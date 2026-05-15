Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 17:04
Στη φυλακή 6 από τους κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα
Πολιτική Γραμματεία 15 Μαΐου 2026, 16:02

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Θα ζητήσετε από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να φέρει στην Ελλάδα τα χρήματα που έχει στο εξωτερικό;

«Στο επόμενο Forum 'Αλήθεια' για τα fake news οργανώστε μια συζήτηση με εσάς, τον κ. 'Ζούκοφ' και τον κ. 'Δημήτρη Κατακουζηνό'. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον... κ. 'Κατακουζηνό'», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η σφοδρή πολιτική σύγκρουση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης της ΝΔ, καθώς το Μαξίμου επιμένει τόσο στη στοχοποίηση του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή το «πόθεν έσχες» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και στο να συγκρίνει τα ασύγκριτα για να πετάξει τη «μπάλα στην εξέδρα», δηλαδή μακριά από το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο.

«Ο κ. Μαρινάκης ομολόγησε πως η κυβέρνηση είναι πίσω από τη στοχοποιήση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και χρησιμοποιεί τη λάσπη ως αντίποινα απέναντι στον αγώνα του Νίκου Ανδρουλάκη για διαφάνεια και δικαιοσύνη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «έστειλε μήνυμα ότι όσο συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα εντείνεται η επιχείρηση σπίλωσης» και διαμηνύοντας: «Κύριε Μαρινάκη, μη χάνετε τον χρόνο σας. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη και πολιτική αυτονομία».

«Και επειδή το φέρατε στη συζήτηση, σύμφωνα με τη δημόσια ρητορική σας», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, ρωτώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν θα ζητήσει «από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που διατηρούν λογαριασμούς στο εξωτερικό, έχουν αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα στο εξωτερικό να τα επιστρέψουν στην Ελλάδα;».

Ακόμη περισσότερο, αναρωτιέται αν θα ζητήσει «από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να μεταφέρει στην Ελλάδα τα χρήματα, που διατηρεί σε λογαριασμούς του εξωτερικού;», καθώς και «από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συνάπτουν νόμιμες συμβάσεις με το Δημόσιο να σταματήσουν, γιατί είναι ‘ανήθικοι’; Θα ζητήσετε από όσους βουλευτές σας μισθώνουν ακίνητα σε φορείς να διακόψουν τις μισθώσεις;».

Με ένα χαρακτηριστικό υστερόγραφο – παραίνεση προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο καταλήγει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του: «ΥΓ. Στο επόμενο Forum ‘Αλήθεια’ για τα fake news οργανώστε μια συζήτηση με εσάς, τον κ. ‘Ζούκοφ’ και τον κ. ‘Δημήτρη Κατακουζηνό’. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον… κ. ‘Κατακουζηνό’».

«Τζούζουν» την κυβέρνηση τα θέματα διαφθοράς και δικαιοσύνης – Επιμένει ο Μαρινάκης

Να σημειωθεί ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε στον ΑΝΤ1 για τον Νίκο Ανδρουλάκη πως «όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες», ενώ η εξήγηση που έδωσε για την παροιμία αυτή απέδειξε, για μία ακόμη φορά, όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό που «τζούζει» την κυβέρνηση είναι οι απανωτές δικογραφίες για τα στελέχη της από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το πόσο έχει «σηκώσει» τα θέματα της «γαλάζιας» διαφθοράς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο και μετά αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις – ‘ο πρωθυπουργός ενορχηστρωτής της συγκάλυψης’. Πριν από λίγες εβδομάδες, δεν έμεινε μόνο εκεί στο να κατηγορεί τον πρωθυπουργό, αλλά και την οικογένειά του, την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά, θυμάμαι τον Απρίλιο είχε κάνει αυτές τις αναφορές, να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση, επί υποθέσεων που είναι στη Δικαιοσύνη», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος ουσιαστική και στο μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, χωρίς να το κατονομάσει.

Όσο για τα χρήματα σε λογαριασμό του εξωτερικού, τα οποία ήταν η αμοιβή του κ. Ανδρουλάκη όσο ήταν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χωρίς να κοιτά την «γαλάζια»… «καμπούρα» επί του θέματος, δήλωσε πως «μπορεί να τα φέρει και όλα. Ό,τι πηγαίνει έξω έρχεται και μέσα», ενώ ενέπλεξε εκ νέου το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και για την υπόθεση του Κώστα Αχ. Καραμανλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Και μάλιστα, επειδή ξεχνάμε πολύ εύκολα, ζήτησαν προανακριτική για τον κ. Λιβανό, υπόθεση Καραμανλή, επειδή ένας άλλος λογιστής, ο οποίος είχε αρρωστήσει πάρα πολύ σοβαρά ξέχασε να κάνει μια δήλωση σε 27 αγρότες, οι οποίοι έχαναν λεφτά, τα οποία δικαιούταν. Και πήγε τότε ο κ. Λιβανός να λύσει το θέμα νόμιμα,  με νόμιμο τρόπο. Και αυτό το θεώρησε το ΠΑΣΟΚ έδαφος για προανακριτική», όπως είπε,. μην αφήνοντας καμία αμφιβολία για τις πραγματικές αιτίες της κυβερνητικής ενόχλησης.

ΠΑΣΟΚ σε Κυρανάκη: Μείνετε καλύτερα στην ανάγνωση του «αποχετευτικού συστήματος του Βυζαντίου»

Στο «χορό» της σπίλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη μπήκε και ο υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, αλλά με εντελώς λάθος τρόπο, αφού τα όσα νομικά ισχυρίσθηκε δεν έχουν καμία σχέση με το όλο θέμα, με αποτέλεσμα να γίνει αντικείμενο χλευασμού από το ΠΑΣΟΚ.

«Μπορούν να πουν όποια μπαρούφα τούς κατέβει χωρίς κανέναν ενδοιασμό και το πιο λυπηρό, χωρίς αντίλογο, γιατί στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας μονολογούν από άμβωνος», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Κυρανάκη για τον Νίκο Ανδρουλάκη, σύμφωνα με τις οποίες: «Είναι νόμιμο με βάση το άρθρο 57 του Συντάγματος να έχει πολιτικός πελάτη το Δημόσιο; Υπάρχει νομικό ζήτημα».

«Ο κ. Κυρανάκης είναι νομικός και κάνει βαρύγδουπες αναλύσεις για το άρθρο 57 παρ.1. Επειδή μάλλον ήταν ασθενής, σε εκείνη την παράδοση στο αμφιθέατρο της νομικής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, «ας του το εξηγήσουμε: Το άρθρο 57 παρ. 1 αναφέρεται σε συμβάσεις επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η εκμίσθωση εκ μέρους ιδιώτη ακινήτου του δεν συνιστά τέτοια σύμβαση».

«Σήμερα έμαθαν από την κυβέρνηση οι ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας ότι οι μισθωτές τους είναι πελάτες τους και ότι οι ίδιοι είναι επενδυτές», επισημαίνει, καλώντας την κυβέρνηση «να ψάξει για αντίστοιχους επενδυτές στο Υπουργικό Συμβούλιο».

Όσο για τον κ. Κυρανάκη, σημειώνει πως μένει «μετεξεταστέος και στο εμπορικό και στο ενοχικό δίκαιο» και τον καλεί να μείνει «καλύτερα στην ανάγνωση του ‘αποχετευτικού συστήματος του Βυζαντίου’» και να αφήσει «τα ‘νομικά’ κείμενα του κ. ‘Δημήτρη Κατακουζηνού’».

«Συγγνώμη, λάθος, ήταν ανυπόγραφη η σημερινή ‘επιτυχία’ του mononews. Φαίνεται θα πήρε το ρεπό του», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Φανερή ενόχληση επικρατεί στη Νέα Αριστερά για τη σύσκεψη της μειοψηφίας και τις σκέψεις τους για αποχώρηση ενόψει της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Να επιστρέψουμε στην «πραγματική πολιτική» ζητά η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας πως ενώ στην Λετονία παραιτήθηκε η πρωθυπουργός επειδή drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, στην Ελλάδα το θέμα του drone στην Λευκάδα πέρασε σχεδόν στα ψιλά, ενώ επί δύο ημέρες η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από προσωπικές επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Τσίπρας για funds και πλειστηριασμούς: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

«Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων»

Τσουκαλάς: Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

«Εδώ δεν έχουμε κουτσουλιές, εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια. Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά, επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το κάνει τώρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Με τις ψήφους της ΝΔ, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις

Διαφωνεί με τη γραμμή της ΝΔ για Ανδρουλάκη ο Κατσανιώτης: «Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο»
Κρατά αποστάσεις 15.05.26

Δεύτερη φορά που ο Ανδρέας Κατσανιώτης παίρνει αποστάσεις από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις πρακτικές Μαξίμου, μετά την ανοιχτή επιστολή που συνυπέγραψε με άλλους τέσσερις βουλευτές για το επιτελικό κράτος

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
Νέα απάντηση 15.05.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
Expla-in 15.05.26

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει στη στρατηγική του Μαξίμου «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» με συκοφαντίες και ψέματα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες Γεωργιάδη

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική 15.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
in Confidential 15.05.26

Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26 Upd: 23:06

«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Αναβρασμός στη ΝΔ εν όψει συνεδρίου. Καταγγέλλεται μία... επιλεκτικότητα στη σκηνοθεσία, με βάση την ανακοίνωση του προγράμματος. Η ομιλία του Νίκου Δένδια εξοβελίζεται εκτός ''prime time'', οι ομιλητές καλύπτονται κάτω από τις θεματικές ενότητες, ενώ η (μη) αναφορά ονομάτων στο πρόγραμμα προκαλεί έντονη ενόχληση και ερωτηματικά.

Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες που συνεργάζονταν στην κλοπή αυτοκινήτων και στη διακίνηση ναρκωτικών – 18 συλλήψεις
Ελλάδα 15.05.26

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, πυροβόλο όπλο και σφαίρες καθώς και ποσότητες ναρκωτικών

Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
Γεωπολιτικές εντάσεις 15.05.26

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Φανερή ενόχληση επικρατεί στη Νέα Αριστερά για τη σύσκεψη της μειοψηφίας και τις σκέψεις τους για αποχώρηση ενόψει της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα

Στα σκαριά το αστικό πάρκο Πύργου
Χώρος αναψυχής 15.05.26

Το αστικό πάρκο, θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό δυο γήπεδα μπάσκετ, έναν υπαίθριο χώρο καλλισθενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον Δήμο Πύργου.

Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Να επιστρέψουμε στην «πραγματική πολιτική» ζητά η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας πως ενώ στην Λετονία παραιτήθηκε η πρωθυπουργός επειδή drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, στην Ελλάδα το θέμα του drone στην Λευκάδα πέρασε σχεδόν στα ψιλά, ενώ επί δύο ημέρες η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από προσωπικές επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Μουρ: «Λατρεύω το ελληνικό φαγητό – Ο Τρινκιέρι είναι ξεχωριστός προπονητής»
Μπάσκετ 15.05.26

Ο Μπεν Μουρ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του, για τις κορυφαίες στιγμές της σεζόν, για τον Αντρεά Τρινκιέρι, αλλά και για τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Ώρα για αναβάθμιση 15.05.26

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

17 Μαΐου | Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης Εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης «Είναι εύκολο… κάν’ το»
Τα Νέα της Αγοράς 15.05.26

Για 9η συνεχή χρονιά η Servier Hellas στηρίζει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία του τακτικού ελέγχου της αρτηριακής πίεσης στο πλαίσιο της πολυετούς καμπάνιας #BecauseIsayso

Ομόλογα: Πλήττονται παγκοσμίως λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και του πληθωρισμού
Αναταράξεις 15.05.26

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Eurovision 2026: Akylas, θεωρία συνωμοσίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η «κατάρα» της 6ης θέσης
Στατιστικό παράδοξο 15.05.26

Ο Akylas έχει πυροδοτήσει debate στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια θεωρία που συνδέει τη σκηνική του παρουσία στη Eurovision με την πολιτιστική διπλωματία

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις 17χρονες
Τραγωδία στην Ηλιούπολη 15.05.26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Προμαχώνας: Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο
Ελλάδα 15.05.26

Αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παρατάξει κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

