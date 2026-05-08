Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Ο Ρονάλντο μέτοχος σε εταιρείας 4 δισεκατομμυρίων!
Ποδόσφαιρο 08 Μαΐου 2026, 08:15

Ο Ρονάλντο μέτοχος σε εταιρείας 4 δισεκατομμυρίων!

Ο CR7 συνεχίζει να βάζει γκολ με την Αλ Νασρ, αλλά σκοράρει ακόμη καλύτερα στις επιχειρήσεις, αγγίζοντας δυσθεώρητα επίπεδα πλουτισμού και... εξέλιξης!

Νικόλαος Κώτσης
Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Είναι ο απόλυτος αθλητής-επιχειρηματίας. Ισως ο μοναδικός που μπορεί μελλοντικά να ξεπεράσει ακόμη και την αυτού υψηλότητα, Μάικλ Τζόρνταν, στις σοφές επενδυτικές επιλογές. Και η αλήθεια είναι πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δείχνει διαρκώς ότι τα πολλά λεφτά που βγάζει ως αθλητής, έχει βρει τον τρόπο και τους… διαδρόμους, να πολλαπλασιαστούν. Εις το διηνεκές. Και χωρίς όριο πλουτισμού. Και με επενδύσεις, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το δικό του «πεδίο δράσης».

Ο CR7, λοιόν, πρόσθεσε στο ήδη εντυπωσιακό επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο μια στρατηγική μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία «Whoop». Μια αμερικανική «υπερδύναμη στον τομέα των wearable συσκευών παρακολούθησης της απόδοσης». Ή απλά… έξυπνα βραχιόλια.

Μάλιστα, διεθνή ΜΜΕ επιβεβαιώνουν ότι ο Πορτογάλος σταρ της Αλ Νασρ, δεν λειτουργεί απλώς ως το «πρόσωπο», ως brand ambassador της εταιρείας (από το 2024), αλλά έβαλε λεφτά και συμμετέχει ενεργά ως επενδυτής, πλαισιωμένος από διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού!

Κάποια δημοσιεύματα ανεβάζουν την αποτίμηση της Whoop στα 10 δισεκατομμύρια. Ωστόσο, όπως προκύπτει από που αναφέρεται στο γαλλικό κείμενο δεν ανταποκρίνεται στα επίσημα οικονομικά δεδομένα. Και αυτό διότι σύμφωνα με την τελευταία επίσημη αποτίμηση της Whoop, το πραγματικό ποσό ήταν κοντά στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα οποία δεν τα λες ακριβώς και… λίγα λεφτά. Με τον ίδιο τον Κριστιάνο να έχει βάλει στόχο να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την επένδυσή του, χρησιμοποιώντας το βραχιόλι «βελτίωσης» της εταιρείας από το 2020, «για τη βελτιστοποίηση της απόδοσής του».

Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση για το ποσοστό των μετοχών της εταιρείας που έχει στην κατοχή του ο Ρονάλντο, αλλά επιβεβαιώνεται ότι «κατέχει μειοψηφικό πακέτο μετοχών», με το «sportune» να σημειώνει επίσης ότι «…η συμμετοχή του θεωρείται στρατηγική, καθώς συνδυάζει την κεφαλαιακή επένδυση με την παγκόσμια προβολή της εταιρείας μέσω του ονόματός του».

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «το Whoop δεν είναι ένα απλό smartwatch. Είναι μια συσκευή χωρίς οθόνη που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αποκατάσταση, τον ύπνο και την καταπόνηση. Ο Ρονάλντο βοηθά ενεργά στην ανάπτυξη του προϊόντος, παρέχοντας δεδομένα από τις δικές του προπονήσεις».

Μάλιστα, επισημαίνεται πως η δική του συμμετοχή στην εταιρεία, ήταν μαγνήτης και για άλλους διάσημους επενδυτές, καθώς στο μετοχικό σχήμα της Whoop συμμετέχουν και άλλοι κορυφαίοι αθλητές, όπως ο Patrick Mahomes (ράγκμπι), ο Michael Phelps (κολύμβηση), ο Eli Manning (ράγκμπι) και ο LeBron James (μπάσκετ).

Εχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε πριν από ακριβώς έναν μήνα η Παρί Σεν Ζερμέν σύναψε συμφωνία με την εταιρεία του Κριστιάνο. Οι Παριζιάνοι επισημοποίησαν την πολυετή συνεργασία με τη Whoop, η οποία θα έχει διάρκεια έως το 2029

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα

Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
Η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία έχει καταφέρει να τα προλαβαίνει όλα, ακόμη και ως μητέρα δυο κοριτσιών: «Μητέρες μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα»

Βάιος Μπαλάφας
Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος
Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του
Το λεωφορείο νυχτερινής γραμμής εξερχόταν από τον σταθμό του ΟΑΣΘ όταν οι δύο ανήλικοι άρχισαν να πετούν πέτρες προς το όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σπύρος Ρέτσας: Μυστήριο με την εξάφανισή του – Η τελευταία διαδρομή με το ταξί
Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι - Τα ίχνη του χάθηκαν στις 30 Μαρτίου και έναν μήνα μετά, η οικογένειά του εξακολουθεί να μην έχει απαντήσεις.

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα
«Γενοκτονία που επαναλαμβάνεται επιδεικτικά» χαρακτηρίζει η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τον πόλεμο στη Γάζα, τονίζοντας ότι ο Νετανιάχου «θα έπρεπε να δικάζεται στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Με λόγο αφοπλιστικό μιλά για την ένταση στη Μέση Ανατολή, την ανατροπή του διεθνούς δικαίου, τον ρόλο και τις ευθύνες των Μεγάλων Δυνάμεων για τις σύγχρονες συγκρούσεις. «Το Ισραήλ χρησιμοποίησε τον πόλεμο ως πρόσχημα για να... εκκαθαρίσει μαζικά εδάφη και να περιορίσει μαζικά τον πληθυσμό. Αυτό ξεκίνησε στη Γάζα και τώρα συνεχίζεται με τον Λίβανο»

Αν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ
Το παλτό του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, τύπου Τσέστερφιλντ, ηλικίας άνω των 100 ετών, κατασκευασμένο από την Brooks Brothers, διατίθεται προς πώληση στην Έκθεση Παλαιών Βιβλίων της Νέας Υόρκης.

Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννηση ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις
Ας το παραδεχτούμε: η καθαριότητα του σπιτιού δεν είναι και η πιο αγαπημένη μας ασχολία. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που θέλουμε να γίνεται εύκολα, γρήγορα και –αν γίνεται– χωρίς να μας κουράζει. Ευτυχώς, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο, που πλέον μπορούμε να κρατάμε το σπίτι μας πεντακάθαρο με ελάχιστη προσπάθεια

«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Χανταϊός: Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά μέσω επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Κρήτη: Στη φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα – Τι είπαν στις απολογίες τους
«Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, την σκέψη μου και την συμπεριφορά μου», είπε στην απολογία του ο 54χρονος στην Κρήτη.

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνμημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν
Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

