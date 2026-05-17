Μπενίτεθ: «Ευχαριστημένος που φτάσαμε από το 0-2 στο 2-2 – Καλύτεροι του χρόνου»

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το 2-0 και να μείνει ισόπαλος 2-2 στη Λεωφόρο κόντρα τον ΠΑΟΚ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μιλά μετά τον αγώνα. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι δεν ήταν ιδεατό το όλο αποτέλεσμα φέτος, ενώ ξεκαθάρισε πως οι «πράσινοι» πρέπει να διεκδικούν τρόπαια.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Είχαμε ευκαιρίες και ελέγχαμε το παιχνίδι στα πρώτα 30 λεπτά του παιχνιδιού. Κάναμε δύο λάθη που μας κόστισαν. Μετέπειτα τα πράγματα ήταν σχεδόν αδύνατα για να αλλάξουμε το παιχνίδι. Μου άρεσε η αντίδραση στο β’ ημίχρονο. Θέλαμε να νικήσουμε. Μετά το πρώτο γκολ υπήρχε περισσότερη πίστη. Πετύχαμε και το δεύτερο γκολ. Στο τέλος της ημέρας κρατάω την αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Είμαι ευχαριστημένος που φτάσαμε από το 0-2 στο 2-2.

Έχω να υπενθυμίσω, πως ήρθα τον Οκτώβριο με στόχο να τερματίσουμε στην τετράδα. Δεν είναι ιδεατό αυτό που κάναμε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί τρόπαια. Φτάσαμε στους 16 του Europa League και στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Γνωρίζουμε καλύτερα το ρόστερ που έχουμε. Είμαι πεπεισμένος ότι του χρόνου θα πάμε πολύ καλύτερα», ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.