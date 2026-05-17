Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με Ροντινέι (0-1, vid)

Ξανά ο Ροντινέι. Όπως και με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Έτσι σκόραρε και στον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην αναμέτρηση που διεξάγεται για την 6η και τελευταία αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Ανοίγοντας τον δρόμο για τη 2η θέση και τα προκριματικά του Champions League.

Στο 41′, λοιπόν, ο Ροντινέι -που έφτασε τα τέσσερα γκολ στα play offs- μπήκε από δεξιά στην περιοχή της ΑΕΚ και με εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 1-0 του Ολυμπιακού.

