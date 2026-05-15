Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάντ Οζγκιούρ – Στο όριο η διατήρηση Κ.Ο. στη Νέα Αριστερά

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με τον Φερχάντ Οζγκιούρ να ανεξαρτητοποιείται αφήνοντας τη ΝΕΑΡ με έντεκα βουλευτές. Τη σχετική είδηση για ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή ανακοίνωσε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, Βασίλης Βιλιάρδος.

Επιταχύνονται οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά

Κάτω από την πίεση που ασκεί το υπό ίδρυση νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις με την μειοψηφία που τάχθηκε υπέρ των συνεργασιών και της συμπόρευσης με ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό να συνεδριάζει πριν λίγες ημέρες με βασικό αντικείμενο το ρόλο της μέσα στο κόμμα και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Κρίσιμες οι επόμενες μέρες στη Νέα Αριστερά

Πλέον είναι θέμα χρόνου μια νέα διάσπαση στο κόμμα που προέκυψε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως λόγω της εκλογής Κασσελάκη στην ηγεσία.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει στο δρόμο που χάραξε το συνέδριο του κόμματος, που δεν είναι άλλος από καμία συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα και αυτονομία ως η καθαρή έκφραση της Αριστεράς στο πολιτικό σκηνικό.

Η πλειοψηφία καλεί μάλιστα τους βουλευτές, που σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν και να αφήσουν τη Νέα Αριστερά χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα, να το κάνουν μια ώρα αρχύτερα. Όπως σημειώνουν πηγές του κόμματος, «όσοι και όσες αμφιταλαντεύονται, οφείλουν να αποφασίσουν γρήγορα, με σεβασμό στα μέλη του κόμματος και στη δημοκρατική παράδοση της Αριστεράς, που επιβάλλει ενημέρωση και συζήτηση εντός των οργάνων».

-Βάσει του κανονισμού της Βουλής, για κόμμα που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές (όπως η Νέα Αριστερά), χρειάζονται 10 βουλευτές για να διατηρηθεί η Κ.Ο.. Μετά την ανεξαρτητοποίηση του Φερχάτ Οζγκιούρ, η Νέα Αριστερά αριθμεί πλέον 11 βουλευτές.