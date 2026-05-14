Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Αμ' έπος, άμ' έργον ο Ανδρουλάκης: το βράδυ στην TV δίνει στοιχεία και για το νόμιμο και για το ηθικό και καταθέτει μήνυση στον Αδωνι που για Predator έπεα πτερέοντα και από τηγανίτα τίποτα

Αυτή είναι η πρόταση της Γιουνάιτεντ στον Κάρικ
On Field 14 Μαΐου 2026, 20:00

Αυτή είναι η πρόταση της Γιουνάιτεντ στον Κάρικ

Οι ατζέντηδες του Άγγλου τεχνικού πήγαν στο Κάρινγκτον και αναμένονται άμεσα εξελίξεις στο θέμα της παραμονής του Κάρικ στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και ο τεχνικός της αγγλικής ομάδας, Μίκαελ Κάρικ πέτυχε απόλυτα στην δύσκολη αποστολή που ανέλαβε στο «θέατρο των ονείρων», τον περασμένο Ιανουάριο.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» και τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου αναφέρουν πως άμεσα θα υπάρξουν νέα, αναφορικά με την παραμονή ή όχι του Κάρικ στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι ιθύνοντες του συλλόγου θα κάνουν άμεσα (ίσως και αύριο) την επίσημη πρόταση της Γιουνάιτεντ στην πλευρά του Άγγλου τεχνικού και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι για συμβόλαιο δύο χρόνων με οψιόν (στην πλευρά της ομάδας) για έναν ακόμα χρόνο.

Οι ατζέντηδες του προπονητή της Γιουνάιτεντ πήγαν στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στο Κάρινγκτον και αναμένεται να έχουν απόψε ή το αργότερο αύριο, την καθοριστική συνάντηση με την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου.

Είναι ξεκάθαρο μετά τις τελευταίες εξελίξεις πως οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισαν την παραμονή του Άγγλου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας, επιβραβεύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, την εξαιρετική δουλειά που έκανε ο Κάρικ σε μια δύσκολη περίοδο.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να τονίσουμε πως ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ είναι υποψήφιος για τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς στην Πρέμιερ Λιγκ, παρά το ότι κάθισε στον πάγκο της ομάδας για 15 μόλις παιχνίδια.

Αυτή η διάκριση φανερώνει πολλά για την δουλειά που έκανε ο Κάρικ στο Ολντ Τράφορντ και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Ο Κάρικ αναμένεται ν’ απαντήσει καταφατικά στην πρόταση που θα του κάνουν οι διοικούντες την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Άγγλος τεχνικός καλείται να φέρει εις πέρας μιαν ακόμα δύσκολη αποστολή.

Ο πρώην μέσος της Γιουνάιτεντ είναι αυτός που θα «χτίσει» το καλοκαίρι τη νέα Γιουνάιτεντ, με προφανή στόχο την επιστροφή της στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω στον Κάρικ και η πίεση αυτή τη φορά θα είναι μεγαλύτερη.

Τα μηνύματα όμως για τους φίλους της Γιουνάιτεντ είναι ενθαρρυντικά καθώς ο 44χρονος τεχνικός δείχνει ικανός να τα καταφέρει.

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα θα ανοίξει περισσότερο» – Το μήνυμα προς Μασκ, Κουκ και άλλους CEO

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

«Ο Κολόμπο εμφανίστηκε στο σκάνδαλο διαιτησίας που συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο Λανουά όρισε τον Ιταλό διεθνή Ανδρέα Κολόμπο στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Ολυμπιακός παρά τον σάλο που ξέσπασε στη γειτονική χώρα.

Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
On Field 14.05.26

Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά
On Field 14.05.26

Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Η βραδιά του Ροντινέι
On Field 13.05.26

Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
On Field 13.05.26

Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Ώρα Νέας Υόρκης…
On Field 11.05.26

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
On Field 11.05.26

Ούτε εκθέσεις στέλνονται στις ομοσπονδίες τους ούτε η UEFA ενημερώνεται για τα κραυγαλέα λάθη τους. Γιατί ο Λανουά κατάλαβε ότι δεν είχε αξία να ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή τους

Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά
On Field 11.05.26

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Παναθηναϊκός 10.05.26

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Άβολος Φοίνικας 14.05.26

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Λουκάς Καρνής
Ο Αλ Ζαΐντι ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός του Ιράκ – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
Διαφθορά - Πολιτοφυλακές 14.05.26

Ο Αλί Αλ Ζαΐντι διαδέχθηκε τον Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι στον πρωθυπουργικό θώκο του Ιράκ, μετά από πολλά χρόνια υπηρεσιακού πρωθυπουργού και προβλήματα που συσσωρεύονταν

Η κυβέρνηση καταργεί τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
Ελλάδα 14.05.26

Εν μέσω σκανδάλων η κυβέρνηση φέρνει από την πίσω πόρτα κατάργηση του ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών και στο βάθος ιδιωτικοποίηση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Φύλλια Πολίτη
Άνω Πατήσια: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την ηλικιωμένη – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 14.05.26

«Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε», περιγράφει μάρτυρας που είδε το τροχαίο στα Άνω Πατήσια

Ποδόσφαιρο 14.05.26

Κλιμακώνεται η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία – Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ κινούνται
Εργατικό Κόμμα 14.05.26

Βαθαίνει η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία και η κρίση ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα, καθώς οι αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ προχωρούν σε κινήσεις που μπορεί να τον αποσταθεροποιήσουν περισσότερο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Στο φως όσα κατέθεσε ο Χάουαρντ Λάτνικ: Τρεις φορές συνάντησε τον γείτονά του, Τζέφρι Έπσταϊν, είπε
Νησί, καφές, ξενάγηση 14.05.26

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι για χρόνια δεν γνώριζε πως ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Το ΠΑΣΟΚ θέτει μία σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Περιστέρι: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα 6 παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα τρώγλη – «Ήταν ανατριχιαστική κατάσταση»
Ελλάδα 14.05.26

Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα - Στο νοσοκομείο παραμένουν τα παιδιά που βρέθηκαν στο Περιστέρι υποσιτισμένα και δεν πήγαιναν σχολείο

Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
On Field 14.05.26

Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο’ Χάρα
«Της χρωστάω» 14.05.26

Περίπου τρεις μήνες μετά τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού Κάθριν Ο' Χάρα, ο κινηματογραφικός της γιος από το Μόνος στο Σπίτι Μακόλεϊ Κάλκιν νιώθει ότι κάτι της χρωστάει

Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: ΑΕΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 14.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Άρης Betsson για το Game 1 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή με κατηγορίες για παρακρατικούς μηχανισμούς
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή και την αφορούν. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως της κοινοποιήθηκαν οι υποθέσεις μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης κατόπιν εντολής Φλωρίδη στη Βουλή και ότι, πριν τις παραλάβει, της κινητοποιήθηκε η κλήση να εμφανιστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ – Το κόλπο με 19.610 εικονικές φυσικοθεραπείας
Ελλάδα 14.05.26

Συνελήφθη γνωστός φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά και δύο ορθοπεδικοί ιατροί - Σύμφωνα με την Αστυνομία η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ

Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά
On Field 14.05.26

Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Μετωπική σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική του «όλοι ίδιοι είναι», τα focus group και το ακίνητο Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Για δολοφονία χαρακτήρα κατηγορούν από τη Χαριλάου Τρικούπη την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στείλει τους συκοφάντες του στη Δικαιοσύνη. Το Μαξίμου επιχειρεί να πλήξει το ηθικό του πλεονέκτημα, που αναγνωρίζεται από τους πολίτες βάσει των focus group.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Ισχυρές αναταράξεις 14.05.26

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
GLP-1 14.05.26

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

«Για λόγους ευπρέπειας»: Οι νέοι κανόνες εμφάνισης στις Κάννες είναι ο «εφιάλτης» της Σενσόρι
Dos and Don'ts 14.05.26

Λιγότερη πρόκληση και περισσότερη «παλιά χολιγουντιανή λάμψη» ζητούν φέτος οι Κάννες, επαναφέροντας αυστηρούς κανόνες ένδυσης και αποκλείοντας τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Νετανιάχου μηνύει τους New York Times – Ισχυρίζεται ότι εξισώνουν τους Ισραηλινούς στρατιώτες με τη Χαμάς
Πόλεμος στη Γάζα 14.05.26

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ άρθρο των New York Times, αναφορικά με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μηνύει την εφημερίδα και τον αρθρογράφο της.

Διπλό σκάνδαλο Λανουά: Όρισε Γεωργιανούς στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, φέρνει Ιταλούς για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ούτε προσχήματα ο Λανουά, ο οποίος έκανε επιλογές που προκαλούν για τα καθοριστικά παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

