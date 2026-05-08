Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά
Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε σήμερα τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (πληθωρισμός) του Απριλίου 2026, σημειώνει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 5,4% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025».
Όπως αναφέρει, σύμφωνα με τα στοιχεία:
• «Στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά η αύξηση φτάνει το 4,4%.
• »Στη στέγαση το 13,8%.
• »Στις μεταφορές το 10%.
• »Στα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια το 6,1%».
«Μιλάμε για τα απολύτως βασικά. Για έξοδα που τα νοικοκυριά δεν μπορούν να αποφύγουν», επισημαίνει η Νέα Αριστερά, προσθέτοντας πως «γι’ αυτό και η πραγματική ακρίβεια που βιώνει μια οικογένεια είναι πολύ μεγαλύτερη από τον γενικό δείκτη. Και αυτή η νέα αύξηση προστίθεται στη θηριώδη ακρίβεια των προηγούμενων ετών, με τις τιμές στα τρόφιμα να έχουν ήδη εκτοξευθεί (+30%) σε σχέση με το 2019».
«Η κυβέρνηση είναι πολιτικός αυτουργός» της ακρίβειας
Τονίζει χαρακτηριστικά ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι θεατής αυτής της κατάστασης. Είναι ο πολιτικός της αυτουργός», σημειώνοντας πως «άφησε τα καρτέλ να κερδοσκοπούν, αρνήθηκε να μειώσει τους έμμεσους φόρους, μετέτρεψε την ακρίβεια σε δημοσιονομική ευκαιρία και φόρτωσε το κόστος ζωής στους πολλούς».
Η Νέα Αριστερά προτείνει:
• μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής,
• 5% ΦΠΑ στα υπόλοιπα τρόφιμα,
• μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτατα όρια της Ε.Ε.,
• ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς,
• κατάργηση των φοροαπαλλαγών προς funds και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ ετησίως,
• πραγματικούς ελέγχους στα καρτέλ και στα ολιγοπώλια.
Για να καταλήξει πως «δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για ‘ανθεκτική οικονομία’ όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια», υπογραμμίζοντας ότι «η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί».
