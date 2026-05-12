Πάρτι, αλκοόλ, «αέριο γέλιου» και escorts: Σκάνδαλο στη Serie A με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερναντέζ (vids)

Δεν μπορεί να ησυχάσει το ιταλικό ποδόσφαιρο. Οι σύλλογοι αδυνατούν να πρωταγωνιστήσουν σταθερά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γηγενείς παίκτες δεν βγαίνουν ούτε… κατά λάθος, ενώ η Εθνική ομάδα της χώρας περνάει τη χειρότερη περίοδο της ιστορίας της. Μέσα σε όλα αυτά, έρχονται και οι κατά καιρούς… ιστορίες που δεν αφορούν στο ίδιο το ποδόσφαιρο αλλά -δυστυχώς για τους ίδιους- έχουν σαν αρνητικούς πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές.

Το τελευταίο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει, αποκαλύφθηκε από τον Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Κορόνα, με τα βίντεο να κυκλοφορούν στα social media και να «μιλούν» από μόνα τους. Σε αυτά, παρουσιάζονται παίκτες της Μίλαν να συμμετέχουν σε ξέφρενα πάρτι, στα οποία κατανάλωναν αλκοόλ, το διαβόητο «αέριο γέλιου», ενώ είχαν και παρέα γυναίκες που εργάζονταν ως «συνοδοί πολυτελείας».

❗️NOVO ESCÂNDALO EM MILÃO Theo Hernandez costumava chamar alguém para encomendar serviços de acompanhantes para outros jogadores. Theo era o “chefe”, ele era o organizador das “Festas de Acompanhantes”. Ele até comprou uma van especificamente para essas festas. Calhanoglu,… pic.twitter.com/7vz63z4C7g — Portal Milan BR 🇧🇷🇮🇹 | Fan (@PortalMilanBR) May 12, 2026

Όλα αυτά, έρχονται και… δένουν σαν συνέχεια των αποκαλύψεων για το ευρύτερο σκάνδαλο που αφορά στην περιοχή του Μιλάνου και που αποκαλύφθηκε προ ημερών και το οποίο αφορά σε ένα κύκλωμα εκατομμυρίων ευρώ με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έρχονται από την Ιταλία, κεντρικό πρόσωπο σε όλη αυτή την ιστορία φαίνεται να είναι ο διεθνής Γάλλος αμυντικός, Τεό Ερναντέζ, ο οποίος μέχρι πέρσι αγωνιζόταν στη Μίλαν και πλέον είναι παίκτης της Αλ Χιλάλ στη Σαουδική Αραβία. Ο 28χρονος μπακ, σύμφωνα πάντα με όσα διαρρέουν από τον ιταλικό Τύπο, φέρεται να λειτουργούσε ως ο εγκέφαλος και οργανωτής των πάρτι, έχοντας μάλιστα αγοράσει και ειδικό βαν για τη μεταφορά των… καλεσμένων. Καλεσμένοι που απολάμβαναν τις υπηρεσίες των συνοδών πολυτελείας που ο ίδιος «έκλεινε».

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: New details have emerged regarding the alleged “escort parties” and the “Serie A scandal”: • Theo Hernández acted as the organizer of the parties and would contact people to arrange escort services for players • Theo was considered the “boss” of the… pic.twitter.com/V8fxQhFiV2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 12, 2026

Στα διάφορα δημοσιεύματα εμπλέκονται ονόματα διάσημων ποδοσφαιριστών, όπως των Σάντρο Τονάλι, Ραφαέλ Λεάο, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, Μπραχίμ Ντίας και Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις από τους ίδιους ή τις ομάδες τους. Στα διαβόητα αυτά πάρτι, μόνιμος θαμώνας ήταν επίσης και ένας ακόμη συμπαίκτης του Ερναντέζ στη Μίλαν, ο Σάμου Καστιγιέχο.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μαρτυρίες που καταδεικνύουν και τι συνέβαινε στα πάρτι αυτά, αφορά στις παροτρύνσεις ενός εκ των οδηγών του γκρουπ προς τον Ερναντέζ να… ηρεμήσει με τη χρήση του «αερίου γέλιου», υπενθυμίζοντάς του πως… έχει αγώνα αύριο!