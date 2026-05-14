Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Ο ορισμός ξένων διαιτητών για τα ντέρμπι της Stoiximan Super League είναι θέμα δημοσίων σχέσεων του αρχιδιαιτητή, στην περίπτωσή μας πρόκειται για τον Στεφάν Λανουά. Μπορεί ο Γάλλος όταν ανέλαβε το πόστο, πρώτη σεζόν η προηγούμενη (2024/25) και δεύτερη η τρέχουσα που ολοκληρώνεται (2025/26), μαζί με το συμβόλαιό του, να υποσχέθηκε ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι, όμως «δάσκαλε που δίδασκες».

Τα ξέχασε γρήγορα, από την προηγούμενη σεζόν κιόλας, με συνέπεια επιλογές όπως ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο 34χρονος διεθνής ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της UEFA που την Κυριακή (18/5) θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ 1-4 της Super League, να μην είναι η εξαίρεση. Έχουν προηγηθεί Αλβανός, Λετονός μέχρι και Γερμανός μη διεθνής!

Ο Αλβανός Ενέα Γκιόργκι (1ης κατηγορίας) είχε έρθει στις 4/5/2025 και σφύριξε τον αγώνα ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-2 για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ 1-4 της περιόδου 2024/25. Ακολούθησε ο Λετονός Αντρές Τρεϊμάνις (1ης κατηγορίας) για το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1, στις 11/5/2025, για την 6η αγωνιστική των πλέι οφ 1-4 της Stoximan Super League.

Την προηγούμενη σεζόν ο Λανουά είχε φέρει και τον Ιταλό Λούκα Παϊρέτο για το ματς της 5ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου, Ιταλός μεν, όμως ρέφερι της δεύτερης κατηγορίας της UEFA, ο οποίος είναι 42 ετών και έκανε τον κύκλο του.

Σημειώστε και τον 38χρονο Δανό (1ης κατηγορίας) Μόρτεν Κρογκ που σφύριξε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1 για την 17η αγωνιστική, πάντα αναφερόμαστε στην πρώτη χρονιά (2024/25) του Λανουά. Στα αξιοσημείωτα ότι ο Γερμανός Σόρεν Στόρκς είχε σφυρίξει ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-0, στις 11/5/2025 για την 6η αγωνιστική των πλέι οφ 1-4. Γιατί τον αναφέρουμε ενώ είναι Γερμανός; Δεν είναι διεθνής! Ο Σρόντερ ήρθε και φέτος για τον αγώνα Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, στις 30/11/2025, για την 12η αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Η θητεία του Λανουά ολοκληρώνεται και οι πιθανότητες να μείνει ο Γάλλος είναι ελάχιστες επειδή ξεσήκωσε θύελλα στη διαιτησία η οποία βρίσκεται στο κάδρο από την πρώτη αγωνιστική. Ολες οι ομάδες έβγαλαν ανακοινώσεις για «χειρουργεία».

Με τον Γεωργιανό Κικατσεϊσβίλι ως διαιτητή του αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ ο Λανουά το τερμάτισε, ενώ σκάνδαλο είναι και η επιλογή του Ιταλού Κολόμπο για τον αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Υπάρχει και παράπλευρο σκάνδαλο. Την τελευταία αγωνιστική κρίνεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, παρόλα αυτά ο Στεφάν Λανουά δεν σεβάστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επρεπε να φέρει ελίτ διαιτητές καθώς οι προαναφερόμενοι είναι πρώτης κατηγορίας της UEFA.

Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά
Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Η βραδιά του Ροντινέι
Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Ώρα Νέας Υόρκης…
Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
Ούτε εκθέσεις στέλνονται στις ομοσπονδίες τους ούτε η UEFA ενημερώνεται για τα κραυγαλέα λάθη τους. Γιατί ο Λανουά κατάλαβε ότι δεν είχε αξία να ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή τους

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.

Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Τρεις είναι οι ομάδες που παρακολουθούνται. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου μεταδόθηκε πρώτη φορά ο χανταϊός.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια το 2026
Σε αλλαγή στάσης και δόγματος προχωρούν οι ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας το οποίο είχε σχεδόν εκμηδενιστεί ως μοχλός πίεσης προς τον ΟΗΕ.

Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…
Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

