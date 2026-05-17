Νιουκάστλ – Γουέστ Χαμ 3-1: Με το… ενάμισι πόδι στη Championship

Η Νιούκαστλ επικράτησε με 3-1 της Γουέστ Χαμ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», για την 37η αγωνιστική, βυθίζοντας ακόμη περισσότερο τους Λονδρέζους στη μάχη της παραμονής στην Premier League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Γουίλιαμ Οσούλα, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της Νιούκαστλ. Το σκορ άνοιξε στο 15ο λεπτό ο Νικ Βόλτεμαντε, πριν ο Οσούλα διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του τέσσερα λεπτά αργότερα, εκμεταλλευόμενος τα σοβαρά αμυντικά κενά της Γουέστ Χαμ.

Ο Δανός επιθετικός πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ στο 65’, δίνοντας σαφές προβάδισμα στη Νιούκαστλ, με τη Γουέστ Χαμ να μειώνει προσωρινά στο 69’ χάρη σε εξαιρετικό τελείωμα του Τάτι Καστεγιάνος, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

Η Γουέστ Χαμ παρέμεινε στην 18η θέση με 36 βαθμούς, δύο λιγότερους από την Τότεναμ, η οποία έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει την παραμονή της εφόσον επικρατήσει της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» την Τρίτη. Σε αυτή την περίπτωση, τα «σφυριά» θα υποβιβαστούν και μαθηματικά, μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Χολ, Μπότμαν, Τρίπιερ (85’ Ελάνγκα), Τιαό, Τονάλι (53’ Γουίλοκ), Γκιμαράες, Ράμσεϊ, Βολτεμάντε (75’ Μπερν), Οσούλα (85’ Γουισά), Μπαρνς (75’ Μέρφι)

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Χέρμανσεν, Ντισασί, Μαυροπάνος, Ντιούφ, Σούτσεκ (63’ Καντέ), Φερνάντες, Γουάν Μπισάκα (63’ Πάμπλο), Τοντιμπό (26’ Καστεγιάνος), Μπόουεν, Σάμερβιλ, Γουίλσον.

Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής:

Άστον Βίλα – Λίβερπουλ 4-2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ 3-2

Μπρέντφορντ – Κρίσταλ Πάλας 2-2

Λιντς – Μπράιτον 1-0

Γουλβς – Φούλαμ 1-1

Έβερτον – Σάντερλαντ 1-3

Νιούκαστλ – Γουέστ Χαμ 3-1

18/5 22:00 Άρσεναλ – Μπέρνλι

19/5 21:30 Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

19/5 22:15 Τσέλσι – Τότεναμ

Η βαθμολογία:

Η τελευταία αγωνιστική:

24/5 18:00 Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα

24/5 18:00 Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

24/5 18:00 Φούλαμ – Νιούκαστλ

24/5 18:00 Τότεναμ – Έβερτον

24/5 18:00 Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ

24/5 18:00 Μπέρνλι – Γουλβς

24/5 18:00 Νότιγχαμ – Μπόρνμουθ

24/5 18:00 Γουέστ Χαμ – Λιντς

24/5 18:00 Σάντερλαντ – Τσέλσι

24/5 18:00 Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ