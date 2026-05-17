Συμβαίνει τώρα:
17.05.2026 | 20:01
Συναγερμός στην Ξάνθη - 17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα
Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Διεθνής Οικονομία 17 Μαΐου 2026, 17:00

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια ως η απόλυτη λύση για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την εκτόξευση της παραγωγικότητας.

Ωστόσο, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται τόσο στις αγορές όσο και στα γεωπολιτικά μέτωπα αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική, διττή εικόνα.

Η τεχνητή νοημοσύνη απέτυχε να αυξήσει τα εταιρικά κέρδη, αλλά ετοιμάζεται για πόλεμο

Από τη μία πλευρά, ο εταιρικός κόσμος συνειδητοποιεί με οδυνηρό τρόπο ότι η βεβιασμένη αντικατάσταση ανθρώπων με αλγόριθμους δεν αποφέρει τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη.

Από την άλλη πλευρά, ο ευρωπαϊκός αμυντικός τομέας επενδύει ιλιγγιώδη ποσά στην ενσωμάτωση της ίδιας ακριβώς τεχνολογίας, όχι για να καταργήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά για να τον καταστήσει πιο αποτελεσματικό στο πεδίο της μάχης.

Το φιάσκο των εταιρικών απολύσεων

Η τάση των μεγάλων επιχειρήσεων να περικόπτουν θέσεις εργασίας για να χρηματοδοτήσουν την ψηφιακή τους μετάβαση αποδεικνύεται, προς το παρόν, ένας λανθασμένος υπολογισμός. Σύμφωνα με νέα μελέτη της εταιρείας ερευνών Gartner, η οποία βασίστηκε σε δείγμα 350 στελεχών πολυεθνικών εταιρειών, το 80% των συμμετεχόντων παραδέχθηκε ότι μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων για να επενδύσει σε AI και αυτόνομες τεχνολογίες. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, απέχει πολύ από τον στόχο: δεν διαπιστώθηκε ουσιαστική διαφορά στις οικονομικές επιδόσεις ανάμεσα στις εταιρείες που προχώρησαν σε απολύσεις και σε εκείνες που διατήρησαν το προσωπικό τους.

Αποτυχία στις εταιρικές απολύσεις, κυριαρχία στα ευρωπαϊκά όπλα: Τα δύο πρόσωπα της AI

Όπως επισημαίνεται, οι περισσότεροι μάνατζερ πήραν αυτές τις αποφάσεις στα τυφλά, επενδύοντας περισσότερο στην «υπόσχεση της αυτοματοποίησης» παρά σε απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα. Αντί για υπερκέρδη, οι επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να έχασαν πολύτιμη συσσωρευμένη εταιρική γνώση και τη δέσμευση του προσωπικού τους. Αυτό το συμπέρασμα ευθυγραμμίζεται με παλαιότερη έρευνα του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT), η οποία είχε δείξει ότι στη συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών που ενσωμάτωσαν την AI δεν καταγράφηκε ουσιαστική αύξηση εσόδων.

Η λύση της «ανθρώπινης ενίσχυσης» και η δυσπιστία

Η λύση σε αυτό το αδιέξοδο δεν είναι η εγκατάλειψη της τεχνολογίας, αλλά η αλλαγή προσέγγισης. Σύμφωνα με την αναλύτρια της Gartner, Χέλεν Πουατβέν, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από επιχειρήσεις που ακολουθούν τη στρατηγική της «ενίσχυσης της ανθρώπινης ικανότητας». Σε αυτό το μοντέλο, η AI χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει και να επιταχύνει το έργο των εργαζομένων, όχι για να τους αντικαταστήσει. Παρόλα αυτά, η καχυποψία παραμένει βαθιά. Το 54% των εργαζομένων εξακολουθεί να αποφεύγει τη χρήση εταιρικών εργαλείων AI, καθοδηγούμενο από την έλλειψη εμπιστοσύνης, τον φόβο παρακολούθησης και, φυσικά, τον μόνιμο φόβο της απόλυσης.

Η ευρωπαϊκή αμυντική επανάσταση

Την ώρα που ο εταιρικός κόσμος πελαγοδρομεί αναζητώντας το σωστό μοντέλο απόδοσης, οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις περνούν με ταχύτατους ρυθμούς από το στάδιο των δοκιμών στην πλήρη στρατιωτική ενσωμάτωση. Εδώ, η στρατηγική είναι ξεκάθαρη: η AI δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά λειτουργεί ως το απόλυτο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (decision support). Σύμφωνα με το ινστιτούτο SIPRI, ενώ την προηγούμενη δεκαετία η AI χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων, πλέον αποτελεί τον πυρήνα των ημιαυτόνομων οπλικών συστημάτων και του επιχειρησιακού σχεδιασμού, κρατώντας πάντα τον άνθρωπο στην αλυσίδα λήψης αποφάσεων (human in the loop).

Η κούρσα των εξοπλισμών στην Ευρώπη καθοδηγείται από τρεις βασικούς παίκτες: τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν ανακοινώσει τεράστια συμβόλαια.

Γερμανία: Ηγήθηκε του προγράμματος «Brave Germany» με την Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει 5.000 drones κρούσης εξοπλισμένα με AI. Παράλληλα, το Βερολίνο έχει υπογράψει τεράστιες συμφωνίες με την εταιρεία Helsing AI για το μαχητικό νέας γενιάς FCAS, το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου του Eurofighter, αλλά και την παραγωγή «drones καμικάζι» αξίας 269 εκατομμυρίων ευρώ.

Ηνωμένο Βασίλειο: Προχωρά με το πρόγραμμα Asgard, ένα ψηφιακό δίκτυο αναγνώρισης και κρούσης για την αύξηση της «φονικότητας». Ενδεικτική είναι η στρατηγική συνεργασία με την αμερικανική Palantir, η οποία θα επενδύσει έως και 1,5 δισ. λίρες στη χώρα.

Γαλλία: Ακολουθώντας την παραδοσιακή γραμμή της αυτόνομης άμυνας, το Παρίσι επενδύει σε «κυρίαρχα» συστήματα AI. Η γαλλική κυβέρνηση υπέγραψε κρίσιμη σύμβαση με τη Mistral, τον βασικό ευρωπαϊκό ανταγωνιστή του αμερικανικού ChatGPT, επιτρέποντας στις ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Πολωνία, 11 Μαΐου 2026: Στρατιώτες φορτώνουν εξοπλισμό στο UAV βαρέος φορτίου Flowcopter FC-100 κατά τη διάρκεια της νατοϊκής άσκησης Sword 26

Το τελικό συμπέρασμα είναι σχεδόν ειρωνικό. Το εταιρικό όραμα της τεχνητής νοημοσύνης ως ενός φθηνού υποκατάστατου του ανθρώπινου δυναμικού μοιάζει να καταρρέει κάτω από το βάρος της δυσπιστίας και των πενιχρών οικονομικών αποδόσεων. Αντίθετα, η πραγματική επανάσταση της AI συμβαίνει εκεί όπου ο ανθρώπινος έλεγχος παραμένει αδιαπραγμάτευτος: στο σύγχρονο, αλγοριθμικά ενισχυμένο πεδίο της ευρωπαϊκής άμυνας.

World
Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Κίνδυνος 17.05.26

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση
Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν αξιοπρεπή κατοικία, ενώ οι παραγκουπόλεις απειλούν να μετατραπούν στο νέο πρόσωπο των πόλεων του μέλλοντος

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες
«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες

Οι επιχειρήσεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (treasury management) έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την προστασία των κοινοτικών πόρων διευκρίνισε ο αρμόδιος Επίτροπος.

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Επιτόκια: Αύξηση εντός του 2026 δείχνουν τα στοιχήματα των επενδυτών – Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες
Τα στοιχήματα των επενδυτών δείχνουν αύξηση επιτοκίων εντός του 2026 - Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες

Εφόσον επαληθευτούν οι συγκλίνουσες προβλέψεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, η επίδραση στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών θα είναι άμεση από την αύξηση στα επιτόκια

AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους
Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς
Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία - Επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα - Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία

Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο που έχει προκαλέσει την τωρινή επιδημία Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, τα συμπτώματα - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα

Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης για την 37η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)
Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)

Η Μπράιτον και η Μπρέντφορντ έχασαν βαθμούς και η Μπόρνμουθ, που ...χρωστά ματς για την 37η αγωνιστική, έχει το πάνω χέρι για να τερματίσει στην 6η θέση που οδηγεί στη League Phase του Europa League

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» – Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ
«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» - Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ

Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα

Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί και έκλεισαν με νίκη μια πετυχημένη χρονιά
ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί και έκλεισαν με νίκη μια πετυχημένη χρονιά

Πρώτη νίκη του ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και μετά από τρεις σερί ήττες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 1’, ο Βόλος ισοφάρισε, όμως δεν ακολούθησε

Στον… κουβά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι στοιχηματικές για την Eurovision – Γιατί δεν «είδαν» την Dara
Στον… κουβά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι στοιχηματικές για την Eurovision – Γιατί δεν «είδαν» την Dara

Μπορεί τα στοιχήματα να αποτελούν αγαπημένη ασχολία δημοσιογράφων και Eurofans στον δρόμο προς την Eurovision, ωστόσο μήπως θα έπρεπε να σταματήσουμε να τα παίρνουμε τόσο σοβαρά;

Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του

Απεβίωσε ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ, που είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο, σε βενζινάδικο ιδιοκτησίας του.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

