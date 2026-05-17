Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος έχει εναντιωθεί πολλάκις δημοσίως στις φρικαλεότητες του Ισραήλ, υποστηρίζει ότι το κλίμα αλλάζει όσον αφορά την υπεράσπιση της Παλαιστίνης στο Χόλιγουντ, δηλώνοντας σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών την Κυριακή ότι «όλοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν» το τι πραγματικά συμβαίνει.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ισπανός ηθοποιός, ο οποίος βρίσκεται στις Κάννες για την τελευταία του ταινία «The Beloved», ρωτήθηκε αν φοβάται τις συνέπειες που συνεπάγεται η δημόσια καταγγελία της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισράηλ στη Γάζα.

«Τα πράγματα αλλάζουν»

«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο Variety.

«Πρέπει να μπορείς να κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και αυτό συνέβη στην περίπτωσή μου. Η μητέρα μου με έμαθε να είμαι όπως είμαι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτό συνεπάγεται συνέπειες, τις οποίες είμαι έτοιμος να αναλάβω».

Ο Μπαρδέμ σημείωσε ότι «δεν μπορεί να επιβεβαιώσει» την ύπαρξη μιας πραγματικής μαύρης λίστας και ότι, στην πραγματικότητα, συνεχίζει να λαμβάνει προτάσεις, γεγονός που τον κάνει να πιστεύει ότι «τα πράγματα αλλάζουν».

«Όλοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν — χάρη στη νεότερη γενιά, η οποία έχει γνώση της κατάστασης που βιώνουμε λόγω των κινητών τηλεφώνων— ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Και δεν μπορεί να υπάρχει κανένας λόγος, καμία εξήγηση για αυτή τη γενοκτονία», είπε.

«Επομένως, νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο. Πιστεύω ότι όσοι συντάσσουν τις λεγόμενες μαύρες λίστες θα εκτεθούν στην πραγματικότητα, και θα είναι αυτοί που θα υποστούν τις λεγόμενες συνέπειες, τουλάχιστον σε δημόσιο και κοινωνικό επίπεδο. Και αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή».

Είπε επίσης ότι η γενοκτονία που διαπράττεται στη Γάζα είναι «γεγονός» και ότι «αν την δικαιολογείς με τη σιωπή σου ή με την υποστήριξή σου, τότε είσαι υπέρ».

«The Beloved»

Ο Μπαρδέμ βρίσκεται στις Κάννες για τη νέα του ταινία «The Beloved», η οποία απέσπασε επτάλεπτο χειροκρότημα κατά την πρεμιέρα της το βράδυ του Σαββάτου, 17 Μαίου.

Στην ταινία «The Beloved» την οποία υπογράφει ο Ροντρίγκο Σορογκόγιεν, ο Μπαρδέμ υποδύεται έναν θρυλικό σκηνοθέτη που προσφέρει στην κόρη του (Βικτόρια Λουένγκο) έναν ρόλο στην τελευταία του ταινία, με το πρόσχημα ότι θέλει να την βοηθήσει. Όμως, ενώ η συνεργασία τους στο πλατό τους φέρνει πιο κοντά και ξανανοίγει παλιές πληγές.

*Με πληροφορίες από: Variety