Ο Ρονάλντο απάντησε με το 100ο του γκολ στα «Μέσι, Μέσι» της αντίπαλης εξέδρας (vids)
Η Αλ Νασρ νίκησε 4-2 εκτός έδρας την Αλ Σαμπάμπ και πλησίασε ακόμη περισσότερο τον τίτλο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει ένα ιστορικό ορόσημο και να... απαντά στο πικάρισμα της αντίπαλης εξέδρας.
Πλησιάζει όλο και περισσότερο στον πρώτο του τίτλο στη Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Αλ Νασρ νίκησε 4-2 και στην έδρα της Αλ Σαμπάμπ, έχοντας σαν πρωταγωνιστές τον Ζοάο Φέλιξ (ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ) και φυσικά τον CR7, που έφτασε σε ένα ιστορικό ορόσημο με την ομάδα του.
Στα 41 του, ο Πορτογάλος θρύλος συνεχίζει ασταμάτητος προς τον στόχο των 1000 επίσημα καταγεγραμμένων γκολ, ώστε να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που θα φτάσει σε αυτό το απλησίαστο ρεκόρ. Στην τελευταία νίκη της Αλ Νασρ, πέτυχε το ένα από τέσσερα γκολ της και έτσι έφτασε τα 100 με τη φανέλα της αλλά και τα 971 συνολικά.
Δείτε τα highlights από τη νίκη της Αλ Νασρ του Ρονάλντο
Ακόμη και σε αυτή την ηλικία, ο Ρονάλντο παραμένει άκρως παραγωγικός και πρωταγωνιστεί, έχοντας φτάσει φέτος τα 29 γκολ και τις 5 ασίστ σε 35 συμμετοχές. Συνολικά δε με την Αλ Νασρ, έφτασε -όπως προαναφέρθηκε- τα 100 τέρματα, έχοντας προσθέσει και 18 ασίστ, στις 105 εμφανίσεις του.
Είναι πλέον σαφές πως ο είναι θέμα χρόνου ώστε να καταγράψει και το τελευταίο παγκόσμιο ρεκόρ που του έχει απομείνει, αφού… εκκρεμούν πια μόλις 29 γκολ για το ιστορικό ορόσημο των 1000!
✨🇸🇦 Cristiano Ronaldo’s 100th Saudi Pro League goal in 105 games wearing Al Nassr shirt.@Rtiban1 🎥 pic.twitter.com/kYr74O6APd
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026
Παράλληλα με τους πανηγυρισμούς για το γκολ και τη νίκη της ομάδας του πάντως, στο ίδιο ματς, ο Ρονάλντο φρόντισε να… καλμάρει και τους οπαδούς της αντιπάλου, οι οποίοι προσπάθησαν -ανεπιτυχώς- να τον πικάρουν, φωνάζοντας «Μέσι, Μέσι».
Har oprigtigt ondt af Ronaldo. Overalt han går, bliver han mødt med Messi-tilråb, og det æder ham op. pic.twitter.com/4zCTqnBIB4
— Den Hemmelige Culé (@HemmeligeCule) May 8, 2026
Ο ίδιος, έδειξε να μην… ανησυχεί ιδιαίτερα, αφού μάλιστα έδειξε να ακολουθεί τον ρυθμό των συνθημάτων με τα χέρια του σαν μαέστρος!
