newspaper
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 12:43
Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία – Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση

Confidential

Eμπιστευτικά
 08 Μαΐου 2026, 08:00

Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παίρνετε τη δουλειά πολύ προσωπικά; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Παίρνετε τη δουλειά πολύ προσωπικά; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, πολλοί πίστευαν ότι στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ θα έπεφταν… κορμιά, ως πρόβα τζενεράλε, ενόψει συνεδρίου την επόμενη εβδομάδα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, κορμιά δεν έπεσαν, το μόνο που πέφτει σταθερά είναι τα ποσοστά της ΝΔ, όπως είδαμε στην τελευταία δημοσκόπηση. Ειλικρινά δεν ξέρω πως μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα σε αυτή τη συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός και αν νομίζουν στο Μαξίμου ότι θα τους σώσουν τα… μπάνια του λαού – σε λίγους μήνες.

Ώδινεν όρος…

Ώδινεν όρος έτεκεν μυν! Από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν προέκυψε τίποτα περισσότερο από το αναμενόμενο! Γι΄ αυτό και τους «γλέντησε» αμέσως μετά ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης – τάχα μου απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που «βλέπουν» γκρίνιες, αλλά επί της ουσίας σ΄ εκείνους τους βουλευτές του που όλες τις προηγούμενες μέρες διαμόρφωναν ένα κλίμα έντασης! Και επ΄ αυτού θυμήθηκα στο παλιό περίφημο τραγούδι των εξαιρετικών Κατσιμιχαίων, την «Συνέλευση των ποντικών»! Ακούστε το είναι των ημερών….

Οι «συνήθεις ύποπτοι»

Ετσι εκτός από ορισμένους «συνήθεις υπόπτους» – όπως οι κ.κ. Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Κατσανιώτης, ο κ. Χρήστος Μπουκώρος και Γιάννης Οικονόμου – οι υπόλοιποι «απόλαυσαν» την … «στοργή και Proderm» που τους πρόσφερε ο κ. Μητσοτάκης! Αντιθέτως το κλίμα προέκυψε από ορισμένους εκ των … «πραιτόρων», τους κκ Αδωνι Γεωργιάδη και τον κ. Θάνο Πλεύρη – με έκπληξη διαπίστωσα ότι ο κ. Πλεύρης αποτέλεσε ένα «αχτύπητο δίδυμο» με τον συνάδελφο του υπουργό Υγείας, απέναντι στον υπουργό Αμυνας κ. Νίκο Δένδια!

Αναζητώντας τον κ. Δένδια

Όπως είναι γνωστό ο κ. Δένδιας ταξίδεψε για την Πορτογαλία και φυσικά απουσίαζε από την 6ωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όμως είναι γνωστό ότι αποτελεί «στόχο» του κ. Γεωργιάδη – δοθείσης ευκαιρίας φυσικά. Και η ατάκα του κ. Γεωργιάδη πως κάποιοι υπουργοί «θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν», είναι αυτή που «έγραψε» χθες – δεν γνωρίζω αν ο κ. Δένδιας είχε … λόξιγκα εκείνη την ώρα, αλλά δεν το θεωρώ απίθανο. Επί της συγκεκριμένης αναφοράς του υπουργού Υγείας – πρόκειται για γνωστό «λαγό» του Μεγάρου Μαξίμου – συγκατένευσε και ο πρωθυπουργός λέγοντας ότι «κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τη φανέλα»!

Φόβος

Αντί να έχει την τιμητική του ο υπουργός Επικρατείας κ. Ακης Σκέρτσος – την είχε σε έναν βαθμό βέβαια… – «διακρίθηκε» ο εν απουσία διατελών κ. Δένδιας. Λογικό! Διότι αυτόν φοβάται το Μέγαρο Μαξίμου. Και όσο δεν μιλάει τόσο εκνευρίζονται. Φαίνεται πως ο υπουργός Αμυνας έχει εγκολπωθεί τον γνωστό στίχο του Μεγάλου Αλεξανδρινού «κι αν δεν μπορεί να κάνεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζει μες την πολλή συνάφεια του κόσμου». Όμως φαίνεται πως ο κ. Δένδιας θα την «σπάσει την σιωπή» του στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ετσι τουλάχιστον λέγεται. Οπου θα παρουσιάσει την πολιτική του πλατφόρμα. Ως εκ τούτου ας κάνουν υπομονή οι αγωνιούντες του Μεγάρου Μαξίμου ως το επόμενο σαββατοκύριακο….

Η συνήθης … πτώση

Και η MRB – για το Οpen – επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε. Πως στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 22,5% – έχασε 2,4 μονάδες από τον προηγούμενο μήνα. Κι έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι χθες ο κ. Μητσοτάκης δεν έκανε λόγο – φυσικά! – για την κατάρρευση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας, αλλά για την μεγάλη διαφορά που την χωρίζει από το δεύτερο κόμμα.

Τα κρυφά

Εν τω μεταξύ μου έλεγαν πως υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία στις δημοσκοπήσεις – κυρίως στις αυθόρμητες απαντήσεις – τα οποία δεν δημοσιεύονται! Γιατί δεν μπορούν να δημοσιευτούν γιατί είναι άκρως απαξιωτικά και για τον πρωθυπουργό και για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά στην ώρα τους! Ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα και τις – γαλαντόμες… – αναγωγές των δημοσκόπων η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται στο 27% με 28%. Κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών….

«Αέρα στα πανιά του»

Σύμφωνα πάντα με την MRB στο ερώτημα «Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα», το 11,1% απάντησε «σίγουρα θα το ψηφίσω» και το 12,1% «μάλλον θα το ψηφίσω». Ετσι προέκυψε ένα αξιοπρεπέστατο 23,2%. Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι οι «σίγουρα θα το ψηφίσω» είναι κατά 3,6 μονάδες περισσότεροι από την προηγούμενη μέτρηση! Και να σκεφτείτε ότι όπως λέει ο κ. Τσίπρας οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν μετράνε την … «σκιά» του!

Αρχισε τις πολιτικές εκδηλώσεις

Ο κ. Τσίπρας την Δευτέρα μιλάει στο Θέατρο ρεματιάς στο Χαλάνδρι, σε μία εκδήλωση που έχει οργανώσει η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας. Το πάνελ έχει ενδιαφέρον – και είναι αριστερό! – και η εκδήλωση δεν αφορά την «Ιθάκη». Ο κύκλος των εκδηλώσεων της έχει κλείσει. Πρόκειται για αμιγώς πολιτική εκδήλωση. Μου λένε όμως ότι ο άνθρωπος – ορχήστρα πίσω από αυτήν είναι ο κ. Θέμης Μαμουλίδης που είναι και ο συντονιστής της. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία διότι βρισκόμαστε – μάλλον… – λίγες μέρες πριν από την εξαγγελία του νέου κόμματος….

Εν αναμονή…

Εν τω μεταξύ χθες εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης – μετά από πολύμηνη … εξαφάνιση του από το πολιτικό προσκήνιο. Προσέφυγε στον Αρειο Πάγο και ζήτησε – ως ένα από τα θύματα των υποκλοπών – να ανασυρθεί η υπόθεση του από το αρχείο, προσκομίζοντας νέα στοιχεία και να εξαιρεθεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από την υπόθεση. Ατύχησε όμως γιατί απουσίαζε όμως ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Παρέδωσε όμως το αίτημα του και περιμένει. Πόσο θα περιμένει; Δεν το γνωρίζω. Αλλά αν κρίνω από την βούληση του Μεγάρου Μαξίμου, νομίζω πως θα περιμένει αρκετά. Αν πάρει απάντηση θα είναι μετά από τις … 30 Ιουνίου! Ετσι νομίζω – αλλά μπορεί να κάνω και λάθος….

Δεν τον νοιάζει

Σε απόλυτη ταύτιση με τον φίλο του Άδωνι Γεωργιάδη, ο Ανδρέας Λοβέρδος, Δεν τον νοιάζει λέει για τις παρακολουθήσεις, δεν θα το έφερνε στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας ως θέμα. Μιλάμε για συνταγματολόγο και αναρωτιέσαι πραγματικά, που μπορεί να φτάσει κάποιος που απέτυχε να γίνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, που απέτυχε να λειτουργήσει με το δικό του κόμμα και πλέον μπήκε στη σειρά των λοιπών… πρώην πασόκων του σημιτικού ΠΑΣΟΚ που προσκυνάνε τον Κυριάκο, μπας και καταφέρει να γίνει κάποια στιγμή υπουργός, ξανά…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Παίρνετε τη δουλειά πολύ προσωπικά; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Παίρνετε τη δουλειά πολύ προσωπικά; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Κόσμος
Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Αναμένεται η απάντηση του Ιράν

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Αναμένεται η απάντηση του Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
in Confidential 07.05.26

Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
in Confidential 01.05.26

Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
in Confidential 29.04.26

Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
in Confidential 24.04.26

Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
in Confidential 23.04.26

Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
in Confidential 22.04.26

Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
in Confidential 21.04.26

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
in Confidential 20.04.26

Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
in Confidential 17.04.26

Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
in Confidential 16.04.26

Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Οι αλλαγές 08.05.26

Στην εφορία θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα για ανυπότακτους και λιποτάκτες - Οι επιπλέον κυρώσεις

Οι υποθέσεις ανυποταξίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 37.000 - Πώς θα βεβαιώνονται τα χρηματικά πρόστιμα μετά τη νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
Κόσμος 08.05.26

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Σύνταξη
Κηφισιά: Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς
Στην Κηφισιά 08.05.26

Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά

Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οκτώ καταγγελίες για τη δράση του 28χρονου διανομέα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τα περισσότερα θύματα του οποίου ήταν γυναίκες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Οι άνθρωποι του Έπσταϊν: Ποιοι εκτέθηκαν, πώς «την πάτησαν» και γιατί;
The Expla-in Project 08.05.26

Οι άνθρωποι του Έπσταϊν: Ποιοι εκτέθηκαν, πώς «την πάτησαν» και γιατί;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο πολλοί βρέθηκαν εκτεθειμένοι για όσα μοιράστηκαν, απέκρυψαν ή συνέχισαν να κάνουν με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή μετά το 2008

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Agro-in 08.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα

Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα
«Δεν είναι παιχνίδι» 08.05.26

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια - Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα

«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είναι μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Σύνταξη
Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
Χουλιγκάνι 08.05.26

Υψωμένες γροθιές, φωνές, χορός - Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Ο Γουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, βρέθηκε στις κερκίδες του Βίλα Παρκ και πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies