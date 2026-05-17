Super League: ‘Ετσι μοιράστηκαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
Δέιτε σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα παίξει κάθε ομάδα της Super League
Τα playoffs της Stoiximan Super League έριξαν αυλαία με την ΑΕΚ να στέφεται πρωταθλήτρια, κάτι το οποίο ήταν ήδη γνωστό και τον Ολυμπιακό μετά την ισοπαλία με την Ένωση στην Allwyn Arena με 1-1 να βγαίνει δεύτερος και να παίζει στα προκριματικά του Champions League.
Από την άλλη ο ΠΑΟΚ παρά το γεγονός πως προηγήθηκε με 2-0 στη Λεωφόρο, ισοφαρίστηκε από τον Παναθηναϊκό (2-2) και θα εκκινήσει την προσπάθειά του από τον 2ο προκριματικό του Europa League, με τους πράσινους να παίζουν στον 2ο προκριματικό του Conference League.
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της σεζόν 2026/27 για τις ομάδες τις Super League:
ΑΕΚ: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Ολυμπιακός: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
ΟΦΗ ως κυπελλούχος: Playoffs Europa League
ΠΑΟΚ: 2ος προκριματικός Europa League
Παναθηναϊκός: 2ος προκριματικός Conference League
