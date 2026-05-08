NBA: Νέα άνετη νίκη και 2-0 οι Θάντερ τους Λέικερς, προβάδισμα δύο νικών και για τους Πίστονς (vids)
Οι Θάντερ νίκησαν εύκολα 125-107 τους Λέικερς και έκαναν το 2-0 στα ημιτελικά της Δύσης, ενώ το ίδιο έκαναν και οι Πίστονς επί των Καβαλίερς (107-97).
Το 2-0 έκαναν οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας 125-107 στο Game 2 των ημιτελικών της Δύσης, με τους πρωταθλητές να δείχνουν πως είναι και φέτος ασταμάτητοι.
Σε ένα ματς το οποίο ήταν ντέρμπι για τρεις περιόδους, οι Θάντερ κατάφεραν να ξεμακρύνουν στο κρισιμότερο σημείο και να πάρουν αυτό το +18 που τους έστειλε στο 2-0, αλλά και με άλλον αέρα στο Game 3.
Ο Γκίλτζεους-Αλεξάντερ και ο Χόλμγκρεν σημείωσαν από 22 πόντους για τους «κεραυνούς» και ο Μίτσελ πρόσθεσε 20 πόντους. Για τους «λιμνανθρώπους» ο ο Ριβς πέτυχε 31 πόντους και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ακόμα 23 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετοί για τη νίκη.
Σημαντική νίκη για τους Πίστονς που πάνε με το +2 στο Κλίβελαντ. Η ομάδα του Ντιτρόιτ, έβγαλε χαρακτήρα και κατάφερε να επικρατήσει ξανά των Καβαλίερς με σκορ 107-97 για να κάνουν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής.
