Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι καθημερινά εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου, ενώ ήδη η διαδικασία βρίσκεται περίπου στα μισά της διαδρομής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν κατατεθεί περισσότερες από 3,66 εκατομμύρια δηλώσεις, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 55% του συνολικού αριθμού που αναμένεται να υποβληθεί φέτος.

Φορολογικές δηλώσεις: «Καμπάνα» για περισσότερους από 1 εκατ. φορολογούμενους

Από τις δηλώσεις που έχουν ήδη εκκαθαριστεί, περίπου 1,13 εκατομμύρια φορολογούμενοι προκύπτει ότι θα πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Το μέσο ποσό της επιβάρυνσης αγγίζει τα 1.770 ευρώ, δημιουργώντας έντονη πίεση σε νοικοκυριά και επαγγελματίες που καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις.

Ποιοι δεν πληρώνουν φόρο και ποιοι παίρνουν επιστροφή

Την ίδια στιγμή, σημαντικός αριθμός πολιτών δεν θα χρειαστεί να πληρώσει επιπλέον φόρο. Οι μηδενικές δηλώσεις έχουν φτάσει τις 1,32 εκατομμύρια, γεγονός που δείχνει ότι πολλοί φορολογούμενοι διατηρούν αμετάβλητη τη φορολογική τους εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, περίπου 1,21 εκατομμύρια δηλώσεις είναι πιστωτικές, κάτι που σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου. Η μέση επιστροφή διαμορφώνεται περίπου στα 270 ευρώ, προσφέροντας μια μικρή οικονομική «ανάσα» σε χιλιάδες οικογένειες.

Οι εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το καθεστώς των εκπτώσεων για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ. Οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν δήλωση έως και τις 15 Μαΐου εξασφάλισαν έκπτωση 4% στον φόρο. Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3%, ενώ για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%.

Η προθεσμία που δεν πρέπει να χαθεί

Καθώς η προθεσμία πλησιάζει, η ΑΑΔΕ καλεί τους πολίτες να μην αφήσουν την υποβολή για την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα.

Πηγή: ot.gr