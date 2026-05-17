Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: «Καθάρισε» ο Βινίσιους στο 15’, όμως οι γηπεδούχοι έμειναν στη La Liga

Η εκτός έδρας νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 επί της Σεβίλλης, για την προτελευταία (37η) αγωνιστική της La Liga είναι για την προϊστορία και για την φανέλα της, καθώς η Μπαρτσελόνα ήδη έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Το ματς «καθάρισε» ο Βινίσιους με γκολ από το 15’ και η Ρεάλ κράτησε εύκολα το προβάδισμα. Ήταν το τελευταίο ματς του Βλαχοδήμου στην έδρα της Σεβίλλης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι γηπεδούχοι ευνοήθηκαν από τα άλλα αποτέλεσματα και έμειναν στη La Liga.

Το ματς ξεκίνησε με δυο αποκρούσεις του Κουρτουά σε σουτ του Μαουπάι (4’) και του ‘Οσο. Όμως, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αυτή που προηγήθηκε στο 15’ με σουτ του Βινίσιους Τζούνιορ στην κάτω δεξιά γωνία, καθώς ο σκόρερ κυνήγησε μια χαμένη μπαλιά.

Καλή ευκαιρία είχε η Σεβίλλη στο 32’, όταν σουτ του Βάργκας κατέληξε ελάχιστα άουτ. Την ίδια τύχη είχε και σουτ Εμπαπέ στο 39΄.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου δεν υπήρξε αξιόλογη επιθετική προσπάθεια, καθώς η μια ομάδα προσπάθησε να απειλήσει την άλλη με μακρινά σουτ. Το παιχνίδι απέκτησε ρυθμό μετά το 70’, καθώς λίγο μετά την είσοδό του ο Μασταντουόνο είχε σουτ στο αριστερό δοκάρι του Βλαχοδήμου (72’), ενώ στο 74’ ακυρώθηκε γκολ του Εμπαπέ ως οφσάιντ.

Στο 82’ ο Κουρτουά απέκρουσε σουτ του Ρομέρο. Στο 88’ ο Βλαχοδήμος είπε «όχι» σε βολέ του Εμπαπέ.

Πριν από το τέλος ευκαιρία έχασε ο Κίκε Σάλας στο 93’ καθώς τον σταμάτησε ο Κουρτουά με έξοχη απόκρουση.

Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής της La Liga:

Κυριακή 17 Μαΐου

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Θέλτα 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Χιρόνα 1-0

Έλτσε – Χετάφε 1-0

Λεβάντε – Μαγιόρκα 2-0

Οβιέδο – Αλαβές 0-1

Οσασούνα – Εσπανιόλ 1-2

Ράγιο Βαγιεκάνο – Βιγιαρεάλ 2-0

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βαλένθια 3-4

Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

22:15 Μπαρτσελόνα – Μπέτις

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της τελευταίας (38ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 23 Μαΐου

22:00 Αλαβές – Ράγιο Βαγιεκάνο

22:00 Βαλένθια – Μπαρτσελόνα

22:00 Εσπανιόλ – Ρεάλ Σοδιεδάδ

22:00 Θέλτα – Σεβίλλη

22:00 Μαγιόρκα – Οβιέδο

22:00 Μπέτις – Λεβάντε

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Χετάφε – Οσασούνα

22:00 Χιρόνα – Ελτσε

Κυριακή 24 Μαΐου

22:00 Βιγιαρέαλ – Ατλέτικο Μαδρίτης