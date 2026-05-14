Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 13:29
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
Επικαιρότητα 14 Μαΐου 2026, 16:00

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

Vita.gr
«Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα και υπηρετούν τους πολίτες, τους ταξιδιώτες και τους ναυτικούς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι οι κανόνες θα εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τόσο σε κρατικές όσο και σε παραχωρημένες λιμενικές εγκαταστάσεις.

Με φόντο τις γεωπολιτικές αναταράξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά και τις πιέσεις που δέχεται η παγκόσμια ναυτιλία από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, ο υπουργός Ναυτιλίας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των ελληνικών λιμένων και της ναυτιλιακής αγοράς, μιλώντας στην εκδήλωση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, με αφορμή την παρουσίαση της τετραετούς Έκθεσης Αξιολόγησης της Αρχής που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Κικίλιας, μόνο την τελευταία περίοδο πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.400 έκτακτοι έλεγχοι σε ακτοπλοϊκά πλοία, πορθμεία, τουριστικά σκάφη και λιμενικές υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο – όπως είπε – την προστασία επιβατών, ναυτικών, λιμενικών και εργαζομένων.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το λιμάνι του Πειραιά «κόμβο ναυτιλίας, εμπορίου, πολιτισμού και ανάπτυξης», σημειώνοντας ότι η ενίσχυση των λιμενικών υποδομών δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενδυναμώνει την τοπική οικονομία και διαμορφώνει ένα ευρύτερο παραγωγικό οικοσύστημα γύρω από τη θάλασσα, τις μεταφορές, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων ως θεσμικού μηχανισμού που συμβάλλει στη σταθερότητα της λιμενικής αγοράς, στη διαφάνεια και στην ομαλή εφαρμογή των συμβάσεων παραχώρησης και των λιμενικών υπηρεσιών.

Όπως τόνισε, η ΡΑΛ λειτουργεί ως «εργαλείο εξισορρόπησης» σε ένα σύνθετο περιβάλλον όπου συνυπάρχουν κρατικοί φορείς, λιμενικοί οργανισμοί, παραχωρησιούχοι και η ναυτιλιακή κοινότητα.

«Η ανάπτυξη των λιμανιών και της ναυτιλίας φέρνει καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας για τα ελληνικά λιμάνια, όπως η κυβερνοασφάλεια, τα «έξυπνα λιμάνια», η ενεργειακή μετάβαση και η ανθεκτικότητα των λιμενικών υποδομών.

Ο κ. Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά και λιμενικά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική» σε μια περίοδο διεθνών αβεβαιοτήτων.

«Η ανάπτυξη των λιμανιών και της ναυτιλίας φέρνει νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Δημιουργεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα γύρω από τη θάλασσα, που μπορεί να ξαναδώσει προοπτική στους ανθρώπους του αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του λιμενικού συστήματος δεν μπορεί να υπάρξει «σε περιβάλλον αναρχίας», αλλά απαιτεί κανόνες, λογοδοσία, θεσμική συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα, δίνοντας συγχαρητήρια στη διοίκηση της ΡΑΛ για τον απολογισμό της τετραετίας και τη συμβολή της στη λειτουργία της ελληνικής λιμενικής αγοράς.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «οδηγούς» Βιοχάλκο και τράπεζες η άνοδος

Ποντοπόρος
Στενά του Ορμούζ: Καταλήφθηκε πλοίο και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Την ίδια ημέρα 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη
Επικαιρότητα 14.05.26

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Πολιτική 14.05.26 Upd: 13:29

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις
Πολιτική 13.05.26

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας
Ταμείο Ανάκαμψης 12.05.26

Η κυβέρνηση σήμερα «αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά

Ταμείο Ανάκαμψης: Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης – Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 12.05.26

Προειδοποίηση του ΠΑΣΟΚ για να μη χαθεί το «στοίχημα» με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων που έχουν φτάσει στην αγορά.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Επικαιρότητα 11.05.26

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Πολιτική 11.05.26

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Πολιτική 11.05.26

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

Κρήτη: Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της 28χρονης που την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύζυγός της
Ελλάδα 14.05.26

Ο σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κρίθηκε χθες προφυλακιστέος - Επιμένει ότι ο σοβαρότατος τραυματισμός της γυναίκας του, ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Αρνείται πως την χτύπησε και την παρέσυρε με το βανάκι του.

Η Κούβα ξέμεινε από ντίζελ και μαζούτ – Η Αβάνα ζητά από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό
Πλήρης αποκλεισμός 14.05.26

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν τη νύχτα στην Κούβα, καθώς τα μπλακ-άουτ στη χώρα διαρκούν έω2 22 ώρες την ημέρα, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Αβάνα αρνείται τη βοήθειά τους.

Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

«Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», ρωτά ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο Μπενίτεθ σε ντοκιμαντέρ για το Champions League της Λίβερπουλ το 2005 (vid)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ θα πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο εξιστορεί την ιστορική πορεία της Λίβερπουλ μέχρι την κατάκτηση του Champions League το 2005.

Άνω Λιόσια: Επίθεση με πέτρες και ξύλα σε ομάδα ΔΙΑΣ που καταδίωκε ύποπτο ΙΧ – Δάγκωσαν αστυνομικό
Ελλάδα 14.05.26

Όταν το αστυνομικοί έφτασαν κοντά σε οικισμό Ρομά στα Άνω Λιόσια περίπου 80 άτομα τους επιτέθηκαν με συνέπεια να τραυματιστεί ένας αστυνομικός από πέτρες και δαγκωματιές

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Τραμπ και Σι συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ – Συνάντηση στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβρη
Κόσμος 14.05.26

Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - «Εξαφανίστηκαν» οι αναφορές στην Ταϊβάν στην ανακοίνωση των ΗΠΑ για τη συνάντηση

Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού
Κόσμος 14.05.26

Περισσότερα από ένα στα τρία μικρά παιδιά στην περιοχή Μπουρκαμπά στη νότια Σομαλία πάσχουν από οξεία υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας

Οριστικά χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Απορρίφθηκε από την ΔΕΑΒ η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός, κάτι που σημαίνει ότι το τελευταίο ματς στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί μπροστά σε άδειες εξέδρες.

«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους καρφώνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το Μαξίμου αναλαμβάνει δράση σπίλωσης της εικόνας του. Με τις δραστηριότητες Ανδρουλάκη να είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, Γεωργιάδης και Μαρινάκης με λεκτικούς ελιγμούς ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα προσπαθώντας να δημιουργήσουν υπόνοιες για την ηθική ακεραιότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Για «πολιτική αλητεία» μιλά το ΠΑΣΟΚ, καταθέτει μηνύσεις ο Ανδρουλάκης

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Κόσμος 14.05.26

Πολιτική κρίση στη Βρετανία - Ο Γουές Στρίτινγκ ζητά εμμέσως την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ - «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε εσάς», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του που δημοσιεύτηκε στο Χ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία
Θεσσαλονίκη 14.05.26

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές τους με το θύμα και το επεισόδιο που ακολούθησε σχετίζονταν με την κλοπή περιστεριών - Δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Λουδία

Πειραιάς: Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι
1,7 εκατ. ευρώ 14.05.26

Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά - Η κοκαΐνη που βρέθηκε υπολογίζεται στα 1,7 εκατ. ευρώ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

