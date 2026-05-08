Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/5): Δράση με Παναθηναϊκός – Βαλένθια και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (8/5).
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Παρασκευής (8/5) ξεχωρίζει φυσικά το Game 4 των play offs της Euroleague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια και η αναμέτρηση της Ζάλγκιρις Κάουνας με τη Φενέρμπαχτσε για την ίδια φάση της διοργάνωσης.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και σε διάφορα άλλα σπορ, όπως και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με αγώνες σε Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (8/5) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
09:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS4
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας
10:55 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS5
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
12:10 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS6
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS7
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)
15:25 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS8
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)
16:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS9
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Καρταχένα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Futsal Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μπουγιούκτσεκμετσε Turkish League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ανόρθωση – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα Cyprus League
19:30 Novasports 2HD Πάντερμπορν – Καρλσρούη Bundesliga 2
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μίντεν – Μπέργκισερ DAIKIN Bundesliga
20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague Playoffs
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Χιλάλ Saudi King Cup
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague Playoffs
21:30 Novasports Start Κάδιθ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Πάλμα – Ετουάλ UEFA Futsal Champions League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Σασουόλο Serie A
22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Οσασούνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/5): Δράση με Παναθηναϊκός – Βαλένθια και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
