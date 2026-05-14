Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».
Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά και την νέα απόπειρα «πολιτικής δολοφονίας» -όπως τη χαρακτήρισε- εναντίον του.
Μιλώντας στο Action24, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχηστρωμένες εκστρατείες συκοφάντησης.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητό του και τη μίσθωσή του στο Κτηματολόγιο. Χαρακτήρισε υπουργούς και στελέχη της ΝΔ –με ειδική αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη– ως «ψεύτες και συκοφάντες». Ξεκαθάρισε πως το ακίνητο νοικιάστηκε μέσω ανοιχτού διαγωνισμού το 2004, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα περί είσπραξης 1 εκατομμυρίου ευρώ ή κρατικής χρηματοδότησης για ανακαίνιση. Τόνισε, μάλιστα, ότι τα εισοδήματά του είναι πλήρως και διπλά φορολογημένα. Έκανε λόγο για βιομηχανία κατασκευής «fake news» (φέρνοντας ως παράδειγμα ανύπαρκτους συντάκτες άρθρων) και δολοφονίας χαρακτήρων από κυβερνητικά στελέχη και τρολ, υπενθυμίζοντας ότι το 2022 τον παρουσίαζαν ακόμα και ως πράκτορα της Τουρκίας.
Σε θεσμικό επίπεδο, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας πως ο ίδιος δεν εκβιάζεται ούτε από το Predator ούτε από πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, σε αντίθεση με όσους απέφυγαν τη Δικαιοσύνη. Άσκησε επίσης δριμεία κριτική για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που «κρύβεται», δεν προωθεί τα εθνικά συμφέροντα και δεν απαντά στις προκλήσεις της «Γαλάζιας Πατρίδας».
Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, άφησε σαφείς αιχμές για στημένα πολιτικά παιχνίδια μέσω των μετρήσεων, υπογραμμίζοντας πως η χώρα έχει επιτακτική ανάγκη από πολιτική αλλαγή.
Στο μέτωπο της οικονομίας, στηλίτευσε την αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά, διερωτώμενος γιατί η Ελλάδα δεν προχωρά στη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ένα ανακουφιστικό μέτρο που, όπως επισήμανε, εφάρμοσε με επιτυχία η Κύπρος.
