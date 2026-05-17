Συναγερμός στην Ξάνθη - 17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα
Στον… κουβά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι στοιχηματικές για την Eurovision – Γιατί δεν «είδαν» την Dara
Music Stage 17 Μαΐου 2026, 18:50

Μπορεί τα στοιχήματα να αποτελούν αγαπημένη ασχολία δημοσιογράφων και Eurofans στον δρόμο προς την Eurovision, ωστόσο μήπως θα έπρεπε να σταματήσουμε να τα παίρνουμε τόσο σοβαρά;

Πάνος Καισσαράτος
Μια από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της Eurovision, τόσο ημών που ασχολούμαστε επαγγελματικά, όσο και των απλών τηλεθεατών (εκτός από τις μαζώξεις για πίτσα το βράδυ του τελικού) είναι τα στοιχήματα.

Πολύ πριν οι καλλιτέχνες μεταβούν στη χώρα διεξαγωγής του μουσικού διαγωνισμού άπαντες ξεκινούν και συμβουλεύονται τα προγνωστικά και τις στοιχηματικές εταιρείες ωσάν να πρόκειται για τον Μεσσία που θα μας δείξει τον νικητή και -πιθανώς- θα μας δώσει εύκολο κέρδος.

Πριν συνεχίσετε να διαβάζετε, ας κάνουμε μια διευκρίνιση για όσους δεν γνωρίζουν.

Στη γλώσσα του στοιχήματος, η έκφραση «πάω κουβά» ή «έφαγα κουβά» σημαίνει ότι κάποιος έχασε το στοίχημα. Χρησιμοποιείται όταν οι προβλέψεις του πέφτουν τελείως έξω και το δελτίο του είναι χαμένο.

Η αργκό προέρχεται από τον παραδοσιακό τρόπο παιχνιδιού, όπου όταν ένα δελτίο του στοιχήματος (πριν γίνουν όλα ψηφιακά) δεν κέρδιζε, οι παίκτες το τσαλάκωναν και το πετούσαν στον κάδο απορριμμάτων, δηλαδή τον «κουβά».

Κι αφού ξεκαθαρίσαμε τα βασικά. Πάμε παρακάτω…

Στον κουβά οι στοιχηματικές για την Eurovision

Φέτος ειδικά, που η Ελλάδα βρισκόταν εξ αρχής από την 2η έως την 5η θέση των προγνωστικών και η Ελλάδα πήγαινε με «αέρα» νικητή στη Βιέννη κάθε site και τηλεοπτική εκπομπή που σεβόταν τον εαυτό της φιλοξενούσε ανά κάποιες μέρες ένα θέμα αναφορικά με το που μας δείχνουν τα στοιχήματα, τα οποία κείμενα συνήθως συνοδεύονταν από διθυραμβικούς τίτλους που έλεγαν πόσο «εντυπωσιάζει ο Akylas» και πόσο όλη η Ευρώπη χορεύει στους ρυθμούς του Ferto.

Δυστυχώς για την Ελλάδα τα προγνωστικά δεν επαληθεύτηκαν και η Ελλάδα έμεινε πολύ μακριά από τη θέση που της έδιναν τα προγνωστικά, με την 10η θέση να απογοητεύει όλη την Ελληνική αποστολή και πρώτα απ’ όλους τον ίδιο τον Akyla, οποίος ένιωσε την ανάγκη να μας ζητήσει συγγνώμη στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, αν εμείς νιώθουμε απογοητευμένοι, αυτοί που έπαθαν το μεγαλύτερο σοκ ήταν οι Φινλανδοί, οι οποίοι από απόλυτο φαβορί (δεν έπεσαν ΠΟΤΕ από την πρώτη θέση με ποσοστό πάνω από 40% στις πιθανότητες νίκης) βρέθηκαν εκτός πεντάδας και… αρκέστηκαν με την 6η θέση και θα επιστρέψουν στο Ελσίνκι με το κεφάλι σκυμμένο.

Τι συνέβη όμως με τις στοιχηματικές εταιρείες έπεσαν τόσο έξω για ακόμα μια χρονιά;

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν κατάφεραν να προβλέψουν τον νικητή

Με μια σύντομη έρευνα στα στοιχήματα των προηγούμενων ετών θα διαπιστώσει κάποιος ότι πρόκειται για την 3η συνεχόμενη χρονιά που οι στοιχηματικές εταιρείες δεν κατάφεραν να προβλέψουν τον νικητή, με τη φετινή χρονιά να αποτελεί την μεγαλύτερη πανωλεθρία από κάθε άλλη φορά.

Πάμε να δούμε αναλυτικά. Πέρσι, το 2025, 24 ώρες πριν τον τελικό της Eurovision η Σουηδία ήταν το απόλυτο φαβορί με 40% πιθανότητες νίκης, ενώ η Αυστρία (που εν τέλει πήρε τη νίκη) βρισκόταν στη δεύτερη θέση με 20%. Τελικά η Σουηδία αρκέστηκε με την 4η θέση.

Μια χρονιά πριν, το 2024, μόλις 24 ώρες πριν τον τελικό η Κροατία ήταν πρώτη στα στοιχήματα με πιθανότητες νίκης στο 43%, ενώ το Ισραήλ με 21% βρισκόταν στη δεύτερη θέση των προγνωστικών. Το Nemo, που εν τέλει θριάμβευσε, ερχόταν από την τρίτη θέση με 11%.

Τελευταία χρονιά που τα στοιχήματα πέτυχαν τον νικητή ήταν το 2023, όπου τα στοιχήματα 24 ώρες πριν τον τελικό έδιναν στην Σουηδία και την Loreen 52%. Έτσι κι έγινε, με το Tattoo να δίνει στην Loreen την δεύτερη νίκη της στην Eurovision.

Φέτος, 24 ώρες πριν τον τελικό η Βουλγαρία δεν βρισκόταν καν στις πρώτες πέντε θέσεις των προγνωστικών. Η Φινλανδία βρισκόταν στην πρώτη θέση με 43%, η Αυστραλία δεύτερη με 16% και τρίτη η Ελλάδα με 8%.

Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, θα έλεγε κάποιος…

Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή
Η εντυπωσιακή επίδειξη, που μεταδόθηκε ζωντανά σε διαφημιστικές πινακίδες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη του πλανήτη, ήταν μια αναφορά στους δεσμούς της Gucci με το Μανχάταν.

Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί
Η συνέντευξη, που ηχογραφήθηκε πριν τη δολοφονία του Τζον Λένον, παρουσιάζεται στην ταινία «John Lennon: The Last Interview», η οποία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χώρισε από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

O Akylas πάει Eurovision – Η ανάρτηση λίγο πριν τον τελικό
Με φόντο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Βιέννη, ο Akylas φορώντας τον χαρακτηριστικό πορτοκαλί σκούφο του, απηύθυνε ένα κάλεσμα στους χρήστες του διαδικτύου: «ψηφίστε FERTO».

Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών
Από τη Ντέμι Μουρ στην Ιζαμπέλ Ιπέρ και οι νέοι κανόνες ένδυσης -η πρώτη, δε, άρχισε να επιδεικνύει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις με το που αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο και πάτησε στο έδαφος των Καννών.

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία - Επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο που έχει προκαλέσει την τωρινή επιδημία Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, τα συμπτώματα - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης για την 37η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)
Η Μπράιτον και η Μπρέντφορντ έχασαν βαθμούς και η Μπόρνμουθ, που ...χρωστά ματς για την 37η αγωνιστική, έχει το πάνω χέρι για να τερματίσει στην 6η θέση που οδηγεί στη League Phase του Europa League

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» – Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ
Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί και έκλεισαν με νίκη μια πετυχημένη χρονιά
Πρώτη νίκη του ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και μετά από τρεις σερί ήττες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 1’, ο Βόλος ισοφάρισε, όμως δεν ακολούθησε

Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
Απεβίωσε ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ, που είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο, σε βενζινάδικο ιδιοκτησίας του.

Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

