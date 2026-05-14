«Ο Κολόμπο εμφανίστηκε στο σκάνδαλο διαιτησίας που συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο»

Ο Λανουά όρισε τον Ιταλό διεθνή διαιτητή Ανδρέα Κολόμπο στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Ολυμπιακός, όπου σε συνδιασμό και με τον αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ κρίνεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Το όνομα του 35χρονου Ιταλού ρέφερι εμπλέκεται στο διαιτητικό σκάνδαλο «Calciopolis 2.0» που ξέσπασε στην γείτονα χώρα.

Το τελευταίο ματς που σφύριξε ο Κολόμπο είναι Λέτσε-Γιουβέντους 0-1, στις 9 Μαΐου για την 36η αγωνιστική της Serie A. Με αφορμή την επιλογή του αντιγράφουμε από την οπαδική ιστοσελίδα (www.juvefc.com) που στηρίζει την Γιουβέντους: «Η AIA αποφάσισε να εμπιστευτεί στον Αντρέα Κολόμπο τον αγώνα της Serie A μεταξύ Λέτσε και Γιουβέντους το Σάββατο (σ.σ. 9/5). Ο 35χρονος ήταν ένα από τα ονόματα που εμφανίστηκαν στο σκάνδαλο διαιτησίας που συγκλόνισε το ιταλικό ποδόσφαιρο την περασμένη εβδομάδα. Ο διαιτητής της Serie A, Τζιανλούκα Ρόκι, ο οποίος είναι το πρόσωπο της έρευνας, αναγκάστηκε να τεθεί σε διαθεσιμότητα καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για αθλητική απάτη».

Ο τίτλος της ανάρτησης είναι ο εξής: «Ο «αγαπημένος» διαιτητής της Ίντερ για τον αγώνα Λέτσε εναντίον Γιουβέντους»

Με το μεσότιτλο «ο Αντρέα Κολόμπο θα είναι ο διαιτητής του αγώνα Λέτσε εναντίον Γιουβέντους», η οπαδική ιστοσελίδα, προσθέτει: «Όπως αναφέρει η Tuttosport, ο Κολόμπο αναδείχθηκε ως ένα από τα προφίλ που «καλωσορίστηκαν» από τους Νερατζούρι (σ.σ. Ιντερ). Ο Ρόκι τον ανέθεσε στον αγώνα της Ίντερ εναντίον της Μπολόνια στο Renato Dall’Ara τον Απρίλιο του 2025. Αν και οι παίκτες του Σιμόνε Ιντζάγκι έχασαν τον αγώνα, ο ίδιος ο διορισμός παραμένει υπό έρευνα. Η εφημερίδα με έδρα το Τορίνο θυμάται επίσης ένα άλλο δυσάρεστο περιστατικό που αφορούσε τον Κολόμπο στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Ο γέννημα θρέμμα της Κόμο ήταν υπεύθυνος για έναν αγώνα της Πριμαβέρα μεταξύ της Κιέβο Βερόνα και της Μίλαν, και φέρεται να προσέβαλε αρκετούς παίκτες των Ροσονέρι, συμπεριλαμβανομένου του Ντάνιελ Μαλντίνι, λέγοντάς του ότι είναι ακόμη χειρότερος παίκτης από τον αδερφό του (τον πλέον συνταξιούχο Κρίστιαν). Η σοκαριστική συμπεριφορά του διαιτητή εξόργισε τον θρυλικό Πάολο Μαλντίνι, ο οποίος ήταν εκτός γηπέδου, πυροδοτώντας μια έντονη διαμάχη μεταξύ των δύο ανδρών».

Σε ανάρτηση της ιστοσελίδας football-italia.net αναφέρονται:

-«Πολλαπλές πηγές στην Ιταλία ισχυρίζονται ότι ο Τζανλούκα Ρόκι δεν συναντήθηκε με τους διευθυντές της Ίντερ στις 2 Απριλίου 2025, αλλά άλλοι διαιτητές το έκαναν, γεγονός που οδήγησε στον διορισμό του Αντρέα Κολόμπο για τον αγώνα των Νερατζούρι εναντίον της Μπολόνια για τη Serie A».

-«Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει στοιχεία ότι ο Ρόκι είχε συνομιλίες με την Ίντερ σχετικά με τους διορισμούς διαιτητών και κανένας παίκτης ή διευθυντής συλλόγων από τους νερατζούρι ή οποιονδήποτε άλλο σύλλογο της Serie A δεν βρίσκεται υπό έρευνα».

-«Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, φέρεται να αποφάσισε να ορίσει τον Κολόμπο για έναν αγώνα της Serie A μεταξύ Μπολόνια και Ίντερ στις 20 Απριλίου 2025, και τον Ντοβέρι για τον επαναληπτικό ημιτελικό του Κυπέλλου Ιταλίας μεταξύ Ίντερ και Μίλαν, καθιστώντας τον έτσι μη επιλέξιμο να διαιτητεύσει τον τελικό, έναν αγώνα στον οποίο η Ίντερ τελικά δεν έφτασε καν.

Σύμφωνα με την ιταλική Gazzetta dello Sport και άλλα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ANSA και La Stampa, οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις από αυτή τη συνάντηση φαίνεται να υποδηλώνουν ότι ο Ρόκι δεν μίλησε με τους διευθυντές της Ίντερ, αλλά μάλλον με διαιτητές ή μέλη του κόσμου της διαιτησίας».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ιταλική Ένωση Διαιτητών επιβεβαίωσε ότι ο Ρόκι παραιτήθηκε οικειοθελώς, μαζί με τον υπεύθυνο VAR Ανδρέα Γερβασόνι. Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε μέσω της AIA την Κυριακή, ο Ρόκι δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη για την προστασία της ακεραιότητας του συστήματος διαιτησίας, ενώ οι νομικές διαδικασίες συνεχίζονται.

«Αυτή η επώδυνη και δύσκολη απόφαση, την οποία μοιράστηκα με την οικογένειά μου, έχει ως στόχο να επιτρέψει στην δικαστική διαδικασία να προχωρήσει ομαλά, από την οποία είμαι βέβαιος ότι θα βγω αλώβητος και δυνατότερος από πριν», είπε.

Και πρόσθεσε: «Περιμένω περαιτέρω εξελίξεις, οι οποίες ελπίζω ότι θα έρθουν σύντομα για να διευκρινιστεί η θέση μου».