οι πιέσεις θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να «ξεφουσκώσει».

Στο μεταξύ, αυξήσεις παρατηρούνται στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ενώ ισχυρές είναι οι πιέσεις και στα ακτοπλοϊκά ναύλα, ακριβώς πάνω στην έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Από την πλευρά των καταναλωτών εκφράζονται έντονες ανησυχίες για παιχνίδια κερδοσκοπίας την ώρα που οι έλεγχοι της πολιτείας για την αθέμιτη κερδοφορία εντείνονται, χωρίς ωστόσο να ανακόπτουν το κύμα των ανατιμήσεων.

Νέες αυξήσεις σύντομα

Σύμφωνα με τον Γιώργο Ασμάτογλου, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία του αργού πετρελαίου, οι τιμές στα πρατήρια θα αυξηθούν περαιτέρω μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας η αμόλυβδη μπορεί να φτάσει στα μεγάλα αστικά κέντρα τα 2,14 με 2,15 ευρώ το λίτρο», εκτίμησε.

Μιλώντας για το πετρέλαιο κίνησης εκτίμησε ότι θα ξεπεράσει το 1,85 ευρώ στα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια μπορεί να φτάσει ακόμη και το 1,95 ή 1,97 ευρώ».

Ο πρώην πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων σημείωσε ότι, παρά την εκτίναξη του τζίρου λόγω των αυξημένων τιμών, η πραγματική κατανάλωση έχει μειωθεί αισθητά. «Έχουν αυξηθεί οι τζίροι, αλλά έχουν μειωθεί οι όγκοι πωλήσεων», είπε.

Όπως εξήγησε, το κράτος εισπράττει περισσότερα έσοδα μέσω ΦΠΑ εξαιτίας της ανόδου των τιμών, παρότι η κατανάλωση καυσίμων υποχωρεί καθώς ο κόσμος είναι προσεκτικός στις μετακινήσεις του.

«Λύπη» και «οργή»

Με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε λύπη και οργή για την ακρίβεια που αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας. Παρ’ όλα αυτά δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την καθολική αποτυχία του να την ελέγξει.

