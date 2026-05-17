Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια ως η απόλυτη λύση για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την εκτόξευση της παραγωγικότητας.

Ωστόσο, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται τόσο στις αγορές όσο και στα γεωπολιτικά μέτωπα αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική, διττή εικόνα.

Η τεχνητή νοημοσύνη απέτυχε να αυξήσει τα εταιρικά κέρδη, αλλά ετοιμάζεται για πόλεμο

Από τη μία πλευρά, ο εταιρικός κόσμος συνειδητοποιεί με οδυνηρό τρόπο ότι η βεβιασμένη αντικατάσταση ανθρώπων με αλγόριθμους δεν αποφέρει τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη.

Από την άλλη πλευρά, ο ευρωπαϊκός αμυντικός τομέας επενδύει ιλιγγιώδη ποσά στην ενσωμάτωση της ίδιας ακριβώς τεχνολογίας, όχι για να καταργήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά για να τον καταστήσει πιο αποτελεσματικό στο πεδίο της μάχης.

Το φιάσκο των εταιρικών απολύσεων

Η τάση των μεγάλων επιχειρήσεων να περικόπτουν θέσεις εργασίας για να χρηματοδοτήσουν την ψηφιακή τους μετάβαση αποδεικνύεται, προς το παρόν, ένας λανθασμένος υπολογισμός. Σύμφωνα με νέα μελέτη της εταιρείας ερευνών Gartner, η οποία βασίστηκε σε δείγμα 350 στελεχών πολυεθνικών εταιρειών, το 80% των συμμετεχόντων παραδέχθηκε ότι μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων για να επενδύσει σε AI και αυτόνομες τεχνολογίες. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, απέχει πολύ από τον στόχο: δεν διαπιστώθηκε ουσιαστική διαφορά στις οικονομικές επιδόσεις ανάμεσα στις εταιρείες που προχώρησαν σε απολύσεις και σε εκείνες που διατήρησαν το προσωπικό τους.

Όπως επισημαίνεται, οι περισσότεροι μάνατζερ πήραν αυτές τις αποφάσεις στα τυφλά, επενδύοντας περισσότερο στην «υπόσχεση της αυτοματοποίησης» παρά σε απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα. Αντί για υπερκέρδη, οι επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να έχασαν πολύτιμη συσσωρευμένη εταιρική γνώση και τη δέσμευση του προσωπικού τους. Αυτό το συμπέρασμα ευθυγραμμίζεται με παλαιότερη έρευνα του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT), η οποία είχε δείξει ότι στη συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών που ενσωμάτωσαν την AI δεν καταγράφηκε ουσιαστική αύξηση εσόδων.

Η λύση της «ανθρώπινης ενίσχυσης» και η δυσπιστία

Η λύση σε αυτό το αδιέξοδο δεν είναι η εγκατάλειψη της τεχνολογίας, αλλά η αλλαγή προσέγγισης. Σύμφωνα με την αναλύτρια της Gartner, Χέλεν Πουατβέν, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από επιχειρήσεις που ακολουθούν τη στρατηγική της «ενίσχυσης της ανθρώπινης ικανότητας». Σε αυτό το μοντέλο, η AI χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει και να επιταχύνει το έργο των εργαζομένων, όχι για να τους αντικαταστήσει. Παρόλα αυτά, η καχυποψία παραμένει βαθιά. Το 54% των εργαζομένων εξακολουθεί να αποφεύγει τη χρήση εταιρικών εργαλείων AI, καθοδηγούμενο από την έλλειψη εμπιστοσύνης, τον φόβο παρακολούθησης και, φυσικά, τον μόνιμο φόβο της απόλυσης.

Η ευρωπαϊκή αμυντική επανάσταση

Την ώρα που ο εταιρικός κόσμος πελαγοδρομεί αναζητώντας το σωστό μοντέλο απόδοσης, οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις περνούν με ταχύτατους ρυθμούς από το στάδιο των δοκιμών στην πλήρη στρατιωτική ενσωμάτωση. Εδώ, η στρατηγική είναι ξεκάθαρη: η AI δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά λειτουργεί ως το απόλυτο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (decision support). Σύμφωνα με το ινστιτούτο SIPRI, ενώ την προηγούμενη δεκαετία η AI χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων, πλέον αποτελεί τον πυρήνα των ημιαυτόνομων οπλικών συστημάτων και του επιχειρησιακού σχεδιασμού, κρατώντας πάντα τον άνθρωπο στην αλυσίδα λήψης αποφάσεων (human in the loop).

Η κούρσα των εξοπλισμών στην Ευρώπη καθοδηγείται από τρεις βασικούς παίκτες: τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν ανακοινώσει τεράστια συμβόλαια.

Γερμανία: Ηγήθηκε του προγράμματος «Brave Germany» με την Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει 5.000 drones κρούσης εξοπλισμένα με AI. Παράλληλα, το Βερολίνο έχει υπογράψει τεράστιες συμφωνίες με την εταιρεία Helsing AI για το μαχητικό νέας γενιάς FCAS, το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου του Eurofighter, αλλά και την παραγωγή «drones καμικάζι» αξίας 269 εκατομμυρίων ευρώ.

Ηνωμένο Βασίλειο: Προχωρά με το πρόγραμμα Asgard, ένα ψηφιακό δίκτυο αναγνώρισης και κρούσης για την αύξηση της «φονικότητας». Ενδεικτική είναι η στρατηγική συνεργασία με την αμερικανική Palantir, η οποία θα επενδύσει έως και 1,5 δισ. λίρες στη χώρα.

Γαλλία: Ακολουθώντας την παραδοσιακή γραμμή της αυτόνομης άμυνας, το Παρίσι επενδύει σε «κυρίαρχα» συστήματα AI. Η γαλλική κυβέρνηση υπέγραψε κρίσιμη σύμβαση με τη Mistral, τον βασικό ευρωπαϊκό ανταγωνιστή του αμερικανικού ChatGPT, επιτρέποντας στις ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Το τελικό συμπέρασμα είναι σχεδόν ειρωνικό. Το εταιρικό όραμα της τεχνητής νοημοσύνης ως ενός φθηνού υποκατάστατου του ανθρώπινου δυναμικού μοιάζει να καταρρέει κάτω από το βάρος της δυσπιστίας και των πενιχρών οικονομικών αποδόσεων. Αντίθετα, η πραγματική επανάσταση της AI συμβαίνει εκεί όπου ο ανθρώπινος έλεγχος παραμένει αδιαπραγμάτευτος: στο σύγχρονο, αλγοριθμικά ενισχυμένο πεδίο της ευρωπαϊκής άμυνας.