On Field 12 Μαΐου 2026, 22:55

Οι δύο ανοιχτοί δρόμοι του Ολυμπιακού και εκείνο το moto που οδηγεί τα κορυφαία αθλητικά club.

Διονύσης Δελλής
Η έναρξη της προετοιμασίας δεν θα αλλάξει. Στις 22 Ιούνη θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός είτε τερματίσει στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα των playoffs, είτε παραμείνει τρίτος. Έγιναν καιρό τώρα οι απαραίτητες «προσημειώσεις» από εκείνους που έχουν την ευθύνη.

Η… «αν θες ειρήνη ετοιμάσου για πόλεμο» άσκηση που υποχρεούνται τα front offices ομάδων του πρωταθλητισμού. Και έστω και αν άπαντες προσδοκούσαν στην κατάκτηση του τίτλου που θα διέγραψε την λέξη «προκριματικά» από το καλεντάρι του κλαμπ, είναι έτοιμοι για όλα τα σενάρια.

Όπως φρόντισαν να έχει συμβόλαιο ο προπονητής. Οι ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής. Ότι επιβάλλει το σύγχρονο format του football που συνδέει το τέλος της προηγούμενης σεζόν με την έναρξη της επόμενης.

Φυσικά όμως ο Ολυμπιακός που το βράδυ της Κυριακής θα τερματίσει δεύτερος και ο Ολυμπιακός που θα τερματίσει τρίτος θα πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα ότι ανεξαρτήτως ημερομηνιών δεν θα σταθεί τέλη του Ιούνη στην ίδια αφετηρία. Είναι μια άλλη ιστορία το μονοπάτι των προκριματικών που καταλήγει στη league phase του Champions League. Άλλη ιστορία εκείνο που το φινάλε του αφορά στη league phase του Europa League.

Άλλη η πρόκληση, η προσδοκία, η αίγλη, το μεταγραφικό «δόλωμα», το πιθανό «έσοδο». Και εκείνοι που πέρασαν τον χειμώνα κάτω από τα άστρα της κορυφαίας διοργάνωσης σίγουρα το γνωρίζουν: Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν αύριο και όλας να το αποδείξουν. Στην… αρχή του τέλους.

Χειροκρότησε το «Καραϊσκάκης» την Κυριακή τον επίλογο με τον ΠΑΟΚ και ας καίγονταν την ίδια ώρα η Νέα Φιλαδέλφεια από την κατάκτηση του τίτλου. Εκτίμησε το ποδοσφαιρικό κοινό στο Φάληρο, την προσπάθεια. Τις 25 τελικές και τις μεγάλες ευκαιρίες. Περιμένει να χειροκροτήσει όμως και αύριο μια ομάδα που θα δείξει ότι κατανοεί τη σημασία του να κλείσει η σεζόν με δύο νίκες. Με ότι χρειάζεται για το μάξιμουμ πιθανοτήτων της δεύτερης θέσης. Για το εισιτήριο του Champions League.

Μια ελληνική ομάδα έφτασε ως τον Σεπτέμβρη του περνώντας από τρεις προκριματικούς στο μονοπάτι μη πρωταθλητών. Ο Ολυμπιακός του Πέδρο Μαρτίνς σε season 2. Χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης όμως διατήρησε τον Πορτογάλο στον πάγκο του.

Το γκρουπ του ενισχύθηκε εκείνο το καλοκαίρι από τρεις μεταγραφές πρώτης γραμμής (Ρούμπεν Σεμέδο, Ματιέ Βαλμπουενά, Γιουσέφ Ελ Αραμπί) και παρά το καλοκαιρινό σοκ του τραυματισμού του Κώστα Φορτούνη, οι Ερυθρόλευκοι πήγαν με τα φρένα σπασμένα.

Στους προκριματικούς –Πλζεν, Μπασακσεχίρ, Κράσνονταρ με 5 νίκες και 1 ισοπαλία. Στους ομίλους του Champions League – 3οι με Τότεναμ, Μπάγερν Ερυθρό Αστέρα-. Στα νοκ άουτ του Europa League όπου προέκυψε η απίθανη πρόκριση επί της Άρσεναλ στο Emirates. Και φυσικά το εγχώριο νταμπλ.

Δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον. Μπορείς όμως να καταλάβεις έναν οργανισμό που έχει -πέρα από την διάθεση και- την τεχνογνωσία να διορθώσει μια χρονιά με την επόμενη. Και την ανάγκη του να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη εκκίνηση για τα επόμενα.

Για αυτή την προϋπόθεση παίζουν αύριο οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ το τελευταίο «εντός» της χρονιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Όχι για την εξιλέωση, αλλά για την επιβεβαίωση ότι είναι εναρμονισμένοι με το βασικό moto του πρωταθλητισμού. Εκείνου που επιτρέπει να πέσεις, αλλά υποχρεώνει να σηκωθείς…

Το μήνυμα Λέτα από την Αθήνα: Δεν πρέπει να χάσουμε το momentum

Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

On Field 11.05.26

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
On Field 11.05.26

Ούτε εκθέσεις στέλνονται στις ομοσπονδίες τους ούτε η UEFA ενημερώνεται για τα κραυγαλέα λάθη τους. Γιατί ο Λανουά κατάλαβε ότι δεν είχε αξία να ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή τους

On Field 11.05.26

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Παναθηναϊκός 10.05.26

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

Μπάσκετ 08.05.26

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, με άγριους τσακωμούς, πισώπλατα «μαχαιρώματα», ατελείωτη γκρίνια και την «ανυπόφορη αποτυχία» μιας άτιτλης διετίας.

Champions League 07.05.26

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Ποπ διάθεση 12.05.26

Οι χρήστες των social media έχουν εκστασιαστεί με το act του Akyla από τη σκηνή της Eurovision, με έναν να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Ελλάδα 12.05.26

Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της άφησε σημείωμα στους γονείς της μέσα στο σακίδιο που είχε μαζί της - Στο διαμέρισμα της φίλης της που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή βρέθηκε το προσωπικό της ημερολόγιο

Κόσμος 12.05.26

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου

Πολιτική 12.05.26

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Πολιτική 12.05.26

Στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε μια και καλή ότι η επιστροφή του γίνεται με όρους επαναφοράς στην εξουσία και όχι απλής συμμετοχής στα αντιπολιτευτικά δρώμενα.

Ποδόσφαιρο 12.05.26

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Δημοσκόπηση 12.05.26

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Μετανάστευση - Παλιννόστηση 12.05.26

Τελικά έχουμε brain drain ή brain regain; Ο καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης αποκωδικοποιεί τις στατιστικές και αποδομεί με τεκμηριωμένα στοιχεία τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.

Ελλάδα 12.05.26

Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων

Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Γκαρσία σόκαρε την ΑΕΛ Novibet στο 90+5′ και ουσιαστικά την έστειλε στη Super League 2, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο φινάλε – Εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του ο Παναιτωλικός

Μέση Ανατολή 12.05.26

Η αποστολή Aspides, επισήμανε η Κάγια Κάλας, «ήδη συμβάλλει ζωτικά στην προστασία των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα». Αλλά, είπε, «οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν στα Στενά» του Ορμούζ, στο τέλος του πολέμου

Ποδόσφαιρο 12.05.26

O Λιονέλ Μέσι αγόρασε τις ιστορικές γκαλερί «Via Wagner» - Το ακίνητο των 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο Turó Park παρέμενε εγκαταλελειμμένο από το 1993 και προορίζεται πλέον για την αγορά ενοικίασης.

Κόσμος 12.05.26

Η Τεχεράνη έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

