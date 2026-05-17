Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε μετά και τα σημερινά παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής των πλέι οφ και ο Ολυμπιακός πήρε τελικά την δεύτερη θέση και το «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Champions League.

Ήταν δίχως άλλο μια σημαντική εξέλιξη για την ομάδα του λιμανιού και οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την ευκαιρία να «ανοίξουν» δρόμο συμμετοχής στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Απομένει μόνο να δούμε σε ποιον προκριματικό γύρο θα μπουν οι πειραιώτες, αλλά πάνω απ’ όλα μετράει ότι ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει την πρόκριση στην League Phase του Champions League κι αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.

Όπως και να’ χουν τα πράγματα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αποδείξει ότι έχουν θέση στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μπορούν να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο, μέσα από την καλοκαιρινή διαδικασία των προκριματικών.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι και φέτος στην γιορτή των αστεριών του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θα τα δώσει όλα το καλοκαίρι για να πετύχει τον μεγάλο αυτό στόχο.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί και σίγουρα φανερώνει πολλά είναι η απόδοση του Ροντινέι στα πλέι οφ του πρωταθλήματος, καθώς ο Βραζιλιάνος αμυντικός των «ερυθρόλευκων», κατάφερε να πετύχει τέσσερα γκολ.

Το ένα πιο σημαντικό από το άλλο και αναμφίβολα είναι ο παίκτης που πρόσφερε πολλά στην ομάδα του Πειραιά και στην εξασφάλιση του εισιτηρίου για τα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο έμπειρος μπακ των πειραιωτών πήρε «μετάθεση» για το δεξί άκρο της επίθεσης (με τον Κοστίνια να είναι στο άκρο της άμυνας) και αυτή η κίνηση αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από σημαντική στα παιχνίδια των πλέι οφ.

Ο Ροντινέι έκανε λοιπόν την διαφορά παίζοντας στο δεξί «φτερό» της επίθεσης του Ολυμπιακού και με τα γκολ που πέτυχε βοήθησε σημαντικά τους «ερυθρόλευκους» να πάρουν τουλάχιστον την δεύτερη θέση, που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν την είσοδο στην League Phase του Champions League.

Δεν χωρά λοιπόν αμφιβολία πως το κεντρικό πρόσωπο της ομάδας του Πειραιά, στο «κάδρο» των φετινών πλέι οφ του πρωταθλήματος, ήταν ο έμπειρος λατινοαμερικάνος μπακ του Ολυμπιακού.

Ο Ροντινέι βγήκε μπροστά και με σημαντικά γκολ βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» να πάρουν το εισιτήριο για τα προκριματικά της κορυφαίας διοργάνωσης «ανοίγοντας» ένα νέο «δρόμο» στο καλοκαίρι του Ολυμπιακού.

Ένα «δρόμο» ο οποίος οδηγεί στην League Phase του Champions League.