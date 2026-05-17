Χάος και διακοπή στο Ναντ – Τουλούζ: Επεισόδια και εισβολή οπαδών των «καναρινιών» στον αγωνιστικό χώρο (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σκηνές απόλυτου χάους επικράτησαν στην σημερινή αναμέτρηση της Ναντ με την Τουλούζ, καθώς τα σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί των «καναρινιών», οδήγησαν στην διακοπή του αγώνα.

Η Ναντ υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία, κάτι που ήταν δεδομένο πριν από την σημερινή αναμέτρηση αλλά σήμερα στο τελευταίο ματς της σεζόν προκλήθηκαν σοβαρά επεισόδια και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο στο «Μποζουάρ».

Κατά την διάρκεια του αγώνα, οπαδοί της Ναντ άναψαν καπνογόνα και τα πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έκαναν ντου κυνηγώντας τους παίκτες και τον προπονητή της Ναντ, Βαχίντ Χαλίλοτζιτς.

Κάποιοι μάλιστα επιτέθηκαν στον έμπειρο τεχνικό, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον υποβιβασμό της ομάδας τους.

Absolute chaos at La Beaujoire with Nantes fans storming the pitch with black flares. The game has been put to a halt.pic.twitter.com/e1yatu2JaE — Get French Football News (@GFFN) May 17, 2026

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έτρεξαν για να μπουν στα αποδυτήρια και να προστατευτούν, με τους οπαδούς μάλιστα της Ναντ να φτάνουν μέχρι και την φυσούνα πετώντας αντικείμενα και φωτοβολίδες.

Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων έγινε με καθυστέρηση και τελικά οι οπαδοί που είχαν εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, επέστρεψαν στο «πέταλο» των οργανωμένων.

Η Γαλλίδα διεθνής διαιτητής του αγώνα, Στεφανί Φραπάρ αποφάσισε πάντως την οριστική διακοπή της αναμέτρησης, θεωρώντας πως ήταν επικίνδυνο να βγουν ξανά οι παίκτες των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, για να συνεχιστεί η αναμέτρηση.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Pitch invaders were against Nantes coach Vahid Halilhodžić during the pitch invasion. The pitch invaders are NANTES FAN who are annoyed with the club following relegation. All players and coaches are now inside the dressing room, with coach Halilhodžić in… pic.twitter.com/LjM6VNpz4Q — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 17, 2026

Οι ποδοσφαιριστές της Ναντ και ο Βόσνιος προπονητής των «καναρινιών», Βαχίντ Χαλίλοτζιτς έμειναν κλειδωμένοι στα αποδυτήρια του γηπέδου για να προστατευτούν και η εικόνα του πολύπειρου προπονητή να ξεσπάει σε κλάματα είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικράτησε στο «Μποζουάρ».

Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι στην προπονητική καριέρα του Χαλίλοτζιτς και σίγουρα ο Βόσνιος τεχνικός θα περίμενε ένα διαφορετικό φινάλε και όχι αυτά που έζησε με την εισβολή οπαδών της Ναντ στον αγωνιστικό χώρο, την ώρα του αγώνα με την Τουλούζ.