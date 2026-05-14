Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
H ομάδα πόλο του Ολυμπιακού επέστρεψε εκεί που ανήκει
On Field 14 Μαΐου 2026, 20:46

H ομάδα πόλο του Ολυμπιακού επέστρεψε εκεί που ανήκει

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four  του Champions League στο πόλο και είναι η 11η φορά στην ιστορία του, που συμμετέχει στην τελική φάση.

Δήμος Μπουλούκος
Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στο Final Four μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μπρέσια στην Ιταλία, με 17-16 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας 11-11), επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι ανήκουν στην ελίτ της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης.

Συνεχίζει έτσι να γράφει ιστορία στο ευρωπαϊκό πόλο, καθώς με την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League 2026 έφτασε πλέον τις 11 συμμετοχές σε τελική φάση.

Η πρώτη φορά ήταν το 2001 όταν οι ερυθρόλευκοι προκρίθηκαν στον τελικό με αντίπαλο τη γηπεδούχο Γιουγκ Ντουμπρόβνικ αλλά έχασαν με 8-7 στην παράταση. Την επόμενη χρονιά (2002) ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στη Βουδαπέστη. Πρώτη πήρε εκδίκηση από τη Γιουγκ στον ημιτελικό και στον τελικό επιβλήθηκε 9-7 της γηπεδούχου Χόνβεντ για να αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης.

Το 2007 στο Μιλάνο ο Ολυμπιακός έμεινε στην 4η θέση ενώ η επιστροφή στις κορυφαίες ομάδες πόλο της Ευρώπης έγινε το 2016. Στον τελικό η Γιουγκ Ντουμπρόβνικ βρέθηκε ξανά στο δρόμο των «ερυθρολεύκων» και τους στέρησε το τρόπαιο, παίρνοντας τη νίκη με 6-4.

Το 2017 με το σύστημα να είναι Final 6 o Ολυμπιακός έμεινε στην έκτη θέση χάνοντας από Γιουγκ και Μπρέσια.

Ο Ολυμπιακός κάθισε ξανά στο θρόνο του, το 2018, στη Γένοβα, στο τότε Final-8. Στον τελικό κόντρα στη γηπεδούχο Προ Ρέκο, νίκησε 9-7 και πρόσθεσε τον 2ο ευρωπαϊκό τίτλο στη συλλογή του.

Τελικός και πάλι το 2019, αφού νίκησε στο Ανόβερο, πρώτα την Μπρέσια και μετά την Προ Ρέκο. Στον τελικό απέναντι στη Φερεντσβάρος, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πίσω στο σκορ αλλά ισοφάρισαν σε 10-10. Λύγισαν, όμως, στη διαδικασία των πέναλτι, έχοντας τρία δοκάρια!

Το 2021 ήταν Final 8 στο Βελιγράδι με την ελληνική ομάδα να καταλαμβάνει την 7η θέση, έχοντας νικήσει μόνο τη Μαρσέιγ με 13-12.

Το Final 8 του 2023 διεξήχθη και πάλι στο Βελιγράδι με τον Ολυμπιακό να έχει… παρέα από την Ελλάδα τη Βουλιαγμένη. Εχασε, όμως, στο πρώτο ματς  με 13-11 από τη Νόβι Μπέογκραντ και έμεινε εκτός ημιτελικών και μετά από δύο νίκες, ο Ολυμπιακός έφτασε στην 5η θέση, με τη Βουλιαγμένη να είναι τέταρτη σε εκείνη τη διοργάνωση.

Η τελευταία εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν το 2024 στη Βαλέτα της Μάλτα, με την Προ Ρέκο να φράζει με 13-11 το δρόμο του Ολυμπιακού προς τον τελικό και τελικά να κατακτά την 3η θέση καθώς επικράτησε στον τελικό των ηττημένων της Νόβι Μπέογκραντ με 9-6.

Επιστροφή στη Μάλτα και πάλι, με τον Ολυμπιακό να κάνει όνειρα για το τρίτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά

Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά

Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά
Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Η βραδιά του Ροντινέι
Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Ώρα Νέας Υόρκης…
Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
Ούτε εκθέσεις στέλνονται στις ομοσπονδίες τους ούτε η UEFA ενημερώνεται για τα κραυγαλέα λάθη τους. Γιατί ο Λανουά κατάλαβε ότι δεν είχε αξία να ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή τους

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.

Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Τρεις είναι οι ομάδες που παρακολουθούνται. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου μεταδόθηκε πρώτη φορά ο χανταϊός.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια το 2026
Σε αλλαγή στάσης και δόγματος προχωρούν οι ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας το οποίο είχε σχεδόν εκμηδενιστεί ως μοχλός πίεσης προς τον ΟΗΕ.

Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

