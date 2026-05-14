Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 13:29
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14 Μαΐου 2026, 15:34

«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους καρφώνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το Μαξίμου αναλαμβάνει δράση σπίλωσης της εικόνας του. Με τις δραστηριότητες Ανδρουλάκη να είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, Γεωργιάδης και Μαρινάκης με λεκτικούς ελιγμούς ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα προσπαθώντας να δημιουργήσουν υπόνοιες για την ηθική ακεραιότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Για «πολιτική αλητεία» μιλά το ΠΑΣΟΚ, καταθέτει μηνύσεις ο Ανδρουλάκης

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Στο «κόκκινο» η πολιτική σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τις δηλώσεις του γνωστού «λαγού» του Μαξίμου, Άδωνι Γεωργιάδη, για το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, εξάλλου, ο οποίος ουσιαστικά υιοθέτησε τους «φαιδρούς» – κατά το ΠΑΣΟΚ – ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας, αποδεικνύει ότι το Μαξίμου των σκανδάλων και της διαφθοράς έχει ενορχηστρώσει μία επίθεση λάσπης κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Γεωργιάδης προκαλεί τον Ανδρουλάκη να πάνε στα δικαστήρια

Μετά την σκληρή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που τον αποκάλεσε «επαγγελματία λασπολόγο», ο Άδωνις Γεωργιάδης, με νέα ανάρτηση, επιμένει στους ισχυρισμούς του και υποστηρίζει πως το ΠΑΣΟΚ «υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε αυτή την γελοία ανακοίνωση, που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως».

Όπως ισχυρίζεται ο υπουργός Υγείας, κάνοντας «κωλοτούμπα», «ποτέ δεν καταλόγισα παρανομία στην σύμβαση του με το Κτηματολόγιο. Είπα είναι νόμιμο αλλά είναι και ηθικό ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης να έχει λάβει 1.200.000€ από το Ελληνικό Δημόσιο με σύμβαση που έγινε επί ΠΑΣΟΚ;».

Παράλληλα, τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι ποτέ δεν είπε «ότι πήρε χρήματα για ανακαίνιση του ακίνητου του, αλλά ότι ανακαινίστηκε με χρήματα του Δημοσίου, πράγμα που μόλις παραδέχθηκε», ενώ καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάνε στα δικαστήρια.

«Και τελικά τι νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα επιτίθεται σε όλους, θα υβρίζει, θα κατηγορεί, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεράνω κριτικής; Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς!», αναφέρει, για να καταλήξει κατηγορώντας εκ νέου τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «εκατομμύρια που πήρε από το Δημόσιο»: «Νωρίτερα όμως νομίζω ότι πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το Πασόκ;».

Λάσπη στον ανεμιστήρα και από τον Π. Μαρινάκη

«Ενώ δεν απαγορεύεται, όταν θες να είσαι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής του τόπου σου και πιστεύεις πραγματικά στις δυνάμεις και της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος, είναι καλό τα χρήματά σου να τα έχεις μέσα στη χώρα – αυτό είναι μια προσωπική άποψη», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με τον συνήθη τρόπο της έμμεσης επίθεσης, ο Παύλος Μαρινάκης υιοθέτησε τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη, επιμένοντας μάλιστα στα περί ηθικής, παρότι δεν τόλμησε να την κατονομάσει, την ώρα που εκπροσωπεί μία κυβέρνηση η οποία κοντεύει να πάρει πρωτάθλημα στη διαφθορά…

«Το ΠΑΣΟΚ τι είπε στην ανακοίνωσή του σήμερα; Ότι τα χρήματα αυτά προήλθαν από την Ευρωβουλή, έμπαιναν σε λογαριασμό στις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος, άρα εκεί τα έχει. Εντάξει, νομίζω ξέρουν στο ΠΑΣΟΚ ότι μπορείς να τα μεταφέρεις, τα λεφτά που έχεις στο εξωτερικό μπορείς να τα μεταφέρεις στο εσωτερικό, όπως και το αντίθετο. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που ένας άνθρωπος γίνεται αρχηγός, πρόεδρος ενός κόμματος και, έτσι όπως έγινε ό,τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπορεί να τα φέρει μέσα», ανέφερε.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί ως μνημείο κυβερνητικού θράσους είναι το γεγονός ότι ο κ. Μαρινάκης έφτασε στο σημείο να συγκρίνει μία παράλειψη στο «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη, την οποία ο ίδιος έκανε δημόσια γνωστή, με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Λιβανό και Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στη μία περίπτωση για πάρα πολύ σοβαρούς λόγους υγείας, ένας λογιστής ξέχασε να κάνει κάποιες δηλώσεις αγροτών που δικαιούνταν να πάρουν κάποια χρήματα και έγινε μια προσπάθεια να λυθεί αυτό με νόμιμο τρόπο – και αυτό θεώρησε το ΠΑΣΟΚ ότι συνιστά ένα βαρύ κακούργημα και για τον κύριο Καραμανλή και για τον κύριο Λιβανό και δεν ξέρω και εγώ για ποιον άλλον. Στην άλλη περίπτωση, το ότι ξέχασε ένας λογιστής να δηλώσει 1.000.000 σε ξένη τράπεζα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης απλά ήταν ένα λάθος το οποίο έπρεπε να διορθωθεί. Νομίζω ότι αυτό αξίζει να αναδειχθεί ως προς την διάσταση της υποκρισίας και των δύο μέτρων και δύο σταθμών», ισχυρίσθηκε.

Τσουκαλάς: Δεν έχει πάτο το βαρέλι της χυδαιότητας Γεωργιάδη και κυβέρνησης ΝΔ

Νέα σκληρή απάντηση τόσο στον Άδωνι Γεωργιάδη όσο και στο Μαξίμου έδωσε το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά.

«Ο πολιτικός τυχοδιώκτης κ. Γεωργιάδης πανικόβλητος τώρα αναγνωρίζει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, που μέχρι πριν λίγη ώρα παρουσίαζε ως «’ύποπτες’ και ‘σκανδαλώδεις’», υπογραμμίζει, ενώ επισημαίνει ότι ο υπουργός Υγείας «αναφέρεται με χυδαίους υπαινιγμούς στην αναγνωρισιμότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ως ‘λόγο’ για τη σύναψη των συμβάσεων, ενώ την ίδια στιγμή παραδέχεται ότι οι συμβάσεις βασίστηκαν σε νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες με τη συμμετοχή άλλων 10 προσφορών στην πρώτη περίπτωση και άλλων 8 προσφορών στη δεύτερη».

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει, μάλιστα, πως «επειδή αναρωτιέται αν υπάρχουν άλλα ακίνητα στο Ηράκλειο που θα μπορούσαν να ενοικιαστούν για τις ανάγκες του Κτηματολογίου, του προτείνουμε να διαβάσει την απόφαση του Κτηματολογίου του 2024, με την οποία η συγκεκριμένη υπηρεσία προχωρά σε μονομερή παράταση της μίσθωσης επικαλούμενη δικαίωμή της».

«Παραλείπει ο κ. Γεωργιάδης να αναφέρει ότι το εν λόγω ακίνητο έχει χώρο στάθμευσης έκτασης 2,5 στρεμμάτων, κάτι που συνυπολογίζεται για τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών που το ενοικίασαν», προσθέτει, για να τονίσει χαρακτηριστικά: «Οι μισθώσεις επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγιναν λόγω της αναγνωρισιμότητας του, κ. Γεωργιάδη; Του κάνατε ‘χάρη’; Για ποιο πράγμα λοιπόν κατηγορεί τον κ. Ανδρουλάκη; Τον εγκαλεί γιατί το ακίνητο, που σημειωτέον μόνο το 20% είναι στην κυριότητα του κ. Ανδρουλάκη, μισθώθηκε μετά από νόμιμους διαγωνισμούς στους οποίους υπήρχαν δεκάδες άλλες προσφορές;».

Ως προς τη δήλωση πόθεν έσχες, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «είναι τόσο φαιδρός που στρεψοδίκως εξισώνει υπό διερεύνηση ενδεχόμενες παράνομες πράξεις για τις οποίες έστειλε δικογραφία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – τα γνωστά ‘βάλτα χεράτα’ – με μια τυπική παράλειψη;», για να υπογραμμίσει ότι «προσβάλλει ξανά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας».

«Ζήτησε μήπως ο κ. Ανδρουλάκης να παρανομήσει κάποιος για να διορθωθεί η αμέλεια του λογιστή του; Ντροπή πια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εντόπισε ο ίδιος την παράλειψη και κίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες με επιστολή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει πως δεν έχει πάτο το βαρέλι της χυδαιότητας του κ. Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που υιοθετεί τα ψευδή του και τη συκοφαντία. Γιατί το κέντρο αυτού του συστήματος δολοφονίας χαρακτήρων, λασπολογίας και συκοφαντίας», όπως επισημαίνει, «βρίσκεται στο Μαξίμου».

Τέλος, προαναγγέλλει νομικές κινήσεις εκ μέρους του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τον κ. Γεωργιάδη να μην εκτίθεται περαιτέρω, επειδή θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη.

Economy
Θεοδωρόπουλος: Χωρίς παραγωγικότητα δεν θα υπάρχει κοινωνικό κράτος

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

World
Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα θα «ανοίγει ευρύτερα», υποσχέθηκε στους CEOs της Nvidia, της Tesla και της Apple

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
Επικαιρότητα 14.05.26

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη
Επικαιρότητα 14.05.26

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών: «Διάχυτη η διαφθορά» στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Δείχνουν νέο κόμμα
Νέοι τριγμοί 14.05.26

Νέους τριγμούς στο εσωτερικό της ΝΔ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, προκαλεί η κοινή παρέμβαση 10 κομματικών στελεχών. Με σφοδρή επίθεση στο «επιτελικό κράτος Μητσοτάκη», καταγγέλλουν ευνοιοκρατία, θεσμική εκτροπή και «διάχυτη διαφθορά», ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας «πατριωτικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης»

Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική 14.05.26

Η πρόταση του κ. Κακλαμάνη είναι η συζήτηση να ακολουθήσει εκείνη της προανακριτικής και να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει

Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Με τα εσωκομματικά της ΝΔ σε όξυνση ξεκινάει το «γαλάζιο» συνέδριο, το οποίο σκιάζεται και από την κρίση θεσμών, η οποία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο ψήφου των πολιτών στις δημοσκοπήσεις.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Πολιτική 14.05.26 Upd: 13:29

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου
Πολιτική 14.05.26

Με αιχμή την κοινωνική ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός κυβερνητικός αντίπαλος της ΝΔ, την ώρα που στη Χαριλάου Τρικούπη σκιαγραφούν τις επόμενες κινήσεις τους με φόντο την επιστροφή Τσίπρα αλλά και στον απόηχο της «γκάφας» Αναστασίου.

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Έτοιμη να καλέσει Τζαβέλλα-Δεμίρη η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής- Κατέθεσε σχετικό αίτημα και το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Με βάση τον κανονισμό της Βουλής για να υποχρεωθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής να καλέσει τα προτεινόμενα από τα κόμματα πρόσωπα θα πρέπει το σχετικό αίτημα να κατατεθεί από τα 2/5 του συνόλου των μελών της Επιτροπής. 

Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Καραμανλής - Μητσοτάκης όπως... Θράκη - Αττική. Η νέα εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην Ξάνθη, μία μέρα πριν την έναρξη του «γαλάζιου» συνεδρίου και οι επαφές του με τον Κινέζο πρέσβη, σηματοδοτούν το οριστικό χάσμα με τον νυν πρωθυπουργό

Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Διπλωματία 13.05.26

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Ocean Link 13.05.26

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
Επικαιρότητα 14.05.26

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού
Κόσμος 14.05.26

Περισσότερα από ένα στα τρία μικρά παιδιά στην περιοχή Μπουρκαμπά στη νότια Σομαλία πάσχουν από οξεία υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας

Οριστικά χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Απορρίφθηκε από την ΔΕΑΒ η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός, κάτι που σημαίνει ότι το τελευταίο ματς στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί μπροστά σε άδειες εξέδρες.

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Κόσμος 14.05.26

Πολιτική κρίση στη Βρετανία - Ο Γουές Στρίτινγκ ζητά εμμέσως την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ - «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε εσάς», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του που δημοσιεύτηκε στο Χ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία
Θεσσαλονίκη 14.05.26

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές τους με το θύμα και το επεισόδιο που ακολούθησε σχετίζονταν με την κλοπή περιστεριών - Δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Λουδία

Πειραιάς: Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι
1,7 εκατ. ευρώ 14.05.26

Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά - Η κοκαΐνη που βρέθηκε υπολογίζεται στα 1,7 εκατ. ευρώ

Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη
Επικαιρότητα 14.05.26

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

Ο Σλοτ… ανακοίνωσε την παραμονή του: «Στη Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Η Λίβερπουλ ολοκληρώνει μια τραγική σεζόν, οι φήμες για την απομάκρυνσή του συνεχίζονται, ωστόσο ο ίδιος ο Άρνε Σλοτ είναι βέβαιος πως θα είναι στον πάγκο της και του χρόνου.

Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός – Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση
Κόσμος 14.05.26

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το Σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας, Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικά drones στη Λετονία από τη Ρωσία.

Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία
Κόσμος 14.05.26

Το ρωσικό Kοινοβούλιο ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διατάξει την εισβολή σε ξένες χώρες, σύμφωνα με το Politico

Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Κρήτη 14.05.26

Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι - Στο σημείο επιχειρούν 10 διασώστες για τη μεταφορά της από το μονοπάτι - Θα διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 14.05.26

Την άμεση ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση των δήμων για να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις που δέχονται τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου και Β' Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου.

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Φεστιβάλ των Καννών 14.05.26

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Καλλιθέα: Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια
Βαριές κατηγορίες 14.05.26

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο 58χρονος κατά την απολογία του στον ανακριτή για την επίθεση με ούζι στην Καλλιθέα

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Ελλάδα 14.05.26

Συγγενείς θυμάτων που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στα Τέμπη στρέφονται κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη - Θα στραφούν και κατά των βουλευτών της Εξεταστικής

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

