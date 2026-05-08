«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου

Κάθε άλλο παρά ανέφελη αποδεικνύεται μέχρι στιγμής η προετοιμασία για την επίσκεψη εκπροσώπων της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επ’ αφορμή της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πολλαπλές μαρτυρίες, έντονες παρεμβάσεις και προσπάθειες «βέτο» τίθενται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την ευρω-ομάδα στην οποία υπάγεται η Νέα Δημοκρατία, όσον αφορά στην επιλογή των προσώπων που θα καταθέσουν στις διεργασίες της επιτροπής. Ουσιαστικά, το κυβερνών κόμμα χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή «πολιτική οικογένεια» στην οποία ανήκει για να εξασφαλίσει ασυλία.

Η επίσκεψη του κλιμακίου της Επιτροπής έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα από τις 26 ως τις 28 Μαΐου. Αντικείμενο της είναι η διερεύνηση της διαχείρισης των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία, ως κοινοτικά κονδύλια, εμπίπτουν στην αποστολή της CONT «να διασφαλίσει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ μέσω της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ», όπως διευκρινίζει ο ιστότοπός της.

Η αποστολή της CONT στην Αθήνα επέχει τη θέση εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως λένε στο in γνωρίζοντες τη διαδικασία, οι συναντήσεις προβλέπονται να πραγματοποιηθούν κατά μόνας με τα πρόσωπα που θα καταθέσουν. Όσα θα ειπωθούν, θα περιληφθούν στο πόρισμα χωρίς να αποδίδονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ακολούθως, το πόρισμα θα σταλεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκείμενου αυτό να αναλάβει δράση.

Κι ενώ οι προκαταρκτικές διεργασίες για την αποστολή ξεκίνησαν ως είθισται, από την προ μηνός διαρροή της επίσκεψης της CONT στην Αθήνα, το κλίμα φάνηκε να αλλάζει.

Συγκεκριμένα, άτεγκτα εμφανίζονται τα στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ως προς τις επιλογές των προσώπων που θα καταθέσουν στη διαδικασία, θέτοντας σκληρό «βέτο» ενάντια σε πρόσωπα-κλειδιά για την αποκάλυψη της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων ένας πρώην πρόεδρος του οργανισμού, η στάση του οποίου δεν συνάδει με το κυβερνητικό αφήγημα και μία υπάλληλο που αναδείχθηκε σε κομβική μάρτυρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ας σημειωθεί ότι η πλειοψηφία που κατέχει το ΕΛΚ σημαίνει ότι η διαφωνία του για τη σύνθεση που θα εξετάσει η Αποστολή της CONT, θα οδηγούσε αυτομάτως και στην ακύρωσή της, καθώς απαιτείται ένα μίνιμουμ συναίνεσης για τη διεξαγωγή της.

Αυτό φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός πίεσης από το ΕΛΚ απέναντι στις προτάσεις των ευρωομάδων των Σοσιαλιστών και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς -στις οποίες ανήκουν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ- οι οποίες απορρίφθηκαν σχεδόν όλες, με μοναδική εξαίρεση την προαναφερθείσα υπάλληλο, η οποία μάλιστα επιβλήθηκε μετά από παρατεταμένους και έντονους διαξιφισμούς μεταξύ του ΕΛΚ και της αντιπολίτευσης.

Το προσχέδιο του προγράμματος της Αποστολής που έχει τεθεί στη διάθεση του in, παρότι δεν έχει ακόμα καταστεί οριστικό, εκτιμάται ότι αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την τελική μορφή την οποία αυτό προσέλαβε μετά από πολλαπλές αναθεωρήσεις.

Ως έχει, το αναθεωρήμενο πρόγραμμα με ημερομηνία 5/5/2026 περιλαμβάνει δύο δημοσιογράφους, την υπάλληλο, στελέχη της νέας διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ΑΑΔΕ, την πολιτική ηγεσία και στελέχη του ΥΠΑΑΤ, στελέχη του Κτηματολογίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της OLAF.

Στις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που έκοψε με το άτυπο «βέτο» της η πλειοψηφία του ΕΛΚ, περιλαμβάνονταν και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων που έχουν εκφράσει ενστάσεις για την κακοδιαχείριση των κονδυλίων και πρόσωπα που αποκάλυψαν κομβικά τμήματα του σκανδάλου εκ των έσω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρότερο προσχέδιο του προγράμματος που διαμορφώθηκε υπό τις πιέσεις του ΕΛΚ, είχε συμπεριληφθεί μέχρι και το όνομα του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος διατέλεσε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για μόλις δύο εβδομάδες τον περασμένο Απρίλιο.

Ερωτήματα εγείρονται για την επάρκεια της εικόνας που θα αποκομίσει για τη διαχείριση των επιδοτήσεων η Αποστολή μέσα από τη σύνθεση που έχει διαμορφωθεί.