Τούρκογλου: «Η Φενέρ έχει πλεονέκτημα κόντρα στον Ολυμπιακό» (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Φενέρμπαχτσε θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό (22/5, 18:00) του Final Four της Euroleague, με τον Χέντο Τούρκογλου να παίρνει θέση για το ματς.

Ο πρώην καλαθοσφαιριστής και νυν πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, τόνισε πως το μοναδικό πλεονέκτημα των Ερυθρόλευκων θα είναι η παρουσία του κόσμου, και ότι η Φενέρ θα επιβληθεί λόγω της συνέπειάς της στο αγωνιστικό κομμάτι.

🇹🇷 «Fenerbahçe Beko istikrarlı basketboluyla avantajlı» 🎙️ Hidayet Türkoğlu: Olympiacos’ un Fenerbahçe Beko’ya karşı tek avantajlı olacağı nokta seyirci avantajı olacak. Basketbol anlamında üstünlük kuracağını zannetmiyorum. Fenerbahçe Beko’yu istikrarlı basketbolu sayesinde… pic.twitter.com/tP3cJrffnD — HT Spor (@HTSpor) May 17, 2026

Η τοποθέτηση του Χέντο Τούρκογλου:

«Ο κόσμος θα είναι το μοναδικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω ότι θα επιβληθεί μπασκετικά. Για μένα, η Φενέρμπαχτσε έχει το πλεονέκτημα λόγω της συνέπειας που δείχνει στο παιχνίδι της»