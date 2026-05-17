Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΚΥΣΕΑ – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Το πρωί της Δευτέρας (18/05), στις 11.00, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), σε μια περίοδο που συμπίπτει με κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.

Πρόκειται για την τακτική διμηνιαία συνεδρίαση

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης δεσπόζουν τα εξοπλιστικά προγράμματα. Στη συνεδρίαση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συζητηθεί το θέμα της προμήθειας των νέων φρεγατών ιταλικής κατασκευής, κλάσης Bergamini.

Μέση Ανατολή και «Γαλάζια Πατρίδα»

Πέραν των εξοπλιστικών το ενδιαφέρον θα στραφεί και στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη σκιά της κοινής δήλωσης των ηγετών Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας για το μεταναστευτικό αλλά και του σχεδίου που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επέκταση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «ASPIDES» στα Στενά του Ορμούζ.

Όσον αφορά τα σενάρια για το νομοσχέδιο με το ιδεολόγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, δεν βρίσκεται επισήμως στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ αν και δεν αποκλείεται να βρεθεί με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, με την Αθήνα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που κατά τα τουρκικά ΜΜΕ έχει συνταχθεί με τη συμβολή και του υπουργείου Άμυνας της γείτονας χώρας.

Θυμίζουμε πως ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε πρόσφατες δηλώσεις του (στο συνέδριο Energy Transition Summit που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή), όσον αφορά το επερχόμενο τουρκικό νομοσχέδιο, δήλωνε ότι δεν είναι ο ρόλος του να κάνει προβλέψεις και υπογράμμιζε πως «πρέπει πρώτα να δούμε ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο της νομοθεσίας».

-Στις 20.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.