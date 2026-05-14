Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο ορισμός ξένων διαιτητών για τα ντέρμπι της Stoiximan Super League είναι θέμα δημοσίων σχέσεων του αρχιδιαιτητή, στην περίπτωσή μας πρόκειται για τον Στεφάν Λανουά. Μπορεί ο Γάλλος όταν ανέλαβε το πόστο, πρώτη σεζόν η προηγούμενη (2024/25) και δεύτερη η τρέχουσα που ολοκληρώνεται (2025/26), μαζί με το συμβόλαιό του, να υποσχέθηκε ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι, όμως «δάσκαλε που δίδασκες».

Τα ξέχασε γρήγορα, από την προηγούμενη σεζόν κιόλας, με συνέπεια επιλογές όπως ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο 34χρονος διεθνής ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της UEFA που την Κυριακή (18/5) θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ 1-4 της Super League, να μην είναι η εξαίρεση. Έχουν προηγηθεί Αλβανός, Λετονός μέχρι και Γερμανός μη διεθνής!

Ο Αλβανός Ενέα Γκιόργκι (1ης κατηγορίας) είχε έρθει στις 4/5/2025 και σφύριξε τον αγώνα ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-2 για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ 1-4 της περιόδου 2024/25. Ακολούθησε ο Λετονός Αντρές Τρεϊμάνις (1ης κατηγορίας) για το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1, στις 11/5/2025, για την 6η αγωνιστική των πλέι οφ 1-4 της Stoximan Super League.

Την προηγούμενη σεζόν ο Λανουά είχε φέρει και τον Ιταλό Λούκα Παϊρέτο για το ματς της 5ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου, Ιταλός μεν, όμως ρέφερι της δεύτερης κατηγορίας της UEFA, ο οποίος είναι 42 ετών και έκανε τον κύκλο του.

Σημειώστε και τον 38χρονο Δανό (1ης κατηγορίας) Μόρτεν Κρογκ που σφύριξε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1 για την 17η αγωνιστική, πάντα αναφερόμαστε στην πρώτη χρονιά (2024/25) του Λανουά. Στα αξιοσημείωτα ότι ο Γερμανός Σόρεν Στόρκς είχε σφυρίξει ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-0, στις 11/5/2025 για την 6η αγωνιστική των πλέι οφ 1-4. Γιατί τον αναφέρουμε ενώ είναι Γερμανός; Δεν είναι διεθνής! Ο Σρόντερ ήρθε και φέτος για τον αγώνα Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, στις 30/11/2025, για την 12η αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Η θητεία του Λανουά ολοκληρώνεται και οι πιθανότητες να μείνει ο Γάλλος είναι ελάχιστες επειδή ξεσήκωσε θύελλα στη διαιτησία η οποία βρίσκεται στο κάδρο από την πρώτη αγωνιστική. Ολες οι ομάδες έβγαλαν ανακοινώσεις για «χειρουργεία».

Με τον Γεωργιανό Κικατσεϊσβίλι ως διαιτητή του αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ ο Λανουά το τερμάτισε, ενώ σκάνδαλο είναι και η επιλογή του Ιταλού Κολόμπο για τον αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Υπάρχει και παράπλευρο σκάνδαλο. Την τελευταία αγωνιστική κρίνεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, παρόλα αυτά ο Στεφάν Λανουά δεν σεβάστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επρεπε να φέρει ελίτ διαιτητές καθώς οι προαναφερόμενοι είναι πρώτης κατηγορίας της UEFA.