Αποθέωση για τον Άντερσον – Νέα ηγετική εμφάνιση από τον διεθνή μέσο της Νότιγχαμ

Ο Έλιοτ Άντερσον είναι η «κολώνα» της Νότιγχαμ Φόρεστ, είναι αναμφίβολα ο παίκτης για όλες τις δουλειές των reds και ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας επιβεβαίωσε την αγωνιστική του «εκτόξευση», με μια μυθική σεζόν.

Ο νεαρός άσος είχε κάνει εξαιρετική σεζόν πέρυσι αλλά φέτος ήταν ακόμα καλύτερος, με εντυπωσιακές εμφανίσεις που τον καθιστούν απαραίτητο και στην Εθνική ομάδα της Αγγλίας, ενόψει της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 23χρονος μέσος είναι το «Α και το Ω» για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και δεν είναι τυχαίο πως όλοι στο Νησί «βγάζουν το καπέλο» στον διεθνή άσο της αγγλικής ομάδας.

Ο Άντερσον ήταν φανταστικός και στο σημερινό παιχνίδι των reds στο Ολντ Τράφορντ καθώς έδωσε δύο ασίστ, επιβεβαιώνοντας πως είναι παίκτης που μπορεί να κάνει την διαφορά, τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που αποθεώθηκε από τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αλλά και από φιλάθλους, κάτι που φάνηκε από τα αμέτρητα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ στο Ολντ Τράφορντ.

Με λίγα λόγια δεν υπάρχει… δουλειά στο χορτάρι που να μην την κάνει ο Έλιοτ Άντσερσον και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε όλες οι μεγάλες ομάδες στην Αγγλία επιθυμούν διακαώς την απόκτηση του 23χρονου χαφ της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το όνομα του Άντερσον κυριαρχεί στα μεταγραφικά ρεπορτάζ των αγγλικών μέσων ενημέρωσης, καθώς Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ και Τσέλσι έχουν στο «στόχαστρο» τον διεθνή άσο.

Ο Άντερσον είναι το πιο «καυτό» όνομα στην αγγλική αγορά αυτή την στιγμή και δεν είναι τυχαίο πως κοστολογείται τουλάχιστον 110 εκατ. λίρες, ενώ η επικείμενη συμμετοχή του στο Μουντιάλ με την Εθνική ομάδα της Αγγλίας μπορεί να «εκτοξεύσει» ακόμα περισσότερο την αξία του διεθνούς άσου.

Όλοι άλλωστε θεωρούν πως ο Άντερσον θα έχει θέση βασικού στα πλάνα του ομοσπονδιακού προπονητή των «λιονταριών», Τόμας Τούχελ και οι Άγγλοι στηρίζουν πολλά πάνω στον μέσο της Φόρεστ.

Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί πως εκτός του Πεπ Γκουαρντιόλα και ο Μίκαελ Κάρικ είναι θαυμαστής του διεθνούς άσο της Νότιγχαμ και δεν είναι τυχαίο πως ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποθέωσε τον Άντερσον, πριν το ματς των δύο ομάδων στο «θέατρο των ονείρων».

«Ο Έλιοτ τα έχει πάει πολύ καλά. Η Νότιγχαμ είναι μια εξαιρετική ομάδα και ο Άντερσον έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι των reds. Προσφέρει πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, είναι ένας σπουδαίος παίκτης».

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν πως «η Γιουνάιτεντ θα θελήσει να “τινάξει την μπάνκα στον αέρα” προσπαθώντας να συμφωνήσει με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του 23χρονου άσου, αλλά και η Μάντσεστερ Σίτι είναι αποφασισμένη να συμφωνήσει με τους reds για τον διεθνή άσο».

Ο Άντερσον έχει συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 κι αυτό βέβαια σημαίνει πως για να δώσουν οι reds το «οκέι» για αποχώρηση του παίκτη από το City Ground θα πρέπει να δεχθούν μια άκρως δελεαστική πρόταση.

Ήδη στον αγγλικό Τύπο αναφέρεται πως θα χρειαστούν τουλάχιστον 110 εκατ. λίρες, ίσως και παραπάνω, για να συζητήσει η Νότιγχαμ Φόρεστ την πώληση του Άντερσον. Το σίγουρο πάντως είναι πως με την χρονιά που έκανε εντυπωσίασε όλη την Ευρώπη.