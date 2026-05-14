Οι τελευταίες ημέρες της Πομπηίας

Η απόφαση πάρθηκε το βράδυ του τελικού κυπέλλου. Το ισχυρό μπλοκ του Βορρά, λέει, απέσυρε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Μάκη Γκαγκάτση. Και ο πρώην αντιπρόεδρος του θα είναι σύντομα και πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ. «Θα παραιτηθεί» επιμένουν από τότε παλιοί του φίλοι, δείχνοντας στον πολιτικό στίβο το μέλλον του. Υποψήφιος βουλευτής.

Και όταν θα έρθει ο επόμενος; Θα είναι δικό του πρόβλημα και ο νέος αρχιδιαιτητής. Διότι και το συμβόλαιο του Στεφάν Λανουά ολοκληρώνεται. Και ο Γάλλος άλλωστε εκείνο το βράδυ τελικού έπλεε στην ίδια λίμνη: Φευγάτος.

Ήταν 25 Απρίλη στο Πανθεσσαλικό, όταν ο ΟΦΗ κατέκτησε το τρόπαιο. Και έχουν περάσει είκοσι 24ωρα από τότε. Σαν τις τελευταίες ημέρες της Πομπηίας. Με ένα σωρό απίθανα πλάι στον… Βεζούβιο.

Μια παρέλαση Ιταλών διαιτητών, βουτηγμένοι όλοι στο σκάνδαλο «Frode Sportiva» που έκανε την εισαγγελία του Μιλάνο, δεύτερο σπίτι του έκπτωτου (…Λανουά της Serie A) Τζανλούκα Ρόκι. Ένα γκολ στην Τούμπα που έκρινε το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, ξεχαρβαλώνοντας το VAR. Ένας Γεωργιανός που έρχεται για το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ της Κυριακής που πρώτα έγινε «κεκλεισμένων» και έπειτα ανέκδοτο στην ιδέα ότι διευθύνεται από κάποιον Γκόγκα Κικασεσβίλι. Και μια διαπίστωση που αν μη τι άλλο επιβεβαιώνει το πρόβλημα. «Θα κοκκίνιζε και ο Μπαλτάκος» υποστήριξε σε μια ανάρτηση του ο Κώστας Καραπαπάς. Εκεί γυρίσαμε…

Παίζεται η δεύτερη θέση την Κυριακή, σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ στην άδεια Λεωφόρο. Και αν τα καταφέρουν οι Θεσσαλονικείς χρειάζεται μόνο το 3ποντο και ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ για να κρατήσει εκείνος το εισιτήριο για τους προκριματικούς του Champions League. Η «αφετηρία» της επόμενης σεζόν. Ο Μάκης Γκαγκάτσης δεν θα είναι στο ποδόσφαιρο, αν δεν άλλαξε κάτι από εκείνο το βράδυ στο Πανθεσσαλικό. Το πολύ-πολύ να περνάει καμιά βόλτα από την Τούμπα προς άγραν ψήφων. Όπως λογικά δεν θα είναι εδώ και ο Στεφάν Λανουά που Super League δεν θα δει ξανά ούτε στην τηλεόραση. Λογικά…

Όσα συμβαίνουν όμως αυτό το 20ήμερο με έναν τρόπο θα είναι. Διότι ανεξαρτήτως τελικής κατάταξης των ομάδων, η ζημιά έγινε. Γυρίσαμε σε εκείνο το σημείο που η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι μέρος του προβλήματος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Που η ΚΕΔ μοιάζει… σουρωτήρι. Και η ιστορία διδάσκει πως κάπου εκεί κοντά είναι που… σκάει και ο Βεζούβιος