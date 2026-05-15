Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
14.05.2026 | 17:04
Στη φυλακή 6 από τους κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα
Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί – Μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα» (vid)
Euroleague 15 Μαΐου 2026, 15:51

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε στο Final Four της Euroleague και τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Η Φενέρμπαχτσε, θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, με τις δύο ομάδες να αναμένεται να δώσουν μια σκληρή «μάχη» για την εξασφάλιση μιας θέσης στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για πρώτη φορά για το πολύ απαιτητικό ματς απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Ο Σάρας υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί στον ημιτελικό, ωστόσο η ομάδα του αν βρεθεί σε καλή κατάσταση, μπορεί να νικήσει κάθε αντίπαλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιασικεβίτσιους:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final-Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε καλή δουλειά.

Κάθε σεζόν, πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε αγώνα ξεχωριστά. Φέτος, είμαστε μια νέα ομάδα. Σε όλη αυτή την πορεία, προσπαθήσαμε να βρούμε το δικό μας δρόμο. Σταδιακά το καταφέραμε. Πριν από τα play-offs, ενωθήκαμε ως ομάδα και διαχειριστήκαμε καλά αυτή τη φάση.

Θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της EuroLeague. Είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με την σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα.

Δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεσαι από τίποτα. Πρέπει να προσπαθείς να είσαι στο καλύτερο επίπεδο σου».

Μπάσκετ 15.05.26

Μουρ: «Λατρεύω το ελληνικό φαγητό – Ο Τρινκιέρι είναι ξεχωριστός προπονητής»

Ο Μπεν Μουρ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του, για τις κορυφαίες στιγμές της σεζόν, για τον Αντρεά Τρινκιέρι, αλλά και για τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες που συνεργάζονταν στην κλοπή αυτοκινήτων και στη διακίνηση ναρκωτικών – 18 συλλήψεις
Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες που συνεργάζονταν στην κλοπή αυτοκινήτων και στη διακίνηση ναρκωτικών – 18 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, πυροβόλο όπλο και σφαίρες καθώς και ποσότητες ναρκωτικών

Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη

Φανερή ενόχληση επικρατεί στη Νέα Αριστερά για τη σύσκεψη της μειοψηφίας και τις σκέψεις τους για αποχώρηση ενόψει της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα

Στα σκαριά το αστικό πάρκο Πύργου

Το αστικό πάρκο, θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό δυο γήπεδα μπάσκετ, έναν υπαίθριο χώρο καλλισθενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον Δήμο Πύργου.

Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας

Να επιστρέψουμε στην «πραγματική πολιτική» ζητά η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας πως ενώ στην Λετονία παραιτήθηκε η πρωθυπουργός επειδή drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, στην Ελλάδα το θέμα του drone στην Λευκάδα πέρασε σχεδόν στα ψιλά, ενώ επί δύο ημέρες η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από προσωπικές επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Θα ζητήσετε από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να φέρει στην Ελλάδα τα χρήματα που έχει στο εξωτερικό;

«Στο επόμενο Forum 'Αλήθεια' για τα fake news οργανώστε μια συζήτηση με εσάς, τον κ. 'Ζούκοφ' και τον κ. 'Δημήτρη Κατακουζηνό'. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον... κ. 'Κατακουζηνό'», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

17 Μαΐου | Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης Εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης «Είναι εύκολο… κάν’ το»

Για 9η συνεχή χρονιά η Servier Hellas στηρίζει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία του τακτικού ελέγχου της αρτηριακής πίεσης στο πλαίσιο της πολυετούς καμπάνιας #BecauseIsayso

Ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και πληθωρισμός πλήττουν τα ομόλογα παγκοσμίως

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Eurovision 2026: Akylas, θεωρία συνωμοσίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η «κατάρα» της 6ης θέσης

Ο Akylas έχει πυροδοτήσει debate στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια θεωρία που συνδέει τη σκηνική του παρουσία στη Eurovision με την πολιτιστική διπλωματία

Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα

Αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παρατάξει κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

