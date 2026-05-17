Στον… κουβά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι στοιχηματικές για την Eurovision – Γιατί δεν «είδαν» την Dara

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της Eurovision, τόσο ημών που ασχολούμαστε επαγγελματικά, όσο και των απλών τηλεθεατών (εκτός από τις μαζώξεις για πίτσα το βράδυ του τελικού) είναι τα στοιχήματα.

Πολύ πριν οι καλλιτέχνες μεταβούν στη χώρα διεξαγωγής του μουσικού διαγωνισμού άπαντες ξεκινούν και συμβουλεύονται τα προγνωστικά και τις στοιχηματικές εταιρείες ωσάν να πρόκειται για τον Μεσσία που θα μας δείξει τον νικητή και -πιθανώς- θα μας δώσει εύκολο κέρδος.

Πριν συνεχίσετε να διαβάζετε, ας κάνουμε μια διευκρίνιση για όσους δεν γνωρίζουν.

Στη γλώσσα του στοιχήματος, η έκφραση «πάω κουβά» ή «έφαγα κουβά» σημαίνει ότι κάποιος έχασε το στοίχημα. Χρησιμοποιείται όταν οι προβλέψεις του πέφτουν τελείως έξω και το δελτίο του είναι χαμένο.

Η αργκό προέρχεται από τον παραδοσιακό τρόπο παιχνιδιού, όπου όταν ένα δελτίο του στοιχήματος (πριν γίνουν όλα ψηφιακά) δεν κέρδιζε, οι παίκτες το τσαλάκωναν και το πετούσαν στον κάδο απορριμμάτων, δηλαδή τον «κουβά».

Κι αφού ξεκαθαρίσαμε τα βασικά. Πάμε παρακάτω…

Στον κουβά οι στοιχηματικές για την Eurovision

Φέτος ειδικά, που η Ελλάδα βρισκόταν εξ αρχής από την 2η έως την 5η θέση των προγνωστικών και η Ελλάδα πήγαινε με «αέρα» νικητή στη Βιέννη κάθε site και τηλεοπτική εκπομπή που σεβόταν τον εαυτό της φιλοξενούσε ανά κάποιες μέρες ένα θέμα αναφορικά με το που μας δείχνουν τα στοιχήματα, τα οποία κείμενα συνήθως συνοδεύονταν από διθυραμβικούς τίτλους που έλεγαν πόσο «εντυπωσιάζει ο Akylas» και πόσο όλη η Ευρώπη χορεύει στους ρυθμούς του Ferto.

View this post on Instagram A post shared by in.gr (@in.gr_official)

Δυστυχώς για την Ελλάδα τα προγνωστικά δεν επαληθεύτηκαν και η Ελλάδα έμεινε πολύ μακριά από τη θέση που της έδιναν τα προγνωστικά, με την 10η θέση να απογοητεύει όλη την Ελληνική αποστολή και πρώτα απ’ όλους τον ίδιο τον Akyla, οποίος ένιωσε την ανάγκη να μας ζητήσει συγγνώμη στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

View this post on Instagram A post shared by in.gr (@in.gr_official)

Ωστόσο, αν εμείς νιώθουμε απογοητευμένοι, αυτοί που έπαθαν το μεγαλύτερο σοκ ήταν οι Φινλανδοί, οι οποίοι από απόλυτο φαβορί (δεν έπεσαν ΠΟΤΕ από την πρώτη θέση με ποσοστό πάνω από 40% στις πιθανότητες νίκης) βρέθηκαν εκτός πεντάδας και… αρκέστηκαν με την 6η θέση και θα επιστρέψουν στο Ελσίνκι με το κεφάλι σκυμμένο.

View this post on Instagram A post shared by in.gr (@in.gr_official)

Τι συνέβη όμως με τις στοιχηματικές εταιρείες έπεσαν τόσο έξω για ακόμα μια χρονιά;

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν κατάφεραν να προβλέψουν τον νικητή

Με μια σύντομη έρευνα στα στοιχήματα των προηγούμενων ετών θα διαπιστώσει κάποιος ότι πρόκειται για την 3η συνεχόμενη χρονιά που οι στοιχηματικές εταιρείες δεν κατάφεραν να προβλέψουν τον νικητή, με τη φετινή χρονιά να αποτελεί την μεγαλύτερη πανωλεθρία από κάθε άλλη φορά.

Πάμε να δούμε αναλυτικά. Πέρσι, το 2025, 24 ώρες πριν τον τελικό της Eurovision η Σουηδία ήταν το απόλυτο φαβορί με 40% πιθανότητες νίκης, ενώ η Αυστρία (που εν τέλει πήρε τη νίκη) βρισκόταν στη δεύτερη θέση με 20%. Τελικά η Σουηδία αρκέστηκε με την 4η θέση.

Μια χρονιά πριν, το 2024, μόλις 24 ώρες πριν τον τελικό η Κροατία ήταν πρώτη στα στοιχήματα με πιθανότητες νίκης στο 43%, ενώ το Ισραήλ με 21% βρισκόταν στη δεύτερη θέση των προγνωστικών. Το Nemo, που εν τέλει θριάμβευσε, ερχόταν από την τρίτη θέση με 11%.

Τελευταία χρονιά που τα στοιχήματα πέτυχαν τον νικητή ήταν το 2023, όπου τα στοιχήματα 24 ώρες πριν τον τελικό έδιναν στην Σουηδία και την Loreen 52%. Έτσι κι έγινε, με το Tattoo να δίνει στην Loreen την δεύτερη νίκη της στην Eurovision.

Φέτος, 24 ώρες πριν τον τελικό η Βουλγαρία δεν βρισκόταν καν στις πρώτες πέντε θέσεις των προγνωστικών. Η Φινλανδία βρισκόταν στην πρώτη θέση με 43%, η Αυστραλία δεύτερη με 16% και τρίτη η Ελλάδα με 8%.

Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, θα έλεγε κάποιος…