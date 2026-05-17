Μεγάλη πρόκριση της Εθνικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο (33-38)
Ιστορική νίκη μέσα στην Ολλανδία (33-38) και πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Ελλάδα
Από τη Χαλκίδα και το Ρότερνταμ στη Γερμανία, η εθνική ομάδα νικώντας εκτός έδρας την Ολλανδία με 38-33 και σε συνδυασμό με το 29-27 στον πρώτο αγώνα, «σφράγισε» μια ιστορική πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027.
Έτσι, το σύνολο του Γιώργου Ζαραβίνα θα δώσει το «παρών» στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στη Γερμανία από 13 έως 31 Ιανουαρίου του 2027, επιστρέφοντας σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 22 χρόνια, με την τελευταία και μοναδική συμμετοχή της να είναι το 2005 στην Τυνησία, όταν τερμάτισε στην 6η θέση.
Μετά την παρθενική πρόκριση σε τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τον Ιανουάριο του 2024 στο Μόναχο, η εθνική ομάδα επιστρέφει ξανά στη Γερμανία, αυτή τη φορά σε πιο λαμπρή σκηνή, ανάμεσα στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου.
Πρώτος σκόρερ για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Παναγιώτου με 7 γκολ, ενώ ακολούθησε ο Αραμπατζής με 6 και οι Ελευθεριάδης και Μπόσκος, οι οποίοι είχαν από 5 τέρματα. MVP o Μπουκοβίνας, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής με πολλές και σημαντικές επεμβάσεις!
