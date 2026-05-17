Άρης – Λεβαδειακός 3-0: Στην 5η θέση με υπογραφή Καντεβέρε

Παρά τη δύσκολη σεζόν που διένυσε φέτος ο Άρης κατάφερε να τερματίσει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, επικρατώντας του Λεβαδειακού στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 3-0, για την 6η, και τελευταία αγωνιστική, των playoffs για τις θέσεις 5-8.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν ο Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 59′ και πρόλαβε να σκοράρει δύο φορές, ενώ μοίρασε και μία ασίστ, οδηγώντας τους Θεσσαλονικείς στη νίκη, στο τελευταίο τους ματς στην χρονιά.

Το παιχνίδι άρχισε με τον Άρη να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δοκιμάζει κάποια μακρινά σουτ που έβρισκαν σε αντίπαλα σώματα καταλήγοντας κόρνερ, που όμως πέρασαν ανεκμετάλλευτα.

Στο 30′ ο Γκαρέ σούταρε, αλλά ο Άνακερ απέκρουσε. Δύο λεπτά μετά οι Θεσσαλονικείς είχαν δοκάρι. Ο Γκαρέ σέντραρε, ο Τσάπρας έστειλε την μπάλα προς το τέρμα της ομάδας του, ο Άνακερ απέκρουσε και την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Λεβαδειακός απάντησε στο 36′ με τον Κωστή να κλέβει και να βγαίνει μπροστά από τον Αθανασιάδη, αλλά αστόχησε. Έτσι το πρώτο μέρος έκλεισε στο 0-0.

Με την εκκίνηαη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ρόουζ σούταρε από μακριά στο 50′ για τον Άρη, η μπάλα έσκασε στο χορτάρι και ο Άνακερ απέκρουσε. Δύο λεπτά αργότερα ο Λεβαδειακός άγγιξε το γκολ, με την κεφαλιά του Πεντρόζο, αλλά ο Αθανασιάδης απομάκρυνε εντυπωσιακά.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ευτύχισε να προηγηθεί με δράστη τον Καντεβέρε στο 64′. Σέντρα από αριστερά του Γιαννιώτα, ο επιθετικός του Άρη πήρε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ για το 1-0. Στο 72′ οι Θεσσαλονικείς διπλασίασαν τα τέρματά τους, με τον Καντεβέρε βρίσκει στον Πέρεθ στην περιοχή κι εκείνος με διαγώνιο αριστερό σουτ έκανε το 2-0. Το σόου του Καντεβέρε ολοκληρώθηκε στο 80′ όταν ο Πέρεθ βρήκε τον 30χρονο φορ κι εκείνος έγραψε το 3-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η επιθετική προσήλωση του Άρη στον αγώνα, δοκιμάζοντας συνεχώς σουτ και βγάζοντας ωραίες συνεργασίες που οδήγησαν σε τρία γκολ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Αναμφίβολα η είσοδος του Τίνο Καντεβέρε που σκόραρε δύο φορές και μοίρασε μία ασίστ στον Πέρεθ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Γιάννης Κωστή είχε την ευκαιρία να βάλει μπροστά τον Λεβαδειακό σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ, ενώ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 89′.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Χρήστος Βεργέτης χρειάστηκε να κάνει πολλά στο παιχνίδι, ωστόσο απέβαλε τον Κωστή στο 89′ με δεύτερη κίτρινη κάρτα

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ομοίως δεν είχα κάποια φάση για να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ:

64′, 81′ Καντεβέρε, 72′ Πέρεθ

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης (76′ Καράι), Ρόουζ (59′ Τεχέρο), Φρίντεκ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Ντούντου (59′ Ντουντού), Γένσεν, Γκαρέ, Γιαννιώτας (79′ Μορόν), Κουαμέ (59′ Καντεβέρε).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας (57′ Τζάλοου), Τσόκαϊ (75′ Βέρμπιτς), Μπάλτσι (57′ Γκούμας), Πεντρόζο, Κωστή, Παλάσιος (75′ Οζέγκοβιτς).