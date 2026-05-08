Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας

Τη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής κατά του Νικήτα Κακλαμάνη, σε περίπτωση που η εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές απορριφθεί με 151 ψήφους, σχολίασε το περιβάλλον του Προέδρου της Βουλής.

«Πάγια τακτική ότι δεν αντιπαρατίθεται δημόσια, σεβόμενος τον θεσμό του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής που είναι και το κυρίαρχο όργανο», ήταν το σχόλιο εκ μέρους του Νικήτα Κακλαμάνη.

Το μήνυμα Ανδρουλάκη στον Κακλαμάνη

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη διάρκεια συνέντευξής του, στο πλαίσιο του 2ου οικονομικού συνεδρίου «Ο κόσμος σε μετάβαση», αναφορικά με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, τόνισε χαρακτηριστικά: «Από το βήμα του συνεδρίου σας, στέλνω ένα μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κακλαμάνη, ότι θα είναι εκτροπή να συναινέσει ενώ το 2022 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 να πάμε με 151».

Ερωτηθείς, δε, αν σε αντίθετη περίπτωση πρόκειται να θέσει ζήτημα άρσης εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του Προέδρου της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε και να μπούμε εμπόδιο σε όλα αυτά τα φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω μας. Και θέλω μέχρι τώρα να μας πιστώσετε ότι το ΠΑΣΟΚ με θεσμική στάση, χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς διχαστικό λόγο, κινήθηκε σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Προσωπικά, όπως ξέρετε, άκουσα πολλά στην υπόθεση των υποκλοπών για τον τρόπο που τη χειρίστηκα και τελικά δικαιώθηκα, γιατί νομίζω ότι στο τέλος η θεσμική συμπεριφορά, η διαφάνεια, ο αγώνας στο φως και όχι στο σκοτάδι, φέρνουν αποτελέσματα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό, λοιπόν, αν υπάρξει τέτοιο φαινόμενο ή οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο, όπως αυτά που ακούμε για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, θα υπάρχει άμεσα ουσιαστικά θεσμική απάντηση».