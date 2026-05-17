Κέιτ Μπλάνσετ: «Στο πλατό υπάρχουν 10 γυναίκες, 75 άνδρες. Είναι βαρετό»

Η Κέιτ Μπλάνσετ συμμετείχε σε συζήτηση με τον παρουσιαστή του Φεστιβάλ των Καννών Ντιντιέ Αλούχ, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 2026, και εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι το κίνημα MeToo «εξαφανίστηκε πολύ γρήγορα».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός διετέλεσε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών το 2018, στο αποκορύφωμα του κινήματος #MeToo, και ηγήθηκε μιας γυναικείας διαδήλωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας ενώθηκε με τις Κρίστεν Στιούαρτ, Λέα Σειντού, Άβα ΝτιΒερνέ, Ανιές Βαρντά και άλλες, καθώς ανέβαιναν τα σκαλιά του Palais des Festivals.

«Νομίζω ότι αυτό επηρεάζει τη δουλειά»

«Αυτό που αποκάλυψε [το κίνημα] είναι ένα συστημικό ‘στρώμα’ κακοποίησης, όχι μόνο σε αυτόν τον κλάδο αλλά σε όλους τους άλλους, και αν δεν εντοπίσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να το λύσεις. Εξακολουθώ να βρίσκομαι στα πλατό και μετράω τους παρευρισκόμενους κάθε μέρα, και η κατάσταση παραμένει, ξέρετε [η ίδια]. Κάθε πρωί βλέπω 10 γυναίκες και 75 άντρες», είπε η Κέιτ Μπλάνσετ, σύμφωνα με το Variety.

«Αγαπώ τους άντρες, αλλά η κατάσταση παραμένει η ίδια. Πρέπει να προετοιμαστείς ψυχολογικά, και εγώ το έχω συνηθίσει, αλλά γίνεται βαρετό για όλους όταν μπαίνεις σε ένα ομοιογενές εργασιακό περιβάλλον. Νομίζω ότι αυτό επηρεάζει τη δουλειά», πρόσθεσε.

Η Τζουλιάν Μουρ μίλησε επίσης στις Κάννες για τις ανισότητες μεταξύ των φύλων που σε μεγάλο βαθμό διέπουν το Χόλιγουντ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Kering Women in Motion Talk, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε: «Θυμάμαι ότι πριν από λίγο καιρό βρισκόμουν σε ένα πλατό όπου οι μόνες γυναίκες ήμασταν εγώ και η τρίτη βοηθός κάμερας».

«Στεκόμαστε ενωμένες»

Στην πορεία των γυναικών στις Κάννες το 2018, η Κέιτ Μπλάνσετ ήταν μία από τις 82 γυναίκες που διαδήλωσαν. Η ηθοποιός εξήγησε ότι ο αριθμός αυτός ήταν μια νύξη σε εκείνον των σκηνοθέτιδων που είχαν διαγωνιστεί στις Κάννες μέχρι εκείνη τη στιγμή στην ιστορία του φεστιβάλ, σε σύγκριση με τους 1.866 άνδρες σκηνοθέτες.

«Οι γυναίκες δεν αποτελούν μειονότητα στον κόσμο, όμως η τρέχουσα κατάσταση της βιομηχανίας δείχνει το αντίθετο», δήλωσε τότε η Μπλάνσετ. «Ως γυναίκες, όλες αντιμετωπίζουμε τις δικές μας προσωπικές προκλήσεις, αλλά σήμερα στεκόμαστε ενωμένες σε αυτά τα σκαλιά ως σύμβολο της αποφασιστικότητάς μας και της δέσμευσής μας για πρόοδο. Είμαστε σεναριογράφοι, παραγωγές, σκηνοθέτιδες, ηθοποιοί, κινηματογραφίστριες, ατζέντηδες, μοντέρ, διανομείς, υπεύθυνες πωλήσεων και όλες καταπιανόμαστε με τις κινηματογραφικές τέχνες».

*Με πληροφορίες από: Variety