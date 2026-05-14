science
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 13:29
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι ΗΠΑ δέχτηκαν να εξάγουν στην Κίνα το δεύτερο ισχυρότερο τσιπ της Nvidia
H200 14 Μαΐου 2026, 15:49

Οι ΗΠΑ δέχτηκαν να εξάγουν στην Κίνα το δεύτερο ισχυρότερο τσιπ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, που κατασκευάζει τα τσιπ H200, αναζητά στο Πεκίνο μια σημαντική ευκαιρία – Παρά την έγκριση των ΗΠΑ, η Κίνα κρατά κλειστές τις πόρτες για εισαγωγή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Πωλήσεις του δεύτερου ισχυρότερου τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, του H200 ενέκριναν οι ΗΠΑ, σε περίπου 10 κινεζικές εταιρείες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί παραδόσεις, δήλωσαν τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αφήνοντας μια σημαντική τεχνολογική συμφωνία σε αναμονή, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ επιδιώκει σημαντική πρόοδο στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος αρχικά δεν συμπεριλήφθηκε στην αντιπροσωπεία του Λευκού Οίκου στο Πεκίνο, πραγματοποίησε το ταξίδι κατόπιν πρόσκλησης του Τραμπ, αναφέρει το Reuters. Ο Τραμπ τον παρέλαβε στην Αλάσκα καθ’ οδόν προς τη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο, δημιουργώντας ελπίδες ότι το ταξίδι θα μπορούσε τελικά να ξεκλειδώσει τις καθυστερημένες προσπάθειες πώλησης των τσιπ H200 στην Κίνα.

Τα διακυβεύματα είναι υψηλά, καθώς ο τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας επηρεάζει πλέον ακόμη και το εξουσιοδοτημένο εμπόριο, αφήνοντας την πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο παγιδευμένη μεταξύ ανταγωνιστικών εθνικών προτεραιοτήτων.

Πριν από την αυστηροποίηση των περιορισμών στις εξαγωγές των ΗΠΑ, η Nvidia έλεγχε περίπου το 95% της αγοράς προηγμένων τσιπ της Κίνας. Η Κίνα κάποτε ισοδυναμούσε με το 13% των εσόδων της και ο Χουάνγκ είχε προηγουμένως εκτιμήσει ότι η αγορά τεχνητής νοημοσύνης της χώρας θα έφτανε τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έχει εγκρίνει περίπου 10 κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Alibaba, Tencent, ByteDance και JD.com, για την αγορά των τσιπ H200 της Nvidia, σύμφωνα με πηγή του Reuters. Έχουν επίσης εγκριθεί ορισμένοι διανομείς, συμπεριλαμβανομένων των Lenovo και Foxconn.

Οι αγοραστές επιτρέπεται να αγοράζουν είτε απευθείας από την Nvidia είτε μέσω αυτών των διανομέων και κάθε εγκεκριμένος πελάτης μπορεί να αγοράσει έως και 75.000 τσιπ σύμφωνα με τους όρους της αδειοδότησης των ΗΠΑ.

Η Lenovo επιβεβαίωσε σε δήλωσή της στο Reuters ότι η εταιρεία «είναι μία από τις πολλές εταιρείες που έχουν εγκριθεί για να πωλούν H200 στην Κίνα βάσει της άδειας εξαγωγής της Nvidia».

Ο Χουάνγκ δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CCTV την Πέμπτη ότι ελπίζει πως οι Τραμπ και Σι θα αξιοποιήσουν την καλή τους σχέση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Πεκίνο για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

O διευθύνων σύμβουλος της Nvidisa Τζένσενγκ Χουάνγκ μιλά στους δημοσιογράφους στο Πεκίνο στις 14 Μαΐου 2026 (Reuters)

O διευθύνων σύμβουλος της Nvidisa Τζένσενγκ Χουάνγκ μιλά στους δημοσιογράφους στο Πεκίνο στις 14 Μαΐου 2026 (Reuters)

Δεν υπάρχουν ακόμη πωλήσεις τσιπ

Παρά την έγκριση των ΗΠΑ, οι συμφωνίες έχουν σταματήσει καθώς κινεζικές εταιρείες αποσύρθηκαν ακολουθώντας οδηγίες από το Πεκίνο.

Η στροφή προς την Κίνα οφείλεται εν μέρει σε αλλαγές από την πλευρά των ΗΠΑ, αν και τι ακριβώς άλλαξε παρέμεινε ασαφές, προσθέτει το Reuters.

Στο Πεκίνο, η πίεση για τον αποκλεισμό ή τον αυστηρό έλεγχο των παραγγελιών αυξάνεται, δήλωσε μια άλλη πηγή.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ είπε σε ακρόαση της Γερουσίας τον περασμένο μήνα ότι «η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας δεν τους έχει επιτρέψει, μέχρι στιγμής, να αγοράσουν τα τσιπ επειδή προσπαθούν να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους επικεντρωμένες στην εγχώρια βιομηχανία τους».

Ο δισταγμός του Πεκίνου αντανακλά έναν στρατηγικό υπολογισμό, καθώς φοβάται ότι οι εισαγωγές θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη δυναμική για την ανάπτυξη εγχώριων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας εξακολουθούν να υστερούν έναντι της Nvidia, εταιρείες όπως η DeepSeek διαφημίζουν όλο και περισσότερο την εξάρτησή τους από τα εγχώρια τσιπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναπτύχθηκαν από την Huawei.

Η στροφή του προς την Huawei υπογραμμίζει την επισφαλή θέση της Nvidia στην Κίνα. Ο Χουάνγκ έχει προειδοποιήσει ότι οι έλεγχοι εξαγωγών των ΗΠΑ διαβρώνουν τη θέση της εταιρείας στην αγορά, λέγοντας ότι το μερίδιό της σε επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα έχει ουσιαστικά συρρικνωθεί στο μηδέν.

Nvidia

Δύσκολες συνθήκες

Η πορεία προς μια ολοκληρωμένη πώληση έχει παρεμποδιστεί από ένα πλέγμα απαιτήσεων και από τις δύο πλευρές. Οι κανονισμοί των ΗΠΑ που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο απαιτούν από τους Κινέζους αγοραστές να αποδείξουν ότι έχουν θεσπίσει «επαρκείς διαδικασίες ασφαλείας» και ότι δεν θα χρησιμοποιοήσουν τα τσιπ για στρατιωτικούς σκοπούς.

Nvidia πρέπει επίσης να πιστοποιήσει επαρκές απόθεμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία βάσει της οποίας οι ΗΠΑ θα λάμβαναν το 25% των εσόδων από τις πωλήσεις τσιπ — μια δομή που απαιτεί τα τσιπ να διέρχονται από το έδαφος των ΗΠΑ πριν αποσταλούν στην Κίνα, καθώς η νομοθεσία των ΗΠΑ δεν επιτρέπει την άμεση επιβολή εξαγωγικών τελών.

Η συμφωνία έχει προκαλέσει ανησυχία στο Πεκίνο σχετικά με πιθανές παραβιάσεις ή κρυφά τρωτά σημεία.

Ο έλεγχος στην Κίνα έχει επίσης ενταθεί μετά την έκδοση δύο πρόσφατων κανονισμών για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας από το Κρατικό Συμβούλιο, εντείνοντας την προσπάθεια για τον εντοπισμό και την εξάλειψη πιθανών ξένων εξαρτήσεων σε κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές.

Η συνεχιζόμενη καθυστέρηση έχει χαιρετιστεί από τους σκληροπυρηνικούς κατά της Κίνας στην Ουάσινγκτον, οι οποίοι απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι τέτοιες πωλήσεις θα αποτρέψουν τους Κινέζους αντιπάλους από το να κλείσουν το χάσμα με τους σχεδιαστές τσιπ των ΗΠΑ.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Θεοδωρόπουλος: Χωρίς παραγωγικότητα δεν θα υπάρχει κοινωνικό κράτος

Θεοδωρόπουλος: Χωρίς παραγωγικότητα δεν θα υπάρχει κοινωνικό κράτος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

World
Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα θα «ανοίγει ευρύτερα», υποσχέθηκε στους CEOs της Nvidia, της Tesla και της Apple

Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα θα «ανοίγει ευρύτερα», υποσχέθηκε στους CEOs της Nvidia, της Tesla και της Apple

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream science
Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
AI 14.05.26

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;

Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Σύνταξη
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Σύνταξη
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
Επικαιρότητα 14.05.26

Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

Σύνταξη
Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού
Κόσμος 14.05.26

Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού

Περισσότερα από ένα στα τρία μικρά παιδιά στην περιοχή Μπουρκαμπά στη νότια Σομαλία πάσχουν από οξεία υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας

Σύνταξη
Οριστικά χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Οριστικά χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Απορρίφθηκε από την ΔΕΑΒ η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός, κάτι που σημαίνει ότι το τελευταίο ματς στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί μπροστά σε άδειες εξέδρες.

Σύνταξη
«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους καρφώνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το Μαξίμου αναλαμβάνει δράση σπίλωσης της εικόνας του. Με τις δραστηριότητες Ανδρουλάκη να είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, Γεωργιάδης και Μαρινάκης με λεκτικούς ελιγμούς ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα προσπαθώντας να δημιουργήσουν υπόνοιες για την ηθική ακεραιότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Για «πολιτική αλητεία» μιλά το ΠΑΣΟΚ, καταθέτει μηνύσεις ο Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Κόσμος 14.05.26

Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας - Τι αναφέρει στην επιστολή του

Πολιτική κρίση στη Βρετανία - Ο Γουές Στρίτινγκ ζητά εμμέσως την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ - «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε εσάς», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του που δημοσιεύτηκε στο Χ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία
Θεσσαλονίκη 14.05.26

Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές τους με το θύμα και το επεισόδιο που ακολούθησε σχετίζονταν με την κλοπή περιστεριών - Δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Λουδία

Σύνταξη
Πειραιάς: Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι
1,7 εκατ. ευρώ 14.05.26

Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά

Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά - Η κοκαΐνη που βρέθηκε υπολογίζεται στα 1,7 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά - Σε δημογραφικό σταυροδρόμι η Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη
Επικαιρότητα 14.05.26

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

Σύνταξη
Ο Σλοτ… ανακοίνωσε την παραμονή του: «Στη Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο Σλοτ… ανακοίνωσε την παραμονή του: «Στη Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν» (vid)

Η Λίβερπουλ ολοκληρώνει μια τραγική σεζόν, οι φήμες για την απομάκρυνσή του συνεχίζονται, ωστόσο ο ίδιος ο Άρνε Σλοτ είναι βέβαιος πως θα είναι στον πάγκο της και του χρόνου.

Σύνταξη
Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός – Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση
Κόσμος 14.05.26

Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός της Λετονίας - Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το Σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας, Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικά drones στη Λετονία από τη Ρωσία.

Σύνταξη
Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία
Κόσμος 14.05.26

Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία

Το ρωσικό Kοινοβούλιο ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διατάξει την εισβολή σε ξένες χώρες, σύμφωνα με το Politico

Σύνταξη
Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Κρήτη 14.05.26

Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι - Στο σημείο επιχειρούν 10 διασώστες για τη μεταφορά της από το μονοπάτι - Θα διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 14.05.26

Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ

Την άμεση ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση των δήμων για να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις που δέχονται τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου και Β' Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου.

Σύνταξη
Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Φεστιβάλ των Καννών 14.05.26

Θα ήταν τόσο περήφανος για σένα: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, τα δάκρυα του Βιν Ντίζελ και τα «γενέθλια» του Fast & Furious

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καλλιθέα: Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια
Βαριές κατηγορίες 14.05.26

Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ στην Καλλιθέα και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο 58χρονος κατά την απολογία του στον ανακριτή για την επίθεση με ούζι στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Ελλάδα 14.05.26

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής

Συγγενείς θυμάτων που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στα Τέμπη στρέφονται κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη - Θα στραφούν και κατά των βουλευτών της Εξεταστικής

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Cookies