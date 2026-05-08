Europa League: Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί ο τελικός
Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ θα παίξουν στον τελικό του Europa League, ο οποίος θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, συγκεκριμένα στο γήπεδο Μπεσίκτας. Πότε θα διεξαχθεί.
Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ τσέκαραν τα εισιτήριά τους για τον τελικό του Europa League, καθώς πέρασαν τα εμπόδια των Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγκα αντίστοιχα και θα μονομαχήσουν για το δεύτερο τη τάξει τρόπαιο της UEFA.
O τελικός του Europa League του 2026 είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 20 Μαΐου στο «Μπεσίκτας Παρκ» της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για ένα γήπεδο το οποίο άνοιξε τις πύλες του για πρώτη φορά το 2016 και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 42.590 θέσεις.
Το δεύτερο όνομα του γηπέδου είναι «Τόπρας Παρκ», ενώ παλαιότερα λεγόταν «Vodafone Park».
