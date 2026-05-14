Μίλιτσιτς: «Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό – Είναι γελοίο»

Ο Άρης Betsson κατάφερε να κάνει ντέρμπι το παιχνίδι με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά της Stoiximan GBL, όμως εν τέλει ηττήθηκε με 87-81 και θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει τη σειρά εντός έδρας σε λίγες μέρες.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς, μιλώντας μετά το ματς, στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του είχε να παίξει 20 μέρες, αναφέροντας πως δεν γίνεται πουθενά αλλού αυτό, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι Θεσσαλονικείς πρέπει να ανεβάσουν την απόδοσή τους για να πάρουν τη νίκη στο επόμενο παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Ιγκόρ Μίλιτσιτς:

«Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που μας έφεραν ως εδώ. Εμείς έπρεπε να βρούμε τον ρυθμό μας γιατί ήμασταν 20 μέρες εκτός δράσης. Μόνο εδώ συμβαίνει αυτό. Είναι γελoίο αυτό».

Για τη συνέχεια: «Πρέπει να βελτιωθούμε αν θέλουμε να νικήσουμε την ΑΕΚ. Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας την Κυριακή, ώστε να κάνουμε καλύτερη δουλειά και να πάρουμε τη νίκη Πρέπει να επιτεθούμε εκεί που θέλουμε να χτυπήσουμε και να μην καθυστερούμε στις βοήθειες όταν εκείνοι κυκλοφορούν την μπάλα. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε».