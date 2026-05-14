Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί την Κυριακή με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ολοκληρώσουν την φετινή σεζόν με νίκη, ώστε να «ανοίξουν παράθυρο» με… θέα Champions League στα προκριματικά του καλοκαιριού.

Τα δεδομένα πλέον είναι διαφορετικά μετά τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής των πλέι οφ και οι «ερυθρόλευκοι» είναι αυτοί που έχουν πλέον το πάνω χέρι στην κόντρα με τον ΠΑΟΚ για την δεύτερη θέση, που οδηγεί στα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός έχει την δυνατότητα να φτιάξει το καλοκαίρι του με μια νίκη στην έδρα της Ένωσης και να διεκδικήσει την πρόκριση στην League Phase του Champions League.

Δεν χωρά αμφιβολία πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι σε θέση να τα καταφέρουν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει πολύ καλά πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα για την ομάδα του λιμανιού, αν εξασφαλιστεί η συμμετοχή της στα προκριματικά του Champions League.

Είναι σίγουρα σημαντικό για τους «ερυθρόλευκους» πως όλα είναι στο δικό τους χέρι και μια νίκη τους στη Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι αρκετή για να τους δώσει την δεύτερη θέση.

Ο Ολυμπιακός έδειξε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την σοβαρότητα που έπρεπε για να πάει τη νίκη και είναι ξεκάθαρο πως το 1-0 δεν φανερώνει την διαφορά των δύο ομάδων, καθώς ο Ολυμπιακός μπορούσε εύκολα να πετύχει τρία και τέσσερα γκολ.

Είχε τις μεγάλες ευκαιρίες για να το κάνει ενώ κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Σλοβένος διαιτητής, Ράντε Ομπρένοβιτς ακύρωσε κανονικό γκολ των «ερυθρόλευκων». Μια απόφαση που αν μη τι άλλο μόνο ως αδιανόητη μπορεί να χαρακτηριστεί.

Και σα να μην έφτανε αυτό, σήμερα έγινε γνωστό πως ορίστηκε ο Ιταλός, Αντρέα Κολόμπο για να διευθύνει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μιαν ακόμα επιλογή που προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Πραγματικά πολλά ερωτηματικά.

Για να επιστρέψουμε όμως στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του λιμανιού έδειξε ότι θέλει τη νίκη γιατί πολύ απλά όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό θα είναι για τον σύλλογο να διεκδικήσει την πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης.

Αυτή την σοβαρότητα και αυτή την συγκέντρωση πρέπει να δείξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και στο κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και αν οι «ερυθρόλευκοι» δείξουν προσοχή και συγκέντρωση θα έχουν κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση του στόχο τους.