Συμβαίνει τώρα:
17.05.2026 | 20:01
Συναγερμός στην Ξάνθη - 17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα
Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν
Πολιτική Γραμματεία 17 Μαΐου 2026, 17:09

«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο: να πετύχει την προεκλογική συσπείρωση του κομματικού του ακροατηρίου», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την καταληκτική ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο: να πετύχει την προεκλογική συσπείρωση του κομματικού του ακροατηρίου, γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορέσει να μείνει για καιρό ακόμα γαντζωμένος στην πρωθυπουργική καρέκλα. Η εικόνα των δελφίνων στο συνέδριο αλλά και οι ηχηρές απουσίες το επιβεβαιώνουν», τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης.

Πρόσθεσε πως «όσο κι αν προσπαθεί να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, όσο κι αν προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, όσο κι αν παρουσιάζει ωραιοποιημένη την πραγματικότητα, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να φτιασιδώσει όσα οι πολίτες ζουν στην καθημερινότητά τους: η ακρίβεια καλπάζει, το πραγματικό εισόδημα συρρικνώνεται, η στεγαστική κρίση είναι εκρηκτική, τα καρτέλ κάνουν πάρτι κι εκείνος κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων και προσπαθεί να κουκουλώσει τα σκάνδαλα των ημετέρων.

«Ας θυμίσουμε στον κ. Μητσοτάκη ότι τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης απέφυγε επιμελώς οποιαδήποτε αναφορά στις δικογραφίες που φτάνουν διαρκώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της παράταξής του. Για να είσαι ευρωπαϊστής, πρέπει να σέβεσαι τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να λογοδοτείς όταν απαιτείται. Όχι να κρύβεσαι και να εκτοξεύεις λάσπη εναντίον τους».

Ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε ότι «τώρα που η κομματική γυμναστική τελείωσε, ας θυμίσουμε στον κ. Μητσοτάκη ότι τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν. Η αλαζονική του στάση και οι μεγαλόστομες διακηρύξεις του δεν μπορούν να αντιστρέψουν το κυρίαρχο, πλέον, αίτημα για πολιτική αλλαγή για ανατροπή του περιεχομένου της πολιτικής του».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισήμανε πως «αυτή είναι η πρόκληση για όλους μας, να τελειώνουμε με τη σημερινή κατάσταση που πάει πίσω τη χώρα, που την καθιστά ουραγό σε όλους τους κοινωνικούς δείκτες, που κάνει σύνθημα την Ελλάδα του 2030 αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει κανένα περιεχόμενο σε έναν ρευστό και δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο».

Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος

Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία που τέλεσαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Συνέδριο ΝΔ 17.05.26

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 17.05.26

Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση την οποία υπογράφει με την ιδιότητα του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη να μην αποχωρούν από το κόμμα.

ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη
Πολιτική 17.05.26

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη - «Χυδαιολογεί με εκφράσεις περί ΠΑΣΟΚικής κατοχής ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι δεν έγινε ποτέ Ολοκαύτωμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή "αν μας ψεκάζουν"».

«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26 Upd: 14:22

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη - Κάλεσμα σε δράση στα στελέχη του κόμματος με στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον κανέναν – Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

«Ο Πρωθυπουργός που ‘θυμώνει και λυπάται' για τη ακρίβεια, ‘δεν μπορεί να κλείσει μάτι' με την υπονόμευση των θεσμών, ‘τα έχει βάψει μαύρα' με την αδιαφάνεια, ‘τον έχει πιάσει το παράπονο' με την έλλειψη στέγης και ‘θέλει να φαρμακωθεί' με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, δεν πείθει πλέον κανέναν», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε λύπη και οργή για την ακρίβεια που αποτελεί το υπ. αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. Παρ' όλα αυτά δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την καθολική αποτυχία του να την ελέγξει.

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου
Εξελίξεις 16.05.26 Upd: 21:10

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη. Ο λόγος που ο βουλευτής Χανιών βρέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στη Επιτροπή Δεοντολογίας το θέμα με το ερώτημα της διαγραφής και από το κόμμα.

Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Ο υπουργός Νίκος Δένδιας στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και συνθήματα

Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, μίλησε για τις πολιτικές του υπουργείου Ναυτιλίας και τόνισε ότι πρέπει να πείσουμε τους νέους να ξαναστραφούν στα επαγγέλματα της θάλασσας, ενώ υπογράμμισε ότι οι βάσεις και τα θεμέλια της ΝΔ αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν, στέλνοντσς ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση

Τραγωδία στο Πέραμα: Τροχαίο με νεκρό οδηγό μοτοσυκλέτας
uncategorized 17.05.26

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα της Κυριακής (17/5) στο Πέραμα. Το τροχαίο συνέβη στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μητρόπουλου, στο ρεύμα προς Πειραιά με αποτέλεσμα ένας μοτοσικλετιστής να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς
Νέες απειλές 17.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία - Επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
Τι λένε ειδικοί 17.05.26

Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο που έχει προκαλέσει την τωρινή επιδημία Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, τα συμπτώματα - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
Δύο έρευνες 17.05.26

Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Κίνδυνος 17.05.26

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης για την 37η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Η Μπράιτον και η Μπρέντφορντ έχασαν βαθμούς και η Μπόρνμουθ, που ...χρωστά ματς για την 37η αγωνιστική, έχει το πάνω χέρι για να τερματίσει στην 6η θέση που οδηγεί στη League Phase του Europa League

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» – Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ
Ντίβα ολκής 17.05.26

Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
Planet Travel 17.05.26

Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί και έκλεισαν με νίκη μια πετυχημένη χρονιά
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Πρώτη νίκη του ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και μετά από τρεις σερί ήττες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 1’, ο Βόλος ισοφάρισε, όμως δεν ακολούθησε

Στον… κουβά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι στοιχηματικές για την Eurovision – Γιατί δεν «είδαν» την Dara
Δοκάρι κι... έξω 17.05.26

Μπορεί τα στοιχήματα να αποτελούν αγαπημένη ασχολία δημοσιογράφων και Eurofans στον δρόμο προς την Eurovision, ωστόσο μήπως θα έπρεπε να σταματήσουμε να τα παίρνουμε τόσο σοβαρά;

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

