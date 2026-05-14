Σάκοτα: «Θα πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στην επίθεση»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL επικρατώντας του Άρη Betsson εντός έδρας με 87-81. Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε μετά τον αγώνα αναφέροντας πως η Ένωση είναι υποχρεωμένη να συνέλθει γρήγορα από την ήττα στον τελικό του BCL, ενώ επισήμανε ότι η ομάδα του πρέπει να παίζει πιο έξυπνα στην επίθεση.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ντούσαν Σάκοτα:

Για το πόσο δύσκολο ήταν το ψυχολογικό κομμάτι μετά τον χαμένο τελικό: «Είμαστε υποχρεωμένοι να συνέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Κάναμε προπονήσεις. Φαίνονταν όλα καλά στην προπόνηση. Αντιδράσαμε πολύ καλά θα έλεγα. Το πρώτο ημίχρονο είχαμε 17 ασίστ, ήταν εντυπωσιακό από τις 27 που είχαμε στο σύνολο.

Ο Άρης είχε κάνει πολλές προπονήσεις και ποντάρε στην πιεστική άμυνα και στις αλλαγές. Στο πρώτο μέρος κάναμε πολλά λάθη, στο δεύτερο ξεφύγαμε στο σκορ. Το παιχνίδι πήγε ακριβώς όπως το προηγούμενο, στις λεπτομέρειες. Θα πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στην επίθεση»

Για το τι θέλει να δει στο επόμενο παιχνίδι: «Ο καθένας διαχωρίζει το μυαλό του. Δεν είναι εύκολο. Είμαστε υποχρεωμένοι. Τα παιχνίδια πάνε και έρχονται. Όσο περνάνε οι μέρες ελπίζω να είμαστε πιο έτοιμοι με φυσική κατάσταση. Το επόμενο παιχνίδι είναι match – ball για εμάς», κατέληξε ο Σάκοτα.