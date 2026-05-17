Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία που τέλεσαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.
Ο οικουμενικός πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τέλεσε την Κυριακή, 17 Μαΐου, συλλείτουργο και προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στη Μαλακοπή της Καππαδοκίας, όπου και παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ανδρουλάκης αφηγείται τις στιγμές της αναβίωσης της χριστιανικής παράδοσης.
Δείτε το βίντεο:
Τη θεία λειτουργία τέλεσαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.
«Μπορεί να πέρασε ένας αιώνας από τον εκτοπισμό των χριστιανών αλλά οι ρίζες τους είναι ακόμα εδώ. Στις εκκλησίες, στα έρημα χωριά, στα σοκάκια που κάποτε έσφυζαν από ζωή. Στο Προκόπι, στη Νεάπολη, στη Μαλακοπή. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτό το μοναδικό οδοιπορικό τον οικουμενικό πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Σήμερα μας έδωσε την ιδιαίτερη χαρά να παρευρεθούμε στη Δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Μαλακοπής. Εδώ βρίσκεται ένα κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.
