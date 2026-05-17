Μεγάλη ένταση έξω από την Allwyn Arena με την αστυνομία και οπαδούς

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των playoffs σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι μοναδικοί ενδιαφερόμενοι είναι οι Πειραιώτες οι οποίοι θέλουν τη νίκη, ενώ η Ένωση έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα από την προηγούμενη αγωνιστική.

Έξω από την Allwyn Arena και πριν από την έναρξη του παιχνιδιού υπήρξε εστία έντασης ανάμεσα στην αστυνομία και οπαδούς της Ένωσης στη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Για την ακρίβεια λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, υπήρξε ένταση και επεισόδια στους γύρω χώρους του γηπέδου με την αστυνομία να φτάνει στο σημείο να χρησιμοποιήσει και μεθόδους καταστολής.