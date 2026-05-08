«Dai Dai»: Αυτό είναι το τραγούδι του Μουντιάλ από τη Σακίρα (vids)

Στην δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο promo βίντεο από τον επίσημο «ύμνο» του Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, με την Σακίρα να ερμηνεύει το «Dai Dai».

Το νέο κομμάτι που δημιουργήθηκε από την Κολομβιανή σούπερσταρ σε συνεργασία με τον Burna Boy, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου, με την… θερμοκρασία να ανεβαίνει ήδη, πάντως, μέσω του βίντεο κλιπ.

Σε αυτό, η Σακίρα εμφανίζεται στον αγωνιστικό χώρο του θρυλικού Μαρακανά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, μαζί με τους υπόλοιπους χορευτές και ερμηνεύει στα αγγλικά το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ παράλληλα εντυπωσιάζει πάντα και η ίδια με τις γνωστές χορευτικές της ικανότητες.

Αυτή φυσικά θα είναι η δεύτερη «συμμετοχή» της Κολομβιανής σε Μουντιάλ, μετά το περίφημο «Waka Waka (This Time for Africa)», το οποίο αποτέλεσε το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2010 στη Νότια Αφρική και μέχρι σήμερα αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα κομμάτια στην ιστορία της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό, από τις 11 Ιουνίου ως τις 19 Ιουλίου. Η πρεμιέρα δε, όταν και θα ακουστεί επίσημα για πρώτη φορά και το «Dai Dai», θα γίνει στο «Αζτέκα» της Πόλης του Μεξικού, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική!