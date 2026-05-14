Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
Πολιτική Γραμματεία 14 Μαΐου 2026, 22:31

«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά και την νέα απόπειρα «πολιτικής δολοφονίας» -όπως τη χαρακτήρισε- εναντίον του.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχηστρωμένες εκστρατείες συκοφάντησης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητό του και τη μίσθωσή του στο Κτηματολόγιο. Χαρακτήρισε υπουργούς και στελέχη της ΝΔ –με ειδική αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη– ως «ψεύτες και συκοφάντες». Ξεκαθάρισε πως το ακίνητο νοικιάστηκε μέσω ανοιχτού διαγωνισμού το 2004, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα περί είσπραξης 1 εκατομμυρίου ευρώ ή κρατικής χρηματοδότησης για ανακαίνιση. Τόνισε, μάλιστα, ότι τα εισοδήματά του είναι πλήρως και διπλά φορολογημένα. Έκανε λόγο για βιομηχανία κατασκευής «fake news» (φέρνοντας ως παράδειγμα ανύπαρκτους συντάκτες άρθρων) και δολοφονίας χαρακτήρων από κυβερνητικά στελέχη και τρολ, υπενθυμίζοντας ότι το 2022 τον παρουσίαζαν ακόμα και ως πράκτορα της Τουρκίας.

Σε θεσμικό επίπεδο, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας πως ο ίδιος δεν εκβιάζεται ούτε από το Predator ούτε από πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, σε αντίθεση με όσους απέφυγαν τη Δικαιοσύνη. Άσκησε επίσης δριμεία κριτική για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που «κρύβεται», δεν προωθεί τα εθνικά συμφέροντα και δεν απαντά στις προκλήσεις της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, άφησε σαφείς αιχμές για στημένα πολιτικά παιχνίδια μέσω των μετρήσεων, υπογραμμίζοντας πως η χώρα έχει επιτακτική ανάγκη από πολιτική αλλαγή.

Στο μέτωπο της οικονομίας, στηλίτευσε την αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά, διερωτώμενος γιατί η Ελλάδα δεν προχωρά στη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ένα ανακουφιστικό μέτρο που, όπως επισήμανε, εφάρμοσε με επιτυχία η Κύπρος.

Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Αναβρασμός στη ΝΔ εν όψει συνεδρίου. Καταγγέλλεται μία... επιλεκτικότητα στη σκηνοθεσία, με βάση την ανακοίνωση του προγράμματος. Η ομιλία του Νίκου Δένδια εξοβελίζεται εκτός ''prime time'', οι ομιλητές καλύπτονται κάτω από τις θεματικές ενότητες, ενώ η (μη) αναφορά ονομάτων στο πρόγραμμα προκαλεί έντονη ενόχληση και ερωτηματικά.

Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατύπωσε νέες αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας, καθώς και την πολυδιάστατη πολιτική που άσκησε συνολικά η χώρα επί πρωθυπουργίας του, με ορόσημο την υπογραφή με την Cosco

ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Το ΠΑΣΟΚ θέτει μία σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή με κατηγορίες για παρακρατικούς μηχανισμούς
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή και την αφορούν. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως της κοινοποιήθηκαν οι υποθέσεις μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης κατόπιν εντολής Φλωρίδη στη Βουλή και ότι, πριν τις παραλάβει, της κινητοποιήθηκε η κλήση να εμφανιστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Μετωπική σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική του «όλοι ίδιοι είναι», τα focus group και το ακίνητο Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Για δολοφονία χαρακτήρα κατηγορούν από τη Χαριλάου Τρικούπη την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στείλει τους συκοφάντες του στη Δικαιοσύνη. Το Μαξίμου επιχειρεί να πλήξει το ηθικό του πλεονέκτημα, που αναγνωρίζεται από τους πολίτες βάσει των focus group.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Την ίδια ημέρα 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

«Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», ρωτά ο Χρήστος Σπίρτζης

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
Επικαιρότητα 14.05.26

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους καρφώνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το Μαξίμου αναλαμβάνει δράση σπίλωσης της εικόνας του. Με τις δραστηριότητες Ανδρουλάκη να είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, Γεωργιάδης και Μαρινάκης με λεκτικούς ελιγμούς ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα προσπαθώντας να δημιουργήσουν υπόνοιες για την ηθική ακεραιότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Για «πολιτική αλητεία» μιλά το ΠΑΣΟΚ, καταθέτει μηνύσεις ο Ανδρουλάκης

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη
Επικαιρότητα 14.05.26

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών: «Διάχυτη η διαφθορά» στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Δείχνουν νέο κόμμα
Νέοι τριγμοί 14.05.26

Νέους τριγμούς στο εσωτερικό της ΝΔ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, προκαλεί η κοινή παρέμβαση 10 κομματικών στελεχών. Με σφοδρή επίθεση στο «επιτελικό κράτος Μητσοτάκη», καταγγέλλουν ευνοιοκρατία, θεσμική εκτροπή και «διάχυτη διαφθορά», ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας «πατριωτικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης»

Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική 14.05.26

Η πρόταση του κ. Κακλαμάνη είναι η συζήτηση να ακολουθήσει εκείνη της προανακριτικής και να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει

Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Με τα εσωκομματικά της ΝΔ σε όξυνση ξεκινάει το «γαλάζιο» συνέδριο, το οποίο σκιάζεται και από την κρίση θεσμών, η οποία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο ψήφου των πολιτών στις δημοσκοπήσεις.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Πολιτική 14.05.26 Upd: 13:29

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Νέα πραγματικότητα 15.05.26

Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Πρόστιμο 15.05.26

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Θερμό επεισόδιο 15.05.26

Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
On Field 14.05.26

Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Αεροπορικό δυστύχημα 14.05.26

Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Ονειρικές τοιχογραφίες 14.05.26

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.

Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Τι προτείνουν 14.05.26

Τρεις είναι οι ομάδες που παρακολουθούνται. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου μεταδόθηκε πρώτη φορά ο χανταϊός.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια το 2026
Κόσμος 14.05.26

Σε αλλαγή στάσης και δόγματος προχωρούν οι ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας το οποίο είχε σχεδόν εκμηδενιστεί ως μοχλός πίεσης προς τον ΟΗΕ.

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Κόσμος 14.05.26

Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

