Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
Πολιτική Γραμματεία 08 Μαΐου 2026, 09:00

«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Κάθε άλλο παρά ανέφελη αποδεικνύεται μέχρι στιγμής η προετοιμασία για την επίσκεψη εκπροσώπων της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επ’ αφορμή της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πολλαπλές μαρτυρίες, έντονες παρεμβάσεις και προσπάθειες «βέτο» τίθενται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την ευρω-ομάδα στην οποία υπάγεται η Νέα Δημοκρατία, όσον αφορά στην επιλογή των προσώπων που θα καταθέσουν στις διεργασίες της επιτροπής. Ουσιαστικά, το κυβερνών κόμμα χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή «πολιτική οικογένεια» στην οποία ανήκει για να εξασφαλίσει ασυλία.

Η επίσκεψη του κλιμακίου της Επιτροπής έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα από τις 26 ως τις 28 Μαΐου. Αντικείμενο της είναι η διερεύνηση της διαχείρισης των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία, ως κοινοτικά κονδύλια, εμπίπτουν στην αποστολή της CONT «να διασφαλίσει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ μέσω της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ», όπως διευκρινίζει ο ιστότοπός της.

Η αποστολή της CONT στην Αθήνα επέχει τη θέση εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως λένε στο in γνωρίζοντες τη διαδικασία, οι συναντήσεις προβλέπονται να πραγματοποιηθούν κατά μόνας με τα πρόσωπα που θα καταθέσουν. Όσα θα ειπωθούν, θα περιληφθούν στο πόρισμα χωρίς να αποδίδονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ακολούθως, το πόρισμα θα σταλεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκείμενου αυτό να αναλάβει δράση.

Κι ενώ οι προκαταρκτικές διεργασίες για την αποστολή ξεκίνησαν ως είθισται, από την προ μηνός διαρροή της επίσκεψης της CONT στην Αθήνα, το κλίμα φάνηκε να αλλάζει.

Συγκεκριμένα, άτεγκτα εμφανίζονται τα στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ως προς τις επιλογές των προσώπων που θα καταθέσουν στη διαδικασία, θέτοντας σκληρό «βέτο» ενάντια σε πρόσωπα-κλειδιά για την αποκάλυψη της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων ένας πρώην πρόεδρος του οργανισμού, η στάση του οποίου δεν συνάδει με το κυβερνητικό αφήγημα και μία υπάλληλο που αναδείχθηκε σε κομβική μάρτυρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ας σημειωθεί ότι η πλειοψηφία που κατέχει το ΕΛΚ σημαίνει ότι η διαφωνία του για τη σύνθεση που θα εξετάσει η Αποστολή της CONT, θα οδηγούσε αυτομάτως και στην ακύρωσή της, καθώς απαιτείται ένα μίνιμουμ συναίνεσης για τη διεξαγωγή της.

Αυτό φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός πίεσης από το ΕΛΚ απέναντι στις προτάσεις των ευρωομάδων των Σοσιαλιστών και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς -στις οποίες ανήκουν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ- οι οποίες απορρίφθηκαν σχεδόν όλες, με μοναδική εξαίρεση την προαναφερθείσα υπάλληλο, η οποία μάλιστα επιβλήθηκε μετά από παρατεταμένους και έντονους διαξιφισμούς μεταξύ του ΕΛΚ και της αντιπολίτευσης.

Το προσχέδιο του προγράμματος της Αποστολής που έχει τεθεί στη διάθεση του in, παρότι δεν έχει ακόμα καταστεί οριστικό, εκτιμάται ότι αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την τελική μορφή την οποία αυτό προσέλαβε μετά από πολλαπλές αναθεωρήσεις.

Ως έχει, το αναθεωρήμενο πρόγραμμα με ημερομηνία 5/5/2026 περιλαμβάνει δύο δημοσιογράφους, την υπάλληλο, στελέχη της νέας διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ΑΑΔΕ, την πολιτική ηγεσία και στελέχη του ΥΠΑΑΤ, στελέχη του Κτηματολογίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της OLAF.

Στις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που έκοψε με το άτυπο «βέτο» της η πλειοψηφία του ΕΛΚ, περιλαμβάνονταν και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων που έχουν εκφράσει ενστάσεις για την κακοδιαχείριση των κονδυλίων και πρόσωπα που αποκάλυψαν κομβικά τμήματα του σκανδάλου εκ των έσω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρότερο προσχέδιο του προγράμματος που διαμορφώθηκε υπό τις πιέσεις του ΕΛΚ, είχε συμπεριληφθεί μέχρι και το όνομα του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος διατέλεσε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για μόλις δύο εβδομάδες τον περασμένο Απρίλιο.

Ερωτήματα εγείρονται για την επάρκεια της εικόνας που θα αποκομίσει για τη διαχείριση των επιδοτήσεων η Αποστολή μέσα από τη σύνθεση που έχει διαμορφωθεί.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα

Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Πολιτική 08.05.26

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

Δημήτρης Τερζής
Δημοσκοπήσεις: To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό
Δημοσκοπήσεις 08.05.26

To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει

Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ – Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη
Επιτροπή Δεοντολογίας 07.05.26

Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ - Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας συνεδρίασαν παρουσία του γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Βαρδακαστάνη με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της ΕΔΕΚΑΠ και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου

Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα
ΥΠΑΜ 07.05.26

Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του «στον ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων», οι οποίες, όπως είπε, «αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Νέα Αριστερά: Οι νεκροί στις φυλακές είναι αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Νέα Αριστερά: Οι νεκροί στις φυλακές είναι αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής

«Οι ελληνικές φυλακές λειτουργούν σε συνθήκες ασφυκτικού υπερπληθυσμού, με ελλείψεις προσωπικού, ανύπαρκτες δομές ψυχικής και ιατρικής φροντίδας και κρατούμενους στοιβαγμένους σε κελιά», τονίζει η Νέα Αριστερά

Δημοσκόπηση: Τον δρόμο της εξόδου δείχνουν οι πολίτες σε Μητσοτάκη-ΝΔ – Εμπιστοσύνη σε Κοβέσι, συντριπτικό «ναι» σε εξεταστική για υποκλοπές
Δημοσκόπηση 07.05.26

Τον δρόμο της εξόδου δείχνουν οι πολίτες σε Μητσοτάκη-ΝΔ - Εμπιστοσύνη σε Κοβέσι, συντριπτικό «ναι» σε εξεταστική για υποκλοπές

Κατρακυλούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε νέα δημοσκόπηση οδηγώντας το κυβερνών κόμμα σε ποσοστά ευρωεκλογών. «Όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη λένε οι πολίτες. «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Ναι» σε εξεταστική για τις υποκλοπές, «ναι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα», πτώση για το «κόμμα Καρυστιανού».

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές
Σφοδρά πυρά 07.05.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές

«Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να 'θωρακιστεί' η οικονομία», τονίζει το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση

«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη
Νέα Αριστερά 07.05.26

Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως «χρειάζεται μια ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς και του χώρου της Οικολογίας, ώστε να μπορέσει να διατυπωθεί μια εναλλακτική πρόταση»

Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού

«Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις προτάσεις Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση

Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο

Ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που  είχε υπογράψει ο κ Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ

Μίνα Μουστάκα
Κ.Ο. ΝΔ: Αιχμές για «προστατευμένους» υπουργούς, ΟΠΕΚΕΠΕ και «επιτελικό κράτος» από τους βουλευτές
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Κ.Ο. ΝΔ: Αιχμές για «προστατευμένους» υπουργούς, ΟΠΕΚΕΠΕ και «επιτελικό κράτος» από τους βουλευτές

«Ξεσπάθωσαν» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «γαλάζιοι» βουλευτές, με πρώτο τον Μάκη Βορίδη, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Αρκετοί εξ αυτών, πάντως, όπως ο Ανδρέας Κατσανιώτης εξέφρασαν τις έντονες διαφωνίες τους με τον τρόπο λειτουργίας του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς
Επικαιρότητα 07.05.26

ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς

«Είναι η πρώτη φορά - σύμφωνα με καταγγελίες των τοπικών εκπαιδευτικών ενώσεων - που το πρόβλημα αποκτά τόσο μεγάλες διαστάσεις, αποκαλύπτοντας μια προκλητική αδιαφορία για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων», λέει το ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don’t trust our government»
Επικαιρότητα 07.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don't trust our government»

«Η κατάρρευση του προγράμματος 'Trust Your Stars' αποτελεί ομολογία πολιτικής και διοικητικής αποτυχίας στη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων για την έρευνα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: «Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: «Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική

Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων - Πάνω από 40 βουλευτές θα λάβουν το λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του
Στη Θεσσαλονίκη 08.05.26

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του

Το λεωφορείο νυχτερινής γραμμής εξερχόταν από τον σταθμό του ΟΑΣΘ όταν οι δύο ανήλικοι άρχισαν να πετούν πέτρες προς το όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σπύρος Ρέτσας: Μυστήριο με την εξάφανισή του – Η τελευταία διαδρομή με το ταξί
Ελλάδα 08.05.26

Θρίλερ με την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα - Η τελευταία διαδρομή με το ταξί

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι - Τα ίχνη του χάθηκαν στις 30 Μαρτίου και έναν μήνα μετά, η οικογένειά του εξακολουθεί να μην έχει απαντήσεις.

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα
Σειφ Σπεις 08.05.26

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα

«Γενοκτονία που επαναλαμβάνεται επιδεικτικά» χαρακτηρίζει η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τον πόλεμο στη Γάζα, τονίζοντας ότι ο Νετανιάχου «θα έπρεπε να δικάζεται στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Με λόγο αφοπλιστικό μιλά για την ένταση στη Μέση Ανατολή, την ανατροπή του διεθνούς δικαίου, τον ρόλο και τις ευθύνες των Μεγάλων Δυνάμεων για τις σύγχρονες συγκρούσεις. «Το Ισραήλ χρησιμοποίησε τον πόλεμο ως πρόσχημα για να... εκκαθαρίσει μαζικά εδάφη και να περιορίσει μαζικά τον πληθυσμό. Αυτό ξεκίνησε στη Γάζα και τώρα συνεχίζεται με τον Λίβανο»

Αν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ
Στυλ και γραφή 08.05.26

Αν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ

Το παλτό του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, τύπου Τσέστερφιλντ, ηλικίας άνω των 100 ετών, κατασκευασμένο από την Brooks Brothers, διατίθεται προς πώληση στην Έκθεση Παλαιών Βιβλίων της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Κόσμος 08.05.26

Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους

Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννηση ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις

Ας το παραδεχτούμε: η καθαριότητα του σπιτιού δεν είναι και η πιο αγαπημένη μας ασχολία. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που θέλουμε να γίνεται εύκολα, γρήγορα και –αν γίνεται– χωρίς να μας κουράζει. Ευτυχώς, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο, που πλέον μπορούμε να κρατάμε το σπίτι μας πεντακάθαρο με ελάχιστη προσπάθεια

Χανταϊός: Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά μέσω επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Παγκόσμια ανησυχία 08.05.26

Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά χανταϊού μέσω επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κρήτη: Στη φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα – Τι είπαν στις απολογίες τους
Ελλάδα 08.05.26

Σε φυλακή εκτός Κρήτης ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα - «Στο πρόσωπό του έβλεπα τον φονιά του γιου μου»

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, την σκέψη μου και την συμπεριφορά μου», είπε στην απολογία του ο 54χρονος στην Κρήτη.

«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 08.05.26 Upd: 08:46

«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνμημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Ανοχύρωτα νοικοκυριά 08.05.26

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν
Κόσμος 08.05.26

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

